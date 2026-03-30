【明日から】PC周辺機器やガジェットがAmazonセールでプライスダウン

今年から規模を拡大して開催される「Amazon 新生活セール Final」に先駆けて、2026年3月31日（火）から先行セールが開催されます。先行セールの価格はセール本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。今回は急速充電器やワイヤレスイヤホン、ゲーミングマウスなどのPC周辺機器やガジェットをご紹介。気になるアイテムは「ほしい物リスト」に追加しておけば、セール開始後すぐに購入できて便利ですよ。

USB-C＆USB-Cケーブル付きの2ポート急速充電器

Type-C×2、USB-A×1のエレコム充電器 100W出力

VGP2025受賞。Edifierのスタジオモニタースピーカー「MR3」

洗練されたデザインと快適な装着感。「Soundcore Space Q45」

重量わずか240gの超軽量。Razerのゲーミングヘッドセット

最大36時間再生。耳を塞がないオAnkerの「Soundcore V20i」

Shokz（ショックス）の人気モデル「OpenFit 2」がさらに進化

家中のリモコンをひとつにまとめる、SwitchBotの「ハブミニ」

滑らかな操作性。Razer（レイザー）のゲーミングマウス

最大約20時間再生で、モバイルバッテリーとしても活躍する2WAY機能

スムーズな双方向通話が可能な室内用見守りカメラ

その他のセール予定商品

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も



※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください

※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください

※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります

キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。