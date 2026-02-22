◇大阪マラソン（2026年2月22日 大阪府庁前〜大阪城公園内、42・195キロ）

イブラヒム・ハッサン（ジブチ）が2時間5分20秒で優勝した。日本人トップは、2時間6分14秒の平林清澄（23＝ロジスティード）で5位、37キロまで単独トップだった吉田響（23＝サンベルクス）は2時間9分35秒の34位でフィニッシュした。

6位の山下一貴（28＝三菱重工）、7位の竹井祐貴（24＝JR東日本）、8位の浦野雄平（28＝富士通）、10位の合田椋（26＝安川電機）までが、日本陸連が定める条件（2時間9分以内で日本人6位以内、あるいは順位に関係なく2時間6分30秒以内）を満たし、28年ロサンゼルス五輪の代表選考会「マラソングランドチャンピオンシップ（MGC）」（27年10月、名古屋）MGCの出場権を獲得した。細谷恭平（30＝黒崎播磨）は既に出場権を獲得していた。

上位成績は以下の通り（記録は速報値）。

（1）I・ハッサン（ジブチ） 2時間5分20秒

（2）Y・アダン（エチオピア） 2時間05分33秒

（3）E・K・タヌイ（ケニア） 2時間05分55秒

（4）B・トゥニョ（ケニア） 2時間06分10秒

（5）平林 清澄（ロジスティード）2時間06分14秒

（6）山下一貴（三菱重工） 2時間06分18秒

（7）竹井祐貴（JR東日本） 2時間06分24秒

（8）浦野雄平（富士通） 2時間06分41秒

（9）細谷恭平（黒崎播磨） 2時間06分44秒

（10）合田椋（安川電機） 2時間06分51秒