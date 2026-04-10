ÂçÀ¹¶·¤À¤¬¡Ä¹âÎØ¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤¥·¥Æ¥£¡õÂç°æÄ®¥È¥é¥Ã¥¯¥¹¡ÖJR¤Î6000²¯±ßºÆ³«È¯¡×¤ËÉÔ°Â¤ÎÀ¼
¡Ö¥É¥Ð¥¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë´¶¡×
£³·î28Æü¡¢Ê£¹ç¾¦¶È»ÜÀß¡Ø¹âÎØ¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤¥·¥Æ¥£¡Ù¡Ê¹â¤µ166m¡¢ÃÏ¾å31³¬¡¢±ä¤ÙÌÌÀÑ84Ëü5000Ö¡Ë¤È¡ØÂç°æÄ®¥È¥é¥Ã¥¯¥¹¡Ù¡Ê¹â¤µ112m¡¢ÃÏ¾å26³¬¡¢±ä¤ÙÌÌÀÑ25ËüÖ¡Ë¤¬Æ±»þ¤Ë´°Á´³«¶È¤·¤¿¡£
Ìó£´kmÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ë·ú¤Ä¤³¤ÎÆó¤Ä¤Î¥Ó¥ë¤Ï¤È¤â¤ËJRÅìÆüËÜ¤¬Å¸³«¤¹¤ëÂçµ¬ÌÏºÆ³«È¯¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Áí¹©Èñ¤Ï¤ª¤è¤½6000²¯±ß¡£ÉÊÀî¼ÖÎ¾´ðÃÏ¡Ê¹âÎØ¡Ë¤È¡¢Å´Æ»¤Î½¤Á¶¤äÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿Í³½ï¤¢¤ëÂç°æ¹©¾ì¡ÊÂç°æÄ®¡Ë¤ÎÀ×ÃÏ¤¬µðÂç·úÂ¤Êª¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¤¿¡£
JRÅìÆüËÜ¤¬¡Ö100Ç¯Àè¤Î¿´Ë¤«¤Ê¤¯¤é¤·¡×¤òÉ¸ÜÖ¤¹¤ë¤³¤Î¿·¤¿¤Ê¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ï¡¢Ë¬¤ì¤¿¿Í¡¹¤Ë¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¥ª¡¼¥×¥ó´Ö¤â¤Ê¤¤£³·î²¼½Ü¡¢FRIDAY¥Ç¥¸¥¿¥ëµ¼Ô¤Ï¸½ÃÏ¤Ø¤ÈÂ¤ò±¿¤ó¤À¡£
JR¹âÎØ¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤±Ø¤Î²þ»¥¤òÈ´¤±¤ë¤È¤¹¤°¡¢¹â¤µ166m¤Î¡Ø¹âÎØ¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤¥·¥Æ¥£¡Ù¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤ë¡£¥Ó¥ëÆâ¤Ë¤Ï¥³¡¼¥Ò¡¼¥¹¥¿¥ó¥É¤äÏÂÍÎÃæ¤Î°û¿©Å¹¡¢¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥Û¡¼¥ë¤Ë£±Çñ10Ëü±ßÄ¶¤¨¤Î¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê»ÜÀß¤¬¼ýÍÆ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
IT·Ï´ë¶È¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÃËÀ¤Ï¡¢±Ø¼Ë¤«¤é¤½¤Ó¤¨¤¿¤Ä¥Ó¥ë¤ò¸«¾å¤²¤Ê¤¬¤é¤³¤¦Ï³¤é¤·¤¿¡£
¡ÖÉÊÀî¤Ë¤Ï¥Ó¥ë¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤³¤³¤Ï¥¹¥±¡¼¥ë¤¬·å°ã¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥¬¥é¥¹Ä¥¤ê¤Î¥Ó¥ë¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¤ä¥É¥Ð¥¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¥ª¡¼¥×¥óÄ¾¸å¤Î½µËö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢°û¿©Å¹¥¨¥ê¥¢¤Ê¤É¤ÏÂ¿¤¯¤Î²ÈÂ²Ï¢¤ì¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤ÇÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢´×»¶¤È¤·¤Æ¤¤¤ë°ì³Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ø¹âÎØ¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤¥·¥Æ¥£¡ÙÆâ¤Î¡Ø¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¹âÎØ¡Ù¤Ë¸®¤òÏ¢¤Í¤ë¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¿Í¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ó¥ë¤¬¹Âç¤¹¤®¤ë¤¿¤á¤«¡¢µ¼Ô¤Ë¤Ï¶õ´Ö¤ò»ý¤ÆÍ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£20Âå¤Î½÷ÀµÒ¤Ï¡¢¸ª¤ò¤¹¤¯¤á¤Æ¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÏÃÂê¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÍè¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ø¥¨¥ë¥á¥¹¡Ù¤ä¡Ø¥·¥ã¥Í¥ë¡Ù¤Ê¤É¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¤Âå¤¬ÉáÃÊ»È¤¤¤Ç¤¤ë¤ªÅ¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡£²½¾Ñ¥Ö¥é¥ó¥É¤¬ÊÂ¤Ö¥¨¥ê¥¢¤Ï¤É¤³¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤â¹á¿å¤ÎÆ÷¤¤¤¬¤¤Ä¤¹¤®¤Æ¡¢¾¯¤·¿ì¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ó¥ë¤¬¹¤¹¤®¤Æ£±Æü¤¸¤ã¤È¤Æ¤â²ó¤ê¤¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ÇµÙ·Æ¤·¤Æ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£Êâ¤¯¤À¤±¤ÇÀº°ìÇÕ¤Ç¤¹¤Í¡£°ìÅÙ¸«¤¿¤éËþÂ¤È¤¤¤¦¤«¡¢£²²óÌÜ¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯¤¤¤¤¤«¤Ê¡×
¡Ø¹âÎØ¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤¥·¥Æ¥£¡Ù¤ÈÆ±¤¸ÉÊÀî¶è¤ÎÂç°æÄ®±Ø¤ÎÁ°¤Ë¤½¤Ó¤¨Î©¤Ä¡ØÂç°æÄ®¥È¥é¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤âµÒ¤Ç¤´¤Ã¤¿ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»ÜÀßÆâ¤Î¼ÇÀ¸¹¾ì¤Ç¤Ï¡¢¿²¤½¤Ù¤ê¤Ê¤¬¤é»Ò¶¡¤Èµº¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤¬ÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¡£°û¿©Å¹¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÅ¹¤Ç¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¡¢¤Þ¤µ¤ËÂçÀ¹¶·¤À¡£
¡Ö¹âÎØ¤Ï¹âµé´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Âç°æÄ®¤Ï²Á³ÊÂÓ¤â°Â¤á¤ÇÄÌ¤¤¤ä¤¹¤½¤¦¡£º£¤Ï¿Í¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾õÂÖ¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¢¤ê¡×¤ÎºÆ³«È¯
¤¿¤À¡¢¡ØÂç°æÄ®¥È¥é¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤Î´°À®¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë´¿·Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¡Ö¤³¤³¤¬¤«¤Ä¤Æ¼ÖÎ¾¹©¾ì¤À¤Ã¤¿º¢¡¢¥«¥á¥é¤ò¼ê¤ËÄÌ¤¤µÍ¤á¤¿¡×¤È¸À¤¦64ºÐ¤ÎÃËÀ¤Ï¥Ó¥ëÁ°¤ÇÊòÁ³¤ÈÎ©¤Á¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÉ÷·Ê¤¬£±Æü¤Ç°ìÊÑ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿´¶¤¸¡£Âç¹¥¤¤ÇÄÌ¤¤µÍ¤á¤¿³¹¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¤Î¾ì½ê¤ËÍè¤¿¤ß¤¿¤¤¡Ä¡Ä¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
Âç°æÄ®¤¬ÃÏ¸µ¤À¤È¤¤¤¦30Âå¤ÎÃËÀ¤â¡Ö¼«Ê¬¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂç°æÄ®¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ£»¨¤Ê´¶¾ð¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡Ö6000²¯±ß¤«¤±¤¿ºÆ³«È¯¤Î¤¹¤´¤µ¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Âç°æÄ®¤Ç°é¤Ã¤¿ËÍ¤é¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿Ï©ÃÏÎ¢¤Îµï¼ò²°¤ä¾¦Å¹³¹¤Î¶õµ¤¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£ÃÏ¸µÌ±¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î³¹¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤ÇÍî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎµðÂç¤Ê¥Ó¥ë¤¬ËÍ¤é¤Î¹¥¤¤Ê¸Å¤ÎÉ¤Âç°æÄ®¤È¤¦¤Þ¤¯¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¤Î¤«¡¢ÉÔ°Â¤¬»Ä¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
