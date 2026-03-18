お笑いトリオ、パンサー向井慧（40）が18日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜午前8時30分）に出演。自身が絶対にしない結婚報告の仕方について語った。

番組のテーマ曲やジングルなどを手がけるシンガー・ソングライター関取花が13日に結婚を発表した。オープニングでこの話題に触れると、向井は「本当にね、誰も事前に俺に教えないんですよ。この番組に携わってくれる人は。結婚することを誰も教えてくれない」と関取の結婚について何も知らなかったと苦笑した。

同番組の関係者では、月曜パートナーの滝沢カレンが結婚し、オリエンタルラジオの藤森慎吾もゲスト出演した際に番組内で結婚を発表。「4月以降（番組開始から）5年目になりますけど、丸4年もやるといろんな人の環境がね、変わったりとか」と感慨深げにしながら、「俺、何も変わってないんですけど、どうしたらいいですか？この丸4年間。驚くほどに現状維持してるんですけど」と自虐を交えて語った。

また自身が結婚が決まった場合について「何で報告するんですかね？そうなった時に。いろいろ皆さんご報告の仕方って、SNSで報告したりとか」と想像。続けて「とりあえず今自分の中で、俺の人生の中で絶対ないだろうなと思うのは、インスタでお相手とおそろいの白Tを着て写真撮って報告。これ人生で絶対ないと思います。これだけは断言できます。これは絶対にない」と強調して笑いを誘った。

向井は「僕の中であり得ない報告の1つはそれなんですけど」としつつ、「本当に関取さん、改めておめでとうございます」と祝福していた。