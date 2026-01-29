【2026年2月】U-NEXT（ユーネクスト）で配信予定の海外ドラマ・洋画一覧

配信作品数は業界最大級！ U-NEXT（ユーネクスト）で2026年2月に配信開始となる海外ドラマと洋画を一挙にご紹介。

U-NEXTで2026年2月に配信予定の海外ドラマ

『主任警部モース』シーズン1〜7

2月1日（日）配信

類まれな想像力と先を見抜く鋭い勘で、殺人事件を次々に解決していく主任警部モースとその部下である部長刑事ルイスのコンビが大活躍するシリーズ。

『ミス・マープル 魔術の殺人』HDリマスター版

2月1日（日）配信

アガサ・クリスティーの小説が原作。ジョーン・ヒクソン演じるミス・マープルが近所のウワサ話などからいち早く事件を聞きつけ、次々と事件を解明していく。

『GSG-9 対テロ特殊部隊』シーズン1〜2

2月1日（日）配信

ドイツ連邦警察局に属し、テロ・武装犯罪などの凶悪犯罪を迅速に対処する世界有数の特殊部隊GSG-9の活躍を描く、本格派アクション・シリーズ。

『ブリティッシュ ベイクオフ』シリーズ10

2月1日（日）配信

イギリスの人気料理コンテスト番組。

『ソーイング・ビー』シリーズ8

2月1日（日）配信

イギリスのソーイング（裁縫）コンテスト番組。

『NCIS：ハワイ』シーズン3

2月1日（日）配信

人気犯罪捜査ドラマ『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』のスピンオフドラマ。“NCIS パールハーバー”に所属する特別捜査官ジェーン・テナントが、2人の子どもを育てながら、米海軍隊員をめぐる事件や国家安全保障に関わる事件、ハワイという島が関わる重大事件などの解決に奔走する。

『シスター探偵ボニファス』シーズン2〜3

2月1日（日）配信

G・K・チェスタトン原作の傑作古典ミステリーに現代的アレンジを加えて映像化した大人気作。神父ならではの観察眼で容疑者の心理を見抜き、奇抜なトリックを暴いていく。

『埋もれる殺意〜6年の封印〜』

2月1日（日）配信

英ITV系で2015年から始まった人気クライムサスペンスドラマ。

『ブラウン神父』シーズン11

2月1日（日）配信

ブラウン神父は純朴で冴えない存在だが、懺悔を長年聞いてきたことで培われた人間の邪心や本質に対する深い理解と洞察力を駆使し、難事件の謎を探り当てる。

『マーロー殺人倶楽部の事件簿』

2月1日（日）配信

『ミステリー in パラダイス』シーズン11

2月1日（日）配信

本格的な謎解きとカリブ海に浮かぶ陽光眩しいセント・マリー島を舞台に、奮闘する英国刑事の姿が描かれる。

『ミステリー in パラダイス番外編 警部補グッドマンの事件簿』シリーズ2

2月1日（日）配信

『イーヴィル：超常現象捜査ファイル』シーズン3

2月6日（金）配信

教会から派遣された異色のトリオが原因不明の事件に立ち向かう一話完結型のサイコホラー・サスペンス。

『ネイバーズ』【独占】

2月14日（土）配信

『LORD OF THE FLIES / 蠅の王』【独占】

2月20日（金）配信



ウィリアム・ゴールディングの小説『蠅の王』を原作としたドラマシリーズ。熱帯の無人島に取り残されたイギリス人少年たちは、文明を保とうと自治を試みる。しかし、その秩序は次第に崩壊し、権力争いと本能の衝突の末、彼らの希望は悲劇へと転じていく―。

U-NEXTで2026年2月に配信予定の洋画

2月1日（日）

『勇敢な市民』

『ニュールンベルグ裁判』

『ビルとテッドの地獄旅行』

『美しき仕事 レストア版』

2月4日（水）

『Flow』

2月5日（木）

『KNEECAP／ニーキャップ』

2月10日（火）

『スーパーマン』【独占】

『MaXXXine マキシーン』

2月11日（水）

「オスロ、3つの愛の風景」三部作（『DREAMS』『LOVE』『SEX』）

2月13日（金）

『HERE 時を越えて』【独占】

『WEAPONS／ウェポンズ』

『パディントン 消えた黄金郷の秘密』

2月23日（月）

『マッドマックス：フュリオサ』【独占】

2月26日（木）

『ソウX』

2月18日（水）

『バード ここから羽ばたく』【独占先行】

