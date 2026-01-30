女優の當真あみ（19歳）が、1月29日放送のトーク番組「ミュージックカプセル」（テレビ東京系）に出演。スカウトによって芸能界入りしたエピソードを明かし、King & Princeの永瀬廉から「スカウトって憧れるよね」と羨ましがられる場面があった。



映画「終点のあの子」の宣伝を兼ねてゲスト出演した當真。彼女が旬の果物が好きで、地元・沖縄にいた頃からよく食べていたという話題から、永瀬が「この仕事をしようと思って上京されたんですか？」と尋ねる。



當真が「中学生の時にスカウトされて、高校1年のタイミングで東京に来ました」と答えると、永瀬は「スカウト！スカウトって憧れるよね」と驚きの表情に。「入りたくて（この世界に）入った、もいいと思うけれど、声掛けられての方がちょっといいよね」と、スカウトへの憧れを語った。