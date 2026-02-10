¿©»öÀ©¸Â¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÇÁé¤»²á¤®Ãí°Õ¡ªÀ¸Íý¤¬»ß¤Þ¤ë¥ê¥¹¥¯¹â¤Þ¤ëÂÎ»éËÃÎ¨¤È¤Ï¡ª¡©¡Ú½÷»Ò¤Î¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¡Û
¿©»öÀ©¸Â¤Ç¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ï»þÂåÃÙ¤ì¡ª¡©
¤³¤ì¤À¤±¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Î¾ðÊó¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢²áÅÙ¤Ê¿©»öÀ©¸Â¤ÇÂÎ½Å¤ò¸º¤é¤½¤¦¤È¤¹¤ë½÷À¤Ï¤¤¤Þ¤À¤ËÂ¿¤¤¤Î¤¬¿¿¼Â¡£¤Ç¤â¡¢Ã»´ü´Ö¤ËÂÎ½Å¤À¤±¤òµÞ·ã¤Ë¸º¤é¤¹¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä»þÂåÃÙ¤ì¡£»éËÃ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÂÎ¤ËÉ¬Í×¤Ê¿åÊ¬¡¢¶ÚÆù¡¢¹ü¤Ê¤É¤â¸º¾¯¤·¤ÆÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òµ¯¤³¤·¡¢ÂÎÎÏ¤âÄã²¼¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ä¤»¤ë¡×¤è¤ê¡Ö¤ä¤Ä¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤¯¤ëÊýË¡¤Ç¤Ï¡¢Èþ¤·¤µ¤â¼ã¤µ¤â¼ê¤ËÆþ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Å¬Àµ¤Ê¸ºÎÌ¥Úー¥¹¤Î¾å¸Â¤Ï1½µ´Ö¤ÇÂÎ½Å¤Î1%¡£¤³¤ì°Ê¾å¤Î¸ºÎÌ¤Ï¹Ô¤²á¤®¤È¹Í¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÂÎ½Å¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶ËÎÏÂÎ»éËÃ¤À¤±¤ò¸º¤é¤¹¤Î¤¬ÍýÁÛÅª¤Ê¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÂÎ»éËÃ¤Î¸º¤é¤·²á¤®¤Ï¶ØÊª¡£¤½¤ì¤ÏÂÎ»éËÃ¤È½÷À¥Û¥ë¥â¥ó¤¬Ì©ÀÜ¤Ë´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤½¤â¤½¤â½÷À¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎÆ¯¤¤Ï²áÅÙ¤ÊÂÎ»éËÃ¤ò°Ý»ý¤·¡¢½÷À¤é¤·¤¤¶ÊÀþ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤ÆÄ¥¤ê¤Î¤¢¤ëÈ©¤ä¥Ä¥ä¤Î¤¢¤ëÈ±¤ò°é¤à¤³¤È¡£ÂÎ»éËÃ¤Î¸º¤é¤·²á¤®¤Ç½÷À¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎÊ¬ÈçÎÌ¤¬¸º¤ë¤È¡¢È©¤ÈÈ±¤ÎÎô²½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¹üÌ©ÅÙ¤ÎÄã²¼¤Ë¤â·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£½÷À¤Î¾ì¹ç¡¢Ç¯Âå¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬ÂÎ»éËÃÎ¨20¡óÌ¤Ëþ¤Ï¡Ö¤ä¤»¡×¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
½÷À¤é¤·¤¤¶ÊÀþ¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤éÂÎ¤ò°ú¤Äù¤á¤ë¤Ê¤é¡¢20%ÂæÁ°È¾¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£¤Þ¤¿¡¢ÂÎ»éËÃÎ¨¤ÏºÇÄã¤Ç¤â16%¤òÀÚ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£¤³¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢À¸Íý¤¬»ß¤Þ¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¹â¤Þ¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£°ÂÁ´¤ÊÂÎ»éËÃ¸º¤Î¥Úー¥¹¤Ï¡¢1½µ´Ö¤ÇÂÎ½Å¤Î0.5～1¡óÄøÅÙ¡£60kg¤Î½÷À¤Ê¤é0.3～0.6㎏¸º¤¬ÌÜ°Â¤Ç¤¹¡£
