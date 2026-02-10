松浦亜弥のパフォーマンスを完全コピーした“エアあやや”で親しまれるタレント・はるな愛。幼少期から性別違和に苦しんできたはるなは性別適合手術を受けることを望むが、当時の日本ではタブー視され容易ではなかった。第1号の患者となるべく、はるなが信じ頼ったのは和田耕治という医師だった――映画『This is I』で描かれているのはこのはるなの半生である。はるな役に満場一致で抜擢されたのは18歳の望月春希、そして、和田医師を斎藤工が演じている。

望月春希さん（左）／斎藤 工さん（右） 撮影 杉山秀樹

望月 初めて『This is I』の脚本を読んだ時、自分が探していた答えに近いものが見つかった気がしました。「私が言わなきゃいけない言葉だ」と感じる台詞がいっぱいあったんです。この役を絶対に逃したくなかったので、モチベーションが高いままオーディションを走り抜けられました。

斎藤 春希さんという宝石のような存在に出会わなければ、このプロジェクトは成立しなかったと思います。春希さんと初めて会った時、あまりにも輝いていて、その才能に溺れそうでした（笑）。

望月 そんな（笑）。ありがとうございます。

斎藤 現場では、春希さんの役者さんとしてのポテンシャルに本当に心を動かされたし、対峙した時に圧倒された瞬間がたくさんありました。撮影当時、春希さんは17歳。高校の試験を受けながら、振付を何曲覚えたんでしたっけ？

望月 ステージやミュージカルシーンのために覚えた振付は12曲です。中森明菜さんの「スローモーション」や松田聖子さんの「夏の扉」など1980〜90年代に流行った楽曲のダンスを踊りました。今、若い子の間で聖子ちゃんブームが再来していて、TikTokで「青い珊瑚礁」を歌う動画がたくさん回ってくるんですよ。私もあの頃の恋愛ソングが大好き。歌詞が素直で可愛いですよね。

斎藤 当時の歌謡曲には今の音楽とは異なるキャッチーなメッセージが込められているし、特徴的な時代のカルチャーが思い切り描かれていると思います。ミュージカルシーンのダンサーは総勢400人もいて、クオリティを求めて何度もテイクを重ねたんですよね？

望月 ヤバかったです（笑）。いっぱい踊れて幸せでした！

斎藤 この作品は日本の法律や医療に関わる社会派のテーマを描きつつもポップなエンターテインメント作品であることにすごく意味があると思うんです。トランスジェンダーを巡る社会を描いた物語でもあり、追い風も吹くだろうし、逆風が吹くかもしれない。一方で、底抜けに明るく派手な愛さんを、愛さんに負けないエネルギーを持った春希さんが演じた作品でもありますからね。

望月 愛さんはいつも笑顔で私を優しく包んでくれるんですけど、“エアあやや”の指導の時はすごく厳しくて（笑）。レッスン動画をLINEで送ったら「すごく良かった。すごく可愛いんだけど、ここは押さえないと」って長文の返信を下さって。口が開いたままになってる、手の位置が違うってそれはもう熱心に。“エアあやや”に一番大切なのはマインドなんです。3階席、4階席、それを超えて宇宙にまで「届けてやるぞ」「輝くんだ」っていうメンタルを教え込んで頂きましたね。

斎藤 愛さんと一緒に写真を撮ったら漏れなく加工されて、自分だとわからないくらいになります（笑）。

望月 少女漫画みたいに（笑）。すごいですよね。

斎藤 写り込む人全員がキラッキラになる。でも、愛さんはカメラを通さなくても人をキラッキラにする太陽みたいな人だし、彼女を演じた春希さんも同じ。スタッフの方たちを常に照らしていましたし、そのエネルギーがあるからこそ、「この人のために何かしたい」と周囲に思わせる力を持つんです。

