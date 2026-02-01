報道番組や情報番組をはじめ、多数のメディアで活躍し、厳しくも温かいアドバイスで支持される恋愛・婚活アドバイザーの植草美幸さん。その志を受け継ぐのが長女の植草れいあさんです。美しい外見からは想像できない、的確でしっかりとしたアドバイスで成婚へと導く彼女は、今注目の凄腕婚活アドバイザー。今回は、そんな植草れいあさんに、婚活現場で愛される女性の特徴について連載形式で綴っていただきます。

出会いはいつも突然。準備している人だけが良縁をつかめる！

皆さまの周りには、意外と出会いのチャンスがあります。しかし、その出会いを確実に交際に繋げられるかどうかで、結果が大きく分かれます。

なぜなら、出会った時に男性に良い印象を与えられなければ、何も起こらずにスルーされてしまうからです。逆に、良い印象を持ってもらえれば、男性からアプローチされるチャンスは格段に増えます。

出会いは、いつどこで訪れるか分かりません。だからこそ、普段から手を抜かず、誰に会ってもベストな自分でいることが大切です。それでは、具体的に意識すべき3つのポイントをご紹介します。

1：笑顔は最高の武器

なんといっても、男性から見て「愛嬌があって感じが良いこと」が一番大切です。いつどんなご縁が訪れるかわからないので、常に笑顔を心がけましょう。

眉間にしわを寄せたり、口をへの字にしていると、しわが増えて美容にもよくありません。いつも口角を上げるよう意識してください。

また、普段から目が合った人には誰に対しても笑顔で接することが大切です。例えば、道を歩いているときに海外の方と目が合うことがありますよね。その際、彼らが笑顔で軽く挨拶をしてくれることもあると思います。そんなふうに笑顔で接すると、とても気分が良くなりませんか？

笑顔は人を惹きつける力があります。笑顔でいることで損をすることはありません。

2：心地よいコミュニケーション

同調したり、頷いたり、質問したり、提案したりと、相手の話に共感しながら会話を進めることが大切です。決して否定的な態度を取ったり、マウントを取ったりしないようにしましょう。そうすれば、きっと相手もあなたとの会話を楽しみ、「また会いたい」と思ってくれるはずです。

せっかく出会いがあっても、なかなか初デートまで進まない方が多いのが現状です。出会いだけで終わってしまうというのはもったいないですね。

また、お店や日時をすべて相手任せにしていると、「乗り気じゃないのかな？」と思われてしまうこともあります。お互いのことをまだよく知らない段階では、男性もいつ、どのタイミングで、どこに誘えばいいか分からず、遠慮してしまいがちです。

ですので、男性からのお誘いを待ち続けるのはもうやめましょう。誘われるのを待つのではなく、自分から気軽に「これが食べたい」「あそこに行きたい」など、希望や提案をしてみてはいかがでしょうか。

3：美意識が高い

昨今、男性の美容意識が非常に高まっています。私が通勤しているオフィスビルにも美容皮膚科が入っていますが、エレベーターで会う患者さんの中には男性も少なくありません。男性が美容に努力しているのですから、女性にも同じように美意識を持つことが求められるのは当然と言えるでしょう。

結婚相談所でお見合いをすると、男性から「頬に大きなシミがあった」「肌荒れが気になった」といった理由でお断りされることも珍しくありません。お見合いは初対面なので、どうしても会話よりも見た目が重視されがちです。

また、婚活パーティーでの印象について男性に聞くと、「肌がきれいだった」「おしゃれな服を着ていた」「笑顔が素敵だった」という回答が多いのも事実です。つまり、1回目や2回目の段階では、外見で判断されてしまうことが多いのです。

もし皆さんが今回ご紹介した3つのポイントすべてを備えていれば、男性から愛される存在になれます。皆さんの周りでも、こうした魅力を持つ女性は男性からよく声をかけられたり、すでに恋人がいるのではないでしょうか。

結婚相談所で活動している女性の中でも、成婚までのスピードが速い方には共通してこの特徴があります。

私が日々、婚活の現場で男性会員様とカウンセリングをしている中でよく聞く言葉は、

「笑顔が素敵な女性だった」

「話していてとても楽しかった」

「いつも綺麗にしていて、おしゃれな服を着ていた」

この3つが男性の評価ポイントとして多く挙げられています。お見合いをしてすぐに交際に進む女性や成婚する女性は、皆この3つを持ち合わせているのです。

それではまた、婚活のリアルな現場をお伝えさせていただきますね。

東京・青山 結婚相談所「マリーミー」

恋愛・婚活アドバイザー 植草れいあさん

恋愛・婚活ファッションアドバイザー。結婚相談所マリーミー代表の植草美幸の長女。 学生時代より、母親が運営するマリーミーにてアルバイトを開始。2021年、社員としての勤務をスタートし、入会カウンセラー業務や各種サポート業務を担当。2023年にアドバイザーとして独り立ちし、主に婚活ファッションのアドバイスを行う。 2025年より、オリジナルブランド「Marry me」の責任者およびイメージモデルに就任。