ÂçÀ¹¶·¤ÎÎ¢¤ÇÃÏ¸µ½»Ì±¤¬Êú¤¯¡Ö°ãÏÂ´¶¡×¡£¤Ç¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º¤Î¥×¥í¤Ï¡Ø¹âÎØ¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤¥·¥Æ¥£¡Ù¤È¡ØÂç°æÄ®¥È¥é¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£ÉÔÆ°»º»ö¶È¤Ë¾Ü¤·¤¤¥ª¥é¥¬Áí¸¦³ô¼°²ñ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¤ÎËÒÌîÃÎ¹°»á¤Ï¤³¤¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡ÖËÜ¶È¤Ç¤¢¤ëÅ´Æ»¼ý±×¤Ë²Ã¤¨¤ÆÉÔÆ°»º¼ý±×¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¡¢¤´¤¯¼«Á³¤ÊÀïÎ¬¤Î°ì´Ä¤Ç¤¹¡£±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ä¥ê¥Ë¥¢¤ÎÈ¯Ãå¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¶¯¤ß¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÉÊÀî¼þÊÕ¤ò¡È¥°¥ì¡¼¥ÈÉÊÀî·÷¡É¤È¤·¤ÆºÆÄêµÁ¤·¤¿¡¢Èó¾ï¤Ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¤¤¤¤³«È¯¤Ç¤·¤¿¡£KDDI¤ä»°É©ÅÅµ¡¥·¥¹¥Æ¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÎÏ¤Ê¥¢¥ó¥«¡¼¥Æ¥Ê¥ó¥È¡Ê½¸µÒ¤Î³Ë¤È¤Ê¤ëÂç·¿Å¹ÊÞ¡Ë¤â½çÄ´¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºÎ»»ÌÌ¤ò²áÅÙ¤Ë¿´ÇÛ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¤·¤«¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤Æ¤ÎÀµ²ò¤¬³¹¤È¤·¤Æ¤ÎÀµ²ò¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£ËÒÌî»á¤Ï¤³¤¦·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï¶áÇ¯¤ÎÂçµ¬ÌÏºÆ³«È¯¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¢¤ê¡Ù¤ÎÊ£¹ç»ÜÀß¤Ð¤«¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¹âÎØ¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤¥·¥Æ¥£¡Ù¤È¡ØÂç°æÄ®¥È¥é¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤À¤Ã¤Æ¡¢¤É¤³¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤â¸«¤«¤±¤ë¥Æ¥Ê¥ó¥È¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï²¿¤Î´¶Æ°¤â³Ð¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
½ÂÃ«¤Î¡Ø¥µ¥¯¥é¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ù¤ä¡ØËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢»÷ÄÌ¤Ã¤¿·Á¾õ¤Î¥Ó¥ë¤Ð¤«¤ê¤¬ÍðÎ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¤½¤Î³¹¤Ç¤·¤«³Ú¤·¤á¤Ê¤¤¤â¤Î¡Ù¤¬¤É¤ó¤É¤ó¸º¾¯¤·¡¢½ÂÃ«¤â¿·½É¤âÉÊÀî¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê³¹¤Ë¶Ñ°ì²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¹âÎØ¤ÈÂç°æÄ®Î¾¼Ô¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ËÒÌî»á¤Ï¸·¤·¤¤¸«Êý¤ò¼¨¤¹¡£
¡Ö³«¶È¤·¤Æ£±Ç¯¤¯¤é¤¤¤ÏÊª¸«Í·»³Åª¤ÊµÒ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢£²Ç¯ÌÜ¡¢£³Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤È¥Ñ¥¿¥Ã¤ÈÍèÅ¹µÒ¤¬ÅÓÀä¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï½ÂÃ«¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Â¿¤¯¤ÎºÆ³«È¯¥Ó¥ë¤¬´Ù¤ë¸½¾Ý¤Ç¤¹¡£¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤òÆþ¤ì¤Æ¤â¡¢ºÇ½é¤ÎÆø¤ä¤«¤·¤Ë¤·¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÃÏ¸µ½»Ì±¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë»ÜÀß¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÂÐºö¤òÂÇ¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Ä¹´üÅª¤ÊÆø¤ï¤¤¤Ï´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×
6000²¯±ß¤â¤ÎµðÈñ¤¬Åê¤¸¤é¤ì¤¿Âç²þÂ¤¤Ï¡¢¤¿¤À¤Î¡ÈÆø¤ä¤«¤·¡É¤Ç½ª¤ï¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤È¤â¡¢100Ç¯Àè¤Þ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ëÅìµþ¤Î´é¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¤½¤Î¿¿²Á¤Ï¡¢º×¤ê¤Î¤¢¤È¤ÎÀÅ¤«¤ÊÆü¾ï¤ÎÃæ¤Ç»î¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§ÃæÎÓ¾À¸