光ではなく陰に寄り添う

望月 私が初めて愛さんの存在を知った時は素敵な女性の方だなと思っていました。でも、ジェンダーにまつわる愛さんの背景を知りその経験から新しい表現に挑戦されている姿を見て、愛さんという個人についてもっと知りたくなって。

斎藤 僕と愛さんは知り合って結構時間が経っていますが、ファッションイベントのような華やかな場所でご一緒することが多かったです。隙間時間に艶やかな衣装のまま「お腹減ったね」って混雑した町中華で二人でご飯を食べたことがありました。その時、いろんな話をさせてもらったんです。芸能界は一見華やかですが、強くライトが当たれば、陰は当然濃くなる――愛さんに限らず、僕自身も強くそう感じていました。だからこそ、愛さんの光の部分ではなく、陰の部分に寄り添った方が和田先生だったんだということを理解したんです。そんな思いもあって、僕はカメラが回っていなくても、春希さんに対しては和田先生として向き合っていました。

望月 私は撮影期間中、愛さんの持っているスーパーエナジーを自分の中からどう見つけて、それをどのように表現するかをずっと考え続けていました。だから、工さんと同じで、カメラが回っていない時のリアルの温度感も大事だったと思います。撮影の間、和田先生と工さんは私にとってアロマオイルみたいな存在でした（笑）。スチームの蒸気と一緒にいい匂いが漂ってきて、つかむことはできないけど、ふんわりとそこにいらっしゃり、とても安心感がありました。

斎藤 オイルが酸化してなくてよかったです（笑）。

望月 工さんは本当にポジティブな意味でオーラを消して、その場所にいる方なんだと思いました。

斎藤 和田先生は2007年に亡くなられたので、僕がした役作りはフォルムや所作、筆跡などのディテールを息子さんたちにうかがうことでした。僕は撫で肩で、右がどうしても落ちるんですけど、先生は左が落ちるとか。和田先生の出で立ちで愛さんと会った時、愛さんは「あぁ、先生がいる」と言って下さって。

望月 和田先生の施術を受けられた方は出演者の中にもいらっしゃいましたね。

斎藤 愛さんの自著『素晴らしき、この人生』と、和田先生の生きた証というか心の輪郭みたいなものを残した先生とご家族（深町公美子氏）の共著『ペニスカッター 性同一性障害を救った医師の物語』が原案になった作品なので、身の引き締まる思いでした。変な話、僕は和田先生に運命を感じているんです。

望月 工さんもそうだったんですね。

斎藤 和田先生が形成外科を目指したのは医学部時代に癌の摘出手術で顔を半分失くした患者さんが医療的には完治したと消毒だけされて帰されることに衝撃を受けたからだとか。当時、性別適合手術はタブーとされていた医療行為でしたが、和田先生は患者の日常にとことん寄り添おうとしました。そんな先生の心根が医療を志す方々のヒントとなることを願っています。あるいは、和田先生がされたような、人に寄り添い支えるという一見地味な輝き方に美学を感じる方がいらっしゃるかも。

望月 私はこの作品によって、鏡の前に立つ人が増えたらいいなと思っています。鏡の中の自分と目が合った時に想像がどんどん広がっていって、もともと自分が持っている輝きを“セルフラブ”で包み込む行動につながれば。「自分自身でいること」が私の希望だし、「This is I」ってそういうことだと思うから。

もちづきはるき／2007年生まれ。東京都出身。これまでの出演作としてMBSドラマ『恋をするなら二度目が上等』（24）映画『違国日記』（24）舞台「ライチ☆光クラブ」（25）。2月10日より世界独占配信されるNetflix映画『This is I』（松本優作監督）の主役を約2カ月間のオーディションによって射止めた。



さいとうたくみ／映画出演作に『シン・ウルトラマン』（22）『新幹線大爆破』（25）など。初⻑編監督作『blank13』（17）では国内外の映画祭で8冠を獲得。児童養護施設のドキュメンタリー『大きな家』（24）で企画・プロデュースを務めた。被災地や途上国での移動映画館cinéma birdを主宰。

