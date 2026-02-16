◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート ペアショートプログラム（１５日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

ペアのショートプログラム（ＳＰ）が行われ、昨季世界選手権覇者の三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）組＝木下グループ＝が７３・１１点。リフトでまさかのミスが出て、５位と出遅れた。首位のハゼ、ボロディン組（ドイツ）とは６・９０点差で日本勢初優勝へ試練を迎えた。五輪初出場の長岡柚奈（２０）、森口澄士（２４）組＝木下アカデミー＝は５９・６２点で最下位の１９位。上位１６組によるフリー進出を逃した。

氷上でうなだれる木原の１０秒間が、失望の大きさを物語っていた。優勝候補最有力とされた世界チャンピオンの「りくりゅう」が、団体ＳＰで出した自己ベストより９・７３点低い７３・１１点。得点を確認後、少し椅子にとどまった木原は「何でああなったのか、分からない」と悔し涙。三浦も「いつも通りではなかった」と振り返った。

極めて珍しいミスだ。リフトで三浦がポジションを変える際、下の木原が左で三浦の左手をつかむはずが空振りに。落ちてくる三浦を首元で受け止め何とか落下は免れたが、団体からリフトだけで６点減点した。三浦は「リフトというのは、全て２人のあうんの呼吸、タイミングで成り立っている」と説明。演技直後のため原因は分からなかったが「運も悪かった」と受け止めた。

「運」という言葉が出るくらいに準備は重ねていた。銀メダルを獲得した団体表彰式、日本勢は「りくりゅう」以外の選手が表彰台の表面でスケート靴の刃が傷ついた。木原は北京五輪の経験から、スペアを２足持参し、替えの靴で上がるよう三浦にも指示。難を逃れていた。また、団体フリーの演技直後に高強度のトレーニングを入れるなど、個人戦に向けたコンディショニングも余念なく行った。心身ともに万全の状態だったからこそ、まさかと言えるミスだった。

動揺は、世界一、息が合うスピンでも回転がずれるなど影響が広がった。ただ７３点という高得点は維持し、フリーにつなげた。取材対応中、言葉に力を取り戻し始めた木原は言った。「明日は必ず、ここでいつもの『りくりゅう』のような感じでお話しできるように、必ず戻ってくるので。待っててください。必ず戻ってきます」。ペア日本勢初の表彰台、そして金メダルは諦めていなかった。（大谷 翔太）