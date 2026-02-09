Æ»Ï©¤Ë¾Ý¤ä¶²Îµ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¾õ¶·¤âÁÛÄê¤·¤¿¼«Æ°±¿Å¾¼Ö¸þ¤±¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÀ¸À®¤¹¤ëAI¥â¥Ç¥ë¡ÖWaymo World Model¡×¤òWaymo¤¬È¯É½¡¢Google¤ÎAI¥Ä¡¼¥ë¡ÖGenie 3¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë
Google»±²¼¤Î¼«Æ°±¿Å¾¼Ö³«È¯´ë¶È¡¢Waymo¤¬¡¢¡ÖÄ¶¥ê¥¢¥ë¡×¤Ê¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó´Ä¶¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¼«Æ°±¿Å¾¥â¥Ç¥ë¤ò·±Îý¤Ç¤¤ëAI¥â¥Ç¥ë¡ÖWaymo World Model¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
The Waymo World Model: A New Frontier For Autonomous Driving Simulation
https://waymo.com/blog/2026/02/the-waymo-world-model-a-new-frontier-for-autonomous-driving-simulation
https://arstechnica.com/google/2026/02/waymo-leverages-genie-3-to-create-a-world-model-for-self-driving-cars/
What happens when Waymo runs into a tornado? Or an elephant? | The Verge
https://www.theverge.com/ad/857759/how-the-age-of-ai-is-making-human-expertise-more-valuable
Waymo World Model¤Ï¡¢¥Æ¥¥¹¥È¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÆâÉô¤òÆ°¤²ó¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê3D´Ä¶¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ëGoogle DeepMind¤ÎAI¥â¥Ç¥ë¡ÖGenie 3¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£Google¤¬Project Genie¤È¤·¤Æ¤³¤Îµ»½Ñ¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ò³ÈÂç¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥²¡¼¥à²ñ¼Ò¤Î³ô²Á¤¬²¼Íî¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Google¤¬À¤³¦¥â¥Ç¥ë¤Î¡ÖProject Genie¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿Ä¾¸å¤Ë¥²¡¼¥à´ë¶È¤Î³ô²Á¤¬¸®ÊÂ¤ß²¼Íî - GIGAZINE
Waymo¤Ï¤³¤ÎGenie 3¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËWaymo World Model¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ç¤ÏÁÛÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÄÁ¤·¤¤¾õ¶·¤ò¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥È¤·¤Æ¼«Æ°±¿Å¾¥â¥Ç¥ë¤ò·±Îý¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼«Æ°±¿Å¾¶È³¦¤Î¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¡¢¼ý½¸¤·¤¿Ï©¾å¥Ç¡¼¥¿¤Î¤ß¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¥¼¥í¤«¤é³Ø½¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¸Â¤é¤ì¤¿·Ð¸³¤«¤é¤·¤«³Ø½¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Genie 3¤Ï¡¢Èó¾ï¤ËÂçµ¬ÌÏ¤ÇÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ó¥Ç¥ª¥»¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë»öÁ°³Ø½¬¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÀ¤é¤ì¤¿¶¯ÎÏ¤ÊÀ¤³¦ÃÎ¼±¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¼ÖÎ¾¤¬Ä¾ÀÜ´Ñ»¡¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¾õ¶·¤òÃµº÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈWaymo¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Á°Êý¤ËÎµ´¬¤¬½Ð¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤¹¡£Waymo World Model¤ÏÀìÌçÅª¤Ê»ö¸å³Ø½¬¤òÄÌ¤¸¡¢2D¤ÎÆ°²è¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ëËÄÂç¤Ê¾ðÊó¤ò3D¤Î¾ðÊó¤Ø¤ÈÊÑ´¹¤·¡¢±ü¹Ô¤¤Ê¤É¤òÇÄ°®¤·¤Æ·±Îý¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÌµËÅ¤Ê±¿Å¾¤ÇÁ°¤Ë¤¤¤ë¼ÖÎ¾¤¬Æ»Ï©ÏÆ¤ËÆÍ¤È´¤±¤ë¥·¡¼¥ó¡£
Á°Êý¤Ë¾Ý¤¬Î©¤ÁºÉ¤¬¤ë¥·¡¼¥ó¡£
¶²Îµ¤ËÊ±¤·¤¿Êâ¹Ô¼Ô¤ËÁø¶ø¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ç¤Ï¤á¤Ã¤¿¤Ëµ¯¤³¤ê¤¨¤Ê¤¤´õ¾¯¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¤âÁÛÄê¤·¤Æ·±Îý¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
3D´Ä¶¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤êÄ¹¤¤»þ´Ö¤Î¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤è¤ê¸·³Ê¤Ê°ÂÁ´À¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£