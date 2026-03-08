人気日本料理店「賛否両論」店主・笠原将弘さんに、セロリを使った簡単で手軽につくれる副菜レシピを教えていただきました。さわやかな香りとシャキシャキ食感が楽しいセロリと、意外な食材との組み合わせがやみつきになること間違いなし！

1：さわやかなセロリとみそマヨ味が相性抜群

セロリとみそマヨのやみつきコンビが、もう1品欲しいときにぴったり。

●セロリちくわ

【材料（4人分）】

セロリ 1／2本

ちくわ（細めのもの） 1パック

A［マヨネーズ大さじ3 みそ小さじ1 砂糖小さじ1／2 粗びきコショウ（黒）少し］



【つくり方】

（1） セロリは筋を除き、ちくわの穴に入るくらいの長さの棒状に切る。ちくわの穴につめ、ひと口大に切る。

（2） 器に盛り、混ぜ合わせたAを添える。

2：セロリの食感とワサビのアクセントがたまらない

リンゴと組み合わせたサラダは、はちみつ×ワサビの新感覚ドレッシングがポイント。

●セロリとリンゴのサラダ

【材料（4人分）】

セロリ（葉は除く） 1本

リンゴ 1個

酢 少し

A［サラダ油、酢、はちみつ各大さじ1 ワサビ小さじ1と1／2 しょうゆ小さじ1］

粉チーズ 大さじ2

粗びきコショウ（黒） 少し



【つくり方】

（1） セロリは筋を抜いて薄切りにする。リンゴはヘタを除いて皮つきのままひと口大に切り、酢水にさらす。

（2） ボウルにAを混ぜ合わせ（1）を加えてあえる。器に盛り、粉チーズとコショウをふる。

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう