得体の知れない不穏さ。

映画レーベル「NOTHING NEW」製作、アナクロ系YouTubeチャンネル「フィルムエストTV」の西井紘輝が監督を務める中編ホラー映画 『沢田美由紀のガマランドにお邪魔します』が、４月24日(金)より全国公開されることが決定した。

西井監督自ら企画・美術・演出・編集を一貫して手がけた本作は、入園型ファウンドフッテージホラー。舞台は、かつて実在した遊園地「ガマランド」。平成初期の空気感が漂うその場所で、とあるVHSに映し出された“沢田美由紀”をめぐる不可解な物語が描かれる。

併せてティザー映像が解禁。「ガマランド」の古めかしいCM映像から始まり、やがてカップルのホームビデオへと切り替わる。彼らは、VHSテープが詰まった段ボールの中から「ガマランド」と書かれた一本を見つけるのだが……。最後にほのかに聞こえる音声がなんとも不穏。

『沢田美由紀のガマランドにお邪魔します』

2026年4月24日（金）から全国順次公開

監督・脚本・編集：西井紘輝

企画・製作・配給：NOTHING NEW

制作プロダクション：フィルムエストTV／テレビ朝日映像

©︎2026 NOTHING NEW