MLBでは2025年シーズンのワールドシリーズ終了以降のユニホーム売上ランキングが発表され、共にドジャースの大谷翔平選手が1位、山本由伸投手が2位となりました。

これは、昨年のワールドシリーズが終了してからの各選手のユニフォームの販売数が集計され、今季の開幕に合わせてランキングが発表されました。

昨季投手復帰をし、4度目のMVPを獲得した大谷選手はこのランキングで2023年以降1位を継続しています。

また、昨季メジャーで初の2桁勝利を挙げ、ワールドシリーズではチームを連覇に導きワールドシリーズMVPを獲得した山本投手が大谷選手に次ぐ2位にランクイン。シーズン開始時に日本人選手2人がこのランキングでトップ2に立つのは初めてです。

3位には2025年ア・リーグMVPに輝いたヤンキースのアーロン・ジャッジ選手、4位にジャッジ選手とMVPを争ったマリナーズのカル・ローリー選手が続きました。