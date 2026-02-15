ポイントは「可愛いよりもキレイな甘さ」シンプルなボトムにぴったり似合う靴

淑女のような甘さが加わる「甲ストラップのメリージェーン」

ノスタルジックな洒落感を出せるメリージェーンで、それとなくフレンチシックに。モノトーンや落ち着いた色みから選べば、大人の甘さに着地。甲にあるストラップは飾り気をもたらすほか、足をきゅっと引き締めて華奢に見せるうれしい効果も。 ※（ ）内の数字はヒールの高さで、単位はcmです（編集部調べ）。







知性をかもす端正なマットレザー

ブラックメリージェーン（1.2）／ZARA（ザラ カスタマーサービス） マットな質感のレザーかつスクエアカットのアッパーでスマートに。ストラップは長さ調節が可能。







白をメリハリづける黒のパイピング

ホワイト×ブラックリボンつきメリージェーン（0.5）／プリティ・バレリーナ（F.E.N） 羊革を使用し、やわらかなはき心地を実現。適度に黒を含んだバイカラーなら、白ベースのリボンでも幼くなりすぎない。







モダンな重みをそなえたトゥ＆ヒール

ブラックスクエアトゥヒールメリージェーン（8）／ペリーコ（アマン） はき口にあしらわれたギャザーが、クールな黒にリズムを生む。ラウンド状のハイヒールがシックなまっ黒から逸脱しないドレスアップを可能に。







