元カリスマホストでタレントの城咲仁（48）と、妻でタレントの加島ちかえ（37）が13日、SNSを更新し、第1子女児が誕生したことを報告した。

「各関係者、応援してくださる皆様へ 出産のご報告」と題し、「この度、ジンチカ夫婦に第一子が誕生いたしました 女の子です」と報告。「お陰様で母子共に健康で、幸せな気分で毎日を過ごしております」と明かし、自身と城咲、第1子の3ショットを披露した。

「この幸せな気持ちを何倍にもして 家族と世の中へ恩返しできます様にこれからも更に精進して参りますので、温かく見守っていただけましたら幸いです！これからも"ジンチカファミリー"への変わらぬ応援を何卒よろしくお願いいたします」と記し「ジンチカ」と2人の愛称を添えた。

続けて「加島ちかえより」として、「お腹に授かった命と一心同体で過ごしてきた10ヶ月間の愛おしくて時々不安で神秘的な

かけがえのない妊婦生活 よし産まれよう！出よう！というベイビーの意思が全身を伝わってきた瞬間。一緒に命がけで誕生に立ち向かえた時間。産声をあげてくれ、手足を力一杯バタバタさせて小さい身体に大きすぎる勇気。一瞬一瞬が尊くて心配で愛しくて感動でした。かけがえのない経験をさせてくれたベイビーが

本当に愛おしくてたまらないです」と回顧した。

「私もこうしてこの世に産まれて来られた日があったんだなと改めて産んでくれた母をはじめ、家族や周りが与えてくれた全ての愛に心から感謝の涙が溢れました」ともつづり、「神様から預かったこの命の宝。私達ジンチカ夫婦にできる目一杯の愛と幸せ

全てを我が子の人生に注いでいきたいと思います」と続けた。

また「お仕事に関しましては体調をふくめ少しの間お休みをいただきますが、周りに相談させてもらいながら引き続き続けていきますので、応援していただけましたら幸いです」とし、「最後になりましたが、この出産は夫なしでは乗り切ることが出来ませんでした。作文にかけるほど感謝しています！人生で何番とかないけれど間違いなく1番大切で愛しい最高のパートナーです」と締めくくった。

さらに城咲のコメントとして「2月13日、妻の加島ちかえの誕生日にこの様な発表ができる事に感謝申し上げます！」と記した。

「妻の妊娠がわかってから自分がいかにまだまだ命の尊厳をわかっていなかったかを学ぶ日々になりました。男として微力ながらに自宅で彼女を支えながら定期検診に毎回付き添い送り迎えを繰り返し、パパママ学級に参加したりしていくうちに世界が変わりました」と振り返った。

「妊娠中、自分の感情と関係なく体調が定まらない中、与えられた仕事を全うし、子を思うみえない不安と戦いながらも幸せだ、と笑顔と感謝を絶やさないポジティブなちかちゃんを目の当たりにしました 正直彼女が一番しんどいのに私まで少し心が折れそうな時もありました」としたものの「そんな時にちかちゃんがかけてくれた言葉で一緒に頑張れました 仁さんって、【手伝おうかって】言わないところが凄い？！最初は意味がわからなくて聴いてみると、俺にやれることある？と【即行動】してくれることがとてもありがたいし嬉しいと。自分ではわかってませんでしたが心身の不安定な中でも言葉にして僕に感謝を絶えずしてくれる妻でした そんな日々が、かけがえのない宝物になりました」と明かした。

「私もプレパパを経てやっと新米パパですがこれだけは勧めたいです 仕事も大変だと思いますが奥様の妊娠を知ったら マタニティ期間はなるべく時間を作って共有する！男の人ってまったく妊娠の事をわかっておりません！でも一緒に楽しみながら頑張るとその後の人生が更に楽しくて更に妻と自分が大好きになれます 貴重な経験に感謝、世の中に感謝、ありがとう御座います」と結んだ。

城咲は21年4月にタレントの加島ちかえと結婚したことを自身のブログで発表。昨年9月に加島の第1子を妊娠を発表していた。