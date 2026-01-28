女優・松岡茉優の新ビジュアルにネットが沸いた。

２８日までに自身のインスタグラムを更新し「Ｎｅｔｆｌｉｘシリーズ『ダウンタイム』２０２６ラインナップが発表されてダウンタイムの映像もちらっと出てます」と伝えた。

主演する医療ドラマ「ダウンタイム」で松岡は、天才的なオペ技術で「命を救う」ことを信条としながらも、形成外科医から美容外科医へ転身することになった沼田文役に決定。仲里依紗演じるカリスマ美容外科医と対立する…というキャラクターだ。

松岡は「スタッフキャストみんなの顔が浮かんで、この枠のひとつひとつにチームがあるんだよねぇとあたりまえのことを思う午後です。他の作品も楽しみ！」とわくわくしていた。

白衣姿のビジュアルを公開。ショートカットでクールな表情を見せている。フォロワーは「かっこいい！」「別人みたい！」「短髪キマってる！可愛い＆超イカしてる！」「どこぞのイケメンかと」「ボーイッシュ。でもすごく似合う」「え！楽しみすぎる…！！！！！」と印象ガラリにびっくり。

ネット上でも「最初、松岡茉優ちゃんだってわからんかった、、、わぁぁぁぁぁ楽しみすぎる」「やば、松岡茉優のショートヘアかわいすぎる、こんな似合うのいいな」「白衣の松岡茉優さん、メロすぎて」「イケメン過ぎないか」「ショートの松岡茉優さすがによすぎるやばい」「待ってこの松岡茉優様ヤバすぎない？」と注目していた。

松岡はプライベートでは、２０２４年６月に「Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰ」有岡大貴との結婚を発表。電撃婚で世間を驚かせた。関係者によると、知人の紹介で出会った２人は、２０１６年頃に交際をスタート。約８年間の交際を成就させた。