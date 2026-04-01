上田綺世が語る自身の“進化”「常に成長することを考えてやってきた」「前回大会とは全く違う立場、プレーヤーになっている」

上田綺世が語る自身の“進化”「常に成長することを考えてやってきた」「前回大会とは全く違う立場、プレーヤーになっている」