SNSで話題の料理家・長谷川あかりさんに教わったのは、ひな祭りにもぴったりな「蒸しずし風」レシピ。具材をのせてせいろで蒸すだけなので、特別な準備はいりません。手軽なのに食卓が華やぐ一品は、忙しい日にも頼れる存在。気軽に試してみてくださいね。

※ この記事は『別冊天然生活 やさしいせいろ生活』（扶桑社刊）に掲載された内容を抜粋・再編集しています

ひな祭りにもぴったり。ゆかりご飯の「蒸しずし」

ゆかりご飯に好きな具をのせて、せいろで蒸せば、ごほうびメニューに。スダチの酸味がさわやかに香ります。

●蒸しずし風

【材料（1人分）】

冷やご飯 200g

ゆかり 小さじ1

しらす干し 大さじ3

カニカマ（ほぐす） 40g

ぎんなん（水煮） 6粒

ベビーホタテ（ボイル） 約40g

ウズラ卵（水煮） 3個

三つ葉のみじん切り、スダチの輪切り 各適量



【つくり方】

（1） ボウルにご飯を入れ、ゆかりを混ぜる。

（2） せいろにクッキングシートを敷き、（1）を平らにならしてのせる。しらす、カニカマ、ぎんなん、ホタテ、ウズラ卵を順にのせる。

（3） 蒸気の上がった鍋にセットし、中火で10分蒸す。三つ葉を散らし、スダチをそえる。