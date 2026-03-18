「カッコよすぎる」「すごくレッドブル」大宮がホーム3試合で着用する記念ユニフォームを発表
RB大宮アルディージャは17日、「Wings for Life World Run 記念ユニフォーム」のデザインが決定したことを発表した。
5月10日に世界最大規模のチャリティーランイベント「Wings for Life World Run 2026」が開催。大宮はこれを記念し、4月18日のJ2・J3百年構想リーグEAST-B第11節・ジュビロ磐田戦、4月29日の第13節・ヴァンフォーレ甲府戦、5月6日の第15節・いわきFC戦のホームゲーム3試合で「Wings for Life World Run 記念ユニフォーム」を着用する。
同ユニフォームは、Wings for Life World Runのイベントイメージをベースに、レッドブル本社のプロダクト企画チームとの共同開発で誕生した。カラーについては、フィールドプレーヤーがホワイト、GKの1stがネイビー、GKの2ndがサックスブルー(いわき戦で着用予定)。18日からプレミアム先行販売が開始している。
デザインを公開したクラブ公式X(@Ardija_Official)に対し、「カッコよすぎる」「さすがレッドブル!」「GKめっちゃかっこいい」「白青ユニは新鮮だな!」「すごくレッドブルの缶のカラーリング!」などの声が送られた。
5月10日に世界最大規模のチャリティーランイベント「Wings for Life World Run 2026」が開催。大宮はこれを記念し、4月18日のJ2・J3百年構想リーグEAST-B第11節・ジュビロ磐田戦、4月29日の第13節・ヴァンフォーレ甲府戦、5月6日の第15節・いわきFC戦のホームゲーム3試合で「Wings for Life World Run 記念ユニフォーム」を着用する。
デザインを公開したクラブ公式X(@Ardija_Official)に対し、「カッコよすぎる」「さすがレッドブル!」「GKめっちゃかっこいい」「白青ユニは新鮮だな!」「すごくレッドブルの缶のカラーリング!」などの声が送られた。
◤ ◢— RB大宮アルディージャ (@Ardija_Official) March 17, 2026
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記念ユニフォームデザイン決定
プレミアム先行販売は明日3/18(水)12:00から✨
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Wings for Life World… pic.twitter.com/ojKrfJZYdo