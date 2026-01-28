タレントのさとう珠緒（53）が、1月27日に放送されたABEMAのバラエティ番組『愛のハイエナ5』にゲスト出演。マレーシアで一夫多妻生活を送る家族のVTRを見届けた後、自身の20代当時の凄絶な修羅場エピソードを告白。まるで昨日のことのように鮮明に語られる恐怖体験に、スタジオが騒然となった。

【映像】「変わらない！」と話題・53歳になった現在の姿

番組では「一夫多妻」という特殊な男女関係がテーマとなったが、MCのさらば青春の光・森田哲矢から過去の修羅場について問われたさとうは、20代の頃に交際していた男性との出来事を振り返った。

「付き合ってた彼氏と、ベッドで一緒にいたんですよ。そしたら、ピンポーンって来て……」と語り始めたさとう。訪ねてきたのは、なんと彼氏の「元カノ」だったという。パニックになった彼氏から言い渡されたのは、「隠れろ！」という非情な一言。すでに芸能活動をしていたさとうだったが、そのままベッドの下へ潜り込み、30分間も息を潜めていたという。

ベッドの下で絶耐絶命の状況に置かれたさとうを、さらなる恐怖が襲う。彼氏と元カノが部屋で過ごす中、さとうはベッドの下から「あるもの」を目撃してしまった。

「その彼女がタバコを吸う人で、そのタバコの端っこに口紅がベターって付いてて……それを見ながら『何ですかっ！』って（言った）」

怒りと恐怖が入り混じる当時の心境を、独特のテンションで熱弁するさとうに対し、森田からは「昨日のことのように喋るやん！」と猛烈なツッコミが。30年前の出来事とは思えないほどの生々しい描写に、スタジオは爆笑と驚きに包まれた。