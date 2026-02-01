この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネルで「衆議院選挙の結果、#高市早苗 さんもし続投ならば、有権者にそう簡単にはわからない『考え抜いた政策』をぜひお願いしたい。流行りの単純なポピュリズムから遠く離れて。」と題した動画を公開。選挙においてポピュリズム的な単純な政策が横行している現状を批判し、政治家は国民にすぐには理解されなくても、複雑で高度な国家戦略を立て実行すべきだと提言した。



動画の冒頭で茂木氏は、衆議院選挙が佳境に入る中、もし高市早苗氏が首相を続投するならば実行してほしい2つの政策があると切り出した。一つは「中国との関係改善」である。茂木氏は、政治体制や価値観の違いはありながらも、AIやロボット技術における中国の著しい発展は無視できないと指摘。日本の国益のためには、対立だけでなく中国の勢いをどう戦略的に活かすかを考える必要があると述べた。



もう一つは「マクロ経済政策」についてである。茂木氏は、選挙期間中に見られる「消費税廃止」や「手取りを増やす」といった公約を「単純すぎるポピュリズム」であり「ばらまき」だと断じた。英国のトラス前首相が積極財政を掲げて市場の信頼を失った「トラスショック」を例に挙げ、安易な公約が国家経済に与えるリスクに警鐘を鳴らした。



茂木氏は、これらの複雑な課題に対して、政治家が有権者の歓心を買うための単純な解決策を提示する風潮を問題視。「本当に日本を成長させる最も高度な戦略は、有権者にわかるような話なわけない」と断言し、目先の人気取りではなく、国民にはすぐ理解できなくとも長期的な視点で国益を追求する「考え抜いた政策」の立案と実行を強く求めた。