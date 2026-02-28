長谷川あかりさん考案、せいろでつくる「蒸しずし風」レシピ。具材をのせて蒸すだけ、ひな祭りの主役にも
SNSで話題の料理家・長谷川あかりさんに教わったのは、ひな祭りにもぴったりな「蒸しずし風」レシピ。具材をのせてせいろで蒸すだけなので、特別な準備はいりません。手軽なのに食卓が華やぐ一品は、忙しい日にも頼れる存在。気軽に試してみてくださいね。
※ この記事は『別冊天然生活 やさしいせいろ生活』（扶桑社刊）に掲載された内容を抜粋・再編集しています
ひな祭りにもぴったり。ゆかりご飯の「蒸しずし」
ゆかりご飯に好きな具をのせて、せいろで蒸せば、ごほうびメニューに。スダチの酸味がさわやかに香ります。
●蒸しずし風
【材料（1人分）】
冷やご飯 200g
ゆかり 小さじ1
しらす干し 大さじ3
カニカマ（ほぐす） 40g
ぎんなん（水煮） 6粒
ベビーホタテ（ボイル） 約40g
ウズラ卵（水煮） 3個
三つ葉のみじん切り、スダチの輪切り 各適量
【つくり方】
（1） ボウルにご飯を入れ、ゆかりを混ぜる。
（2） せいろにクッキングシートを敷き、（1）を平らにならしてのせる。しらす、カニカマ、ぎんなん、ホタテ、ウズラ卵を順にのせる。
（3） 蒸気の上がった鍋にセットし、中火で10分蒸す。三つ葉を散らし、スダチをそえる。