アメリカのトランプ大統領は17日、ホルムズ海峡の安全確保に向け、日本などの同盟国の支援は「必要ない」と表明しました。艦船の派遣に消極的な各国の姿勢に強い不満を示しています。中継です。

トランプ大統領は、怒りにまかせて各国の支援は必要ないと表明しました。しかし、原油の高騰に焦りを募らせる現状は変わっておらず、高市首相との会談で厳しい要求をつきつける可能性もあります。

トランプ大統領は17日、SNSでNATO（＝北大西洋条約機構）の大半の国から「イランへの軍事作戦には関与したくないとの通知を受けた」と明らかにしました。

その上で、「日本・オーストラリア・韓国も同じだ」と言及し、「アメリカは誰の助けも必要としない」などと投稿しました。

トランプ氏は「NATOは極めて愚かな過ちを犯している」などと不満をぶちまけていて、この件でトランプ氏と話をした側近議員は、SNSで「人生でこれほど怒っているトランプ氏を見たことがない」と投稿しました。

支援は必要ないと強弁したトランプ氏ですが、アメリカメディアは、「この立場が続くかは不明だ」と指摘していて、19日の高市首相との会談でも再び艦船の派遣を要求する可能性もあります。

トランプ氏は、この日もイランへの軍事作戦について「まだ準備は整っていないが、近い将来撤退することになるだろう」と述べ、戦闘を早く終結させたい思いをにじませました。

原油の高騰を抑えるための有効な対策を打てず、戦闘終結の道筋も描けない状況に、いらだちを募らせるトランプ氏の発言のぶれが大きくなっています。