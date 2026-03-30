【明日から】PC周辺機器やガジェットがAmazonセールでプライスダウン
今年から規模を拡大して開催される「Amazon 新生活セール Final」に先駆けて、2026年3月31日（火）から先行セールが開催されます。先行セールの価格はセール本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。
今回は急速充電器やワイヤレスイヤホン、ゲーミングマウスなどのPC周辺機器やガジェットをご紹介。気になるアイテムは「ほしい物リスト」に追加しておけば、セール開始後すぐに購入できて便利ですよ。
→「Amazon 新生活セール Final」はこちら
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キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。
→キャンペーン詳細ページを見る
今回は急速充電器やワイヤレスイヤホン、ゲーミングマウスなどのPC周辺機器やガジェットをご紹介。気になるアイテムは「ほしい物リスト」に追加しておけば、セール開始後すぐに購入できて便利ですよ。
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USB-C＆USB-Cケーブル付きの2ポート急速充電器
Type-C×2、USB-A×1のエレコム充電器 100W出力
VGP2025受賞。Edifierのスタジオモニタースピーカー「MR3」
洗練されたデザインと快適な装着感。「Soundcore Space Q45」
重量わずか240gの超軽量。Razerのゲーミングヘッドセット
最大36時間再生。耳を塞がないオAnkerの「Soundcore V20i」
Shokz（ショックス）の人気モデル「OpenFit 2」がさらに進化
家中のリモコンをひとつにまとめる、SwitchBotの「ハブミニ」
滑らかな操作性。Razer（レイザー）のゲーミングマウス
最大約20時間再生で、モバイルバッテリーとしても活躍する2WAY機能
スムーズな双方向通話が可能な室内用見守りカメラ
防犯カメラ【2026最新進化・見守りカメラ】ペットカメラ 室内用 iphone対応 1080PフルHD みまもりカメラ 赤外線暗視 双方向通話 300万画素 スマホ対応 動作検知 監視カメラ 室内 家庭用 犬/猫/赤ちゃん/高齢者 見守り 家族共有 ベビーカメラ 遠隔操作 警報通知 24時間録画 小型 ネットワークカメラ 防犯カメラ【2026最新進化・ペットカメラ】見守りカメラ 室内用 iphone対応 1080PフルHD みまもりカメラ 赤外線暗視 双方向通話 300万画素 スマホ対応 動作検知 監視カメラ 室内 家庭用 犬/猫/赤ちゃん/高齢者 見守り 家族共有 ベビーカメラ 遠隔操作 警報通知 24時間録画 超小型カメラ ネットワークカメラ
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
その他のセール予定商品
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ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。
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※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください
※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります