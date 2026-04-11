俳優の中島裕翔が１１日、所属事務所の公式サイトなどを通じ、女優の新木優子との結婚を発表した。中島は昨年８月２８日にグループを電撃卒業し、俳優を中心とした活動に転じるなど変化の中で、私生活でも大きな決断を下した。

中島は、一粒万倍日のこの日、所属する「ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ」の公式サイトで新木との結婚を発表。「互いに尊敬の念を忘れずに、心を大切にしながら歩んでいけたらと思います」と夫婦生活への思いをつづった。

中島は、２００４年に事務所入所。０７年９月に「Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰ」に加入し、同１１月にＣＤデビューを飾った。端正なルックスで人気を博し、抜群のスタイルで「メンズノンノ」のレギュラーモデルとしても活躍。１７年から３年連続で「ベストジーニスト」を受賞した。

俳優業にも活動の幅を広げ、新木とも１７年公開の映画「僕らのごはんは明日で待ってる」で初共演していた。同年、スポーツ報知のインタビューにはアイドル活動と俳優業の両立への葛藤を吐露。「どうしてもアイドルをしていると『キラキラしている』『華があるよね』と言っていただける。そこのエゴだったりは、お芝居ではいらない」「歌って踊るだけじゃ生きていけないというところで、これからもお芝居を頑張りたい」と芝居への意欲を語っていた。

昨年８月２８日には、１０代から青春を共にしたグループから巣立つことを電撃発表。所属事務所では異例の発表と同日の“即日卒業”となった。中島は「グループという恵まれた環境、メンバーの優しさに甘えてきてしまったところが沢山（たくさん）ありました。１人の人間として私には何ができるのか考えた時に、お芝居に対する強い思いがありました」と本音をつづっていた。

俳優を中心とした個人活動に転じてから約７か月半後のこの日、新木との結婚を発表し、私生活でも大きな変化を迎えることとなった。６月には舞台「セールスマンの死」（６月２６日開幕、東京芸術劇場プレイハウス）出演が控えている。人生のパートナーを得る決断を経て、更なる活躍が期待される。

◆中島 裕翔（なかじま・ゆうと）１９９３年８月１０日、東京都生まれ。３２歳。２００４年に事務所入所。０７年９月に「Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰ」に加入。同１１月にＣＤデビュー。１４年「水球ヤンキース」で連ドラ単独初主演。１６年「ピンクとグレー」で映画初主演。１９年「ＷＩＬＤ」で舞台初主演。１７年から３年連続で「ベストジーニスト」受賞。２５年８月２８日、グループを卒業。２６年１月、ＷＯＷＯＷドラマ「シリウスの反証」に主演。