21日、ソウル鍾路区（チョンノグ）の光化門（クァンファムン）広場一帯で開催されるBTS（防弾少年団）カムバック公演を控え、市民・観光客の安全を確保するために大規模な人員が投入される。2022年10月のハロウィーンデー当時にソウル竜山区梨泰院（ヨンサング・イテウォン）一帯で発生した雑踏事故をきっかけに強化された対応だ。

ソウル警察庁はこの日、公演現場に最大26万人が集まると見込んでいる。雑踏事故を予防するため政府から自治体まで大規模な人員が動員される。

ソウル市は行事前から金成甫（キム・ソンボ）ソウル市行政2副市長が数回の会議を開いて安全対策を点検してきた。行事当日には午前10時から公演終了までソウル鍾路区世宗（セジョン）文化会館4階に「関係機関統合現場本部（CP）」を設置して運営する。

統合現場本部はソウル市行政2副市長を本部長として国務調整室、行政安全部、中区（チュング）・鍾路区、警察、消防、行事主催側が参加する。雑踏事故対応関連の迅速な意思決定をし、事故が予想される場合は行事中断勧告措置を取ることができる。現場状況が悪化する場合、直ちに災害安全対策本部に転換して運営する。

約26万人にのぼる大衆の安全な移動を支援するために投入される人員だけで1万5000人を超える。ソウル市庁・鍾路区庁・ソウル交通公社などから公務員と公企業の人員およそ3400人が配置され、HYBE（ハイブ）側も別に約4800人の安全要員を投入する。警察は公演の当日、約70個の機動隊をはじめ、交通・犯罪予防・刑事・特攻隊など全機能から警察官6500人余りと高空観測車両、放送照明車、折り畳み式フェンスなど装備5400点を投入する。行政安全部も数十人の公務員を周辺の地下鉄駅舎に配置する。

このため一部の公務員からは「民間企業の行事のため関係がない公務員が週末にも勤務することになった」「公演会場があるのになぜ街中で公演をするのか分からない」という批判の声も出ている。

ソウル市のホン・ウソク人事課長は「21日に勤務する公務員には8時間に相応する10万ウォン前後の手当を支給し、本人が望まない場合は代替休業を付与する」とし「今回のように大きな行事があれば使命感を持って勤務することを当然だと考える公務員が大部分」と話した。

ソウル市・警察は付近の建物のセキュリティー担当者と協議し、一部の建物を閉鎖することにした。公演会場と隣接したKTウェスト建物は公演当日、建物を全面的に閉鎖し、6棟の建物は全面的に出入口を閉鎖する。ほかの25棟の建物は屋上・バルコニーの出入りを統制する。屋上で公演を観覧して落下するなど予期せぬ事故を未然に防ぐための措置だ。

テロ警報も格上げした。国務調整室はBTSの光化門公演のため19日0時から21日0時までソウル鍾路区・中区一帯のテロ警報を「関心」から「注意」に引き上げた。最近の不安定な国際情勢の中、大型公演など大衆密集行事に対するテロの可能性があるという判断からだ。テロ警報は脅威のレベル別に「関心→注意→警戒→深刻」の4段階で運営される。

消防災難本部は過去最大規模の消防力を投入する。特別警戒勤務第2号を発令して消防車量102台と消防人員803人を配置し、国家消防動員令の事前動員を通じて他市・道の救急車20台を公演会場付近に追加配置する。鍾路消防署、中部消防署、ソウル119特殊救助団など行事場所付近の消防署も直ちに対応体系を維持する。金承竜（キム・スンリョン）消防庁長も行事当日に現場を訪問し、消防安全対策推進状況を自ら点検する。

文化体育観光部は中区・鍾路区に公演会場災難危機警報「注意」段階を発令した。行政安全部も官民合同政府合同安全点検団を構成して行事場所の安全管理実態を点検し、ソウル鍾路区・中区一帯に雑踏危機警報を「注意」段階に先制発令した。ソウル市教育庁も管内の小・中・高校を通じて「BTS光化門公演雑踏事故予防案内文」を発送した。

BTSカムバック公演が開催される光化門広場一帯を直接点検した呉世勲（オ・セフン）ソウル市長は「公演会場一帯の83カ所の危険地点を点検して措置を終えた」とし「ソウル市の準備に加えて市民全員の成熟した参加が加わる時、完全な安全が完成される」と述べた。