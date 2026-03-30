【明日から】PC周辺機器やガジェットがAmazonセールでプライスダウン
今年から規模を拡大して開催される「Amazon 新生活セール Final」に先駆けて、2026年3月31日（火）から先行セールが開催されます。先行セールの価格はセール本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。

今回は急速充電器やワイヤレスイヤホン、ゲーミングマウスなどのPC周辺機器やガジェットをご紹介。気になるアイテムは「ほしい物リスト」に追加しておけば、セール開始後すぐに購入できて便利ですよ。

→「Amazon 新生活セール Final」はこちら

USB-C＆USB-Cケーブル付きの2ポート急速充電器


Anker

Anker Charger (20W, 2-port) with USB-C & USB-C ケーブル Anker Charger (20W, 2-Port) with USB-C ＆ USB-C ケーブル 20W USB-C＆USB-Cケーブル付属 2ポート急速充電器)【PSE技術基準適合/USB PD対応/PowerIQ搭載/コンパクトサイズ】 Android スマートフォン iPad その他 各種機器対応 (ホワイト)

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



Type-C×2、USB-A×1のエレコム充電器 100W出力


エレコム(ELECOM)

エレコム 充電器 100W 3ポート Type-C USB-A USB PD対応 スイング式プラグ採用 ブラック EC-AC104100BK

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



VGP2025受賞。Edifierのスタジオモニタースピーカー「MR3」


Edifier

Edifier MR3 24W モニタースピーカー PC dtm 作曲 スタジオモニター用有線外付けスピーカー、TRSバランス/RCA/AUX入力、3.5mm ヘッドホン端子出力 アンプ内蔵音質高 黒 「VGP2025受賞」Edifier MR3 スタジオモニタースピーカー 36W Bluetooth 5.4 ルーム補正 ハイレゾ 専用アプリ TRSバランス/RCA/AUX入力 3.5mm/ヘッドホン端子出力 52Hz-40kHz スタジオ/作曲/音楽/映画鑑賞用 MDF製 音質高 黒

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



洗練されたデザインと快適な装着感。「Soundcore Space Q45」


Soundcore

Anker Soundcore Space (Bluetooth 5.3 ワイヤレス ヘッドホン) Anker Soundcore Space Q45（Bluetooth 5.3 ワイヤレス ヘッドホン）【最大65時間音楽再生 / ウルトラノイズキャンセリング2.0 / LDAC/ハイレゾ対応 (ワイヤレス/有線) / マルチポイント対応/外音取り込み/マイク内蔵】 ブラック

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



重量わずか240gの超軽量。Razerのゲーミングヘッドセット


Razer(レイザー)

Blackshark V2 (PC) Razer BlackShark V2 X ゲーミングヘッドセット 3.5mmアナログ 7.1ch サラウンド 特許技術採用50mmドライバー 単一指向性マイク ノイズキャンセリング 高遮音性イヤーカップ 軽量240g PC PS4 PS5 Xbox Nintendo Switch 【日本正規代理店保証品】 RZ04-03240100-R3M1

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



最大36時間再生。耳を塞がないオAnkerの「Soundcore V20i」


Soundcore

Anker Soundcore （Bluetooth）【オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン/防塵防水規格/マルチポイント接続】 Anker Soundcore V20i（Bluetooth 5.4）【オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン / IP55防塵防水規格/ 最大36時間再生 / マルチポイント接続】ブラック

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



Shokz（ショックス）の人気モデル「OpenFit 2」がさらに進化


SHOKZ

Shokz (ショックス) オープンイヤー イヤホン bluetooth ワイヤレスイヤホン Shokz (ショックス) OpenFit 2+ オープンイヤー イヤホン bluetooth ワイヤレスイヤホン 山口一郎コラボモデル同仕様 Dolby Audio対応 17.3mm 大型ドライバー 合計48時間再生 音漏れ抑制技術 IP55防水 Bluetooth 5.4 物理ボタン ワイヤレス充電 急速充電 マイク付き AIノイキャン通話 9.4g超軽量 耳を塞がない 2025 ブラック

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



家中のリモコンをひとつにまとめる、SwitchBotの「ハブミニ」


スイッチボット(SwitchBot)

