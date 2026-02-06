オールスターで会場沸かせる

先月末に行われたバレーボールSVリーグの「エムット presents SV.LEAGUE ALL STAR GAMES 2025-26 KOBE」女子で日本代表・野中瑠衣（ヴィクトリーナ姫路）が珍サーブを披露。ファンからは「期待を裏切らない」などと笑いが漏れていたが、その舞台裏がチームの公式SNSで明かされ、反響を呼んでいる。

オールスターならではの出来事だった。第1セット中盤に高くボールが上がる“天井サーブ”を披露。アウトになると苦笑いを浮かべて頭を抱えた。

この珍サーブは事前に中谷宏大監督（NEC川崎）、金黒一馬コーチ（ヴィクトリーナ姫路）と作戦会議を行っていたようで、「天井サーブどう思います？ 練習してきたんですよ」などと相談する様子がチームの公式インスタグラムで公開された。

この様子には「めちゃ可愛い！」「中谷監督と喋ってる。日立時代を思い出します」「かわいい」「天上サーブを走りながらはレベルMAX」などのコメントが寄せられていた。

野中は会場の大型ビジョンで女性人気アイドルグループCANDY TUNEの「倍倍FIGHT!」の曲に合わせ、見事な“完コピ”ダンスを披露。実際はAI動画だったが、大いに話題を呼んでいた。



