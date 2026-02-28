SNSで話題の料理家・長谷川あかりさんに教わったのは、ひな祭りにもぴったりな「蒸しずし風」レシピ。具材をのせてせいろで蒸すだけなので、特別な準備はいりません。手軽なのに食卓が華やぐ一品は、忙しい日にも頼れる存在。気軽に試してみてくださいね。

※ この記事は『別冊天然生活　やさしいせいろ生活』（扶桑社刊）に掲載された内容を抜粋・再編集しています

ひな祭りにもぴったり。ゆかりご飯の「蒸しずし」

ゆかりご飯に好きな具をのせて、せいろで蒸せば、ごほうびメニューに。スダチの酸味がさわやかに香ります。

●蒸しずし風

【材料（1人分）】

冷やご飯　200g
ゆかり　小さじ1
しらす干し　大さじ3
カニカマ（ほぐす）　40g
ぎんなん（水煮）　6粒
ベビーホタテ（ボイル）　約40g
ウズラ卵（水煮）　3個
三つ葉のみじん切り、スダチの輪切り　各適量

【つくり方】

（1）　ボウルにご飯を入れ、ゆかりを混ぜる。

（2）　せいろにクッキングシートを敷き、（1）を平らにならしてのせる。しらす、カニカマ、ぎんなん、ホタテ、ウズラ卵を順にのせる。

（3）　蒸気の上がった鍋にセットし、中火で10分蒸す。三つ葉を散らし、スダチをそえる。