【Amazon.co.jp限定】 SwitchBot スマートリモコン ハブミニ(Matter対応) Alexa - 温湿度センサー搭載 スイッチボット Hub Mini マター対応 スマートホーム 学習リモコン 赤外線家電を管理 節電?省エネ Echo Google Home Siri IFTTT SmartThings対応 Kataステッカー付き 熱中症対策

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



滑らかな操作性。Razer（レイザー）のゲーミングマウス


Razer(レイザー)

Razer Viper V3 Pro ゲーミングマウス ワイヤレス 無線 Focus Pro 35Kセンサー 35000DPI 高速応答 オプティカルスイッチ 6ボタン 【8000Hzドングル同梱・超軽量54g】Razer Viper V3 Pro ゲーミングマウス ワイヤレス 無線 Focus Pro 35Kセンサー 35000DPI 高速応答 オプティカルスイッチ 6ボタン

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



最大約20時間再生で、モバイルバッテリーとしても活躍する2WAY機能


JBL

JBL CHARGE5 Bluetoothスピーカー 2ウェイ・スピーカー構成/USB C充電/IP67防塵防水/パッシブラジエーター搭載/ポータブル/2021年モデル JBL CHARGE5 Bluetoothスピーカー 2ウェイ・スピーカー構成/USB C充電/IP67防塵防水/パッシブラジエーター搭載/ポータブル/2021年モデル ブルー JBLCHARGE5BLU

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



スムーズな双方向通話が可能な室内用見守りカメラ


BHOMEA

防犯カメラ【2026最新進化・見守りカメラ】ペットカメラ 室内用 iphone対応 1080PフルHD みまもりカメラ 赤外線暗視 双方向通話 300万画素 スマホ対応 動作検知 監視カメラ 室内 家庭用 犬/猫/赤ちゃん/高齢者 見守り 家族共有 ベビーカメラ 遠隔操作 警報通知 24時間録画 小型 ネットワークカメラ 防犯カメラ【2026最新進化・ペットカメラ】見守りカメラ 室内用 iphone対応 1080PフルHD みまもりカメラ 赤外線暗視 双方向通話 300万画素 スマホ対応 動作検知 監視カメラ 室内 家庭用 犬/猫/赤ちゃん/高齢者 見守り 家族共有 ベビーカメラ 遠隔操作 警報通知 24時間録画 超小型カメラ ネットワークカメラ

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



その他のセール予定商品


AKRacing

AKRACING ゲーミングチェア デスクチェア グレー 灰 WOLF ファブリック AKRACING ゲーミングチェア デスクチェア 勉強机 勉強椅子 学習机 学習椅子 グレー 灰 WOLF ファブリック 180度リクライニング 在宅 リモート 5年保証

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


スイッチボット(SwitchBot)

SwitchBot スマートリモコン ハブ2 赤外線家電を管理 スマートホーム Alexa スイッチボット 学習リモコン 温湿度計機能付き 光センサー付き リモートボタン スケジュール シーンで家電一括操作 遠隔操作 節電?省エネ Google Home IFTTT Siri SmartThingsに対応 Hub2

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Yamazaki(山崎実業)

山崎実業(Yamazaki) 折り畳み 室内物干し 山崎実業(Yamazaki) 折り畳み 室内物干し ホワイト 使用時：約W175×D25×H160cm タワー tower 洗濯物干し コンパクトに収納できる 組み立て簡単 6619

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Amazon

Amazon純正 50W 電源アダプター - Echo Studio (2025年発売) 【New】Amazon Echo Studio (エコースタジオ) 最新モデル (2026年発売) - 没入感ある空間オーディオ、Dolby Atmos、スマートホームハブ内蔵、グレーシャーホワイト

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


PHILIPS

フィリップス 電動歯ブラシ ソニッケアー ダイヤモンドクリーン9000 フィリップス 電動歯ブラシ ソニッケアー ダイヤモンドクリーン9000 (携帯用トラベルケース付き) HX9911/14 ブラック【Amazon.co.jp限定】

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



→「Amazon 新生活セール Final」はこちら

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も


キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。

→キャンペーン詳細ページを見る


※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください
※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります