タレント上沼恵美子（70）が2日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。同番組で共演するお笑いコンビ「シャンプーハット」てつじ（50）の結婚のなれそめにあきれる場面があった。

“出会い”についての話題になり、同局・北村真平アナウンサーが「自分から声を掛けるのは怖い」と打ち明けると、上沼は「てっちゃんはどないして、東京のあんな綺麗な奥さんを射止めたん？教えてあげて」と進言。モデルの三上純子と結婚し、2児の父でもあるてつじは「もともとは雑誌の取材」と振り返った。

妻が出ていた全国誌での「大阪特集」企画で、大阪の芸人が案内することになり、各地で写真撮影を行った。ロケバスでの移動中、てつじが「東京でもイベントをやってるんで見に来ませんか？」と誘い、連絡先を交換したという。

そのため上沼は「ロケをしてる時に好きになったのね？」と指摘したが、てつじは「お客さんが増えたらいいなっていうぐらいの感覚」だったそう。「好きになってもらえるとは思ってない」「イベントを見たいんやろな」との思いだったが、北村アナは「仕事中にそれをやるのは、余計に怖い」と告白。マネジャーなど、他のスタッフの目も気になると話した。

これにてつじは「だからこそ、みたいなのもありました」と反論。「ホンマに好きでもないし、みんながいてる前やからこそ言えた」「そこにおる人全員に言うてます」と説明したが、上沼は「だったら結婚したらアカンわ」と指摘した。

そして「結果そういうことになってるんやから。夫婦にまでなってんねん、ヤラシイ。節操ないわ」と“公私混同”ぶりを非難したが、てつじから「上沼さんもディレクターと結婚してるじゃないですか」と返され、「私は…そうだったね」と笑いを誘っていた。