フジテレビ「ジャンクSPORTS プロ野球スター集結！ソフトバンクVS阪神再び！トーク日本一決定SP」が18日午後7時から2時間特番で放送され、DeNAの度会隆輝外野手（23）が先輩たちからダメ出しを食らいまくった。

この日はAクラスチームから各3人、Bクラスチームからは1人と12球団から計24選手が集結。昨季セ・リーグ2位だったDeNAからは入江大生投手（27）、石田裕太郎投手（23）と度会の3人が出演した。

そのなかで、出演者でもある岩崎優、村上頌樹の阪神投手が投げるスローボールの話で盛り上がっていた時だった。番組MCを務めるお笑いコンビ「ダウンタウン」の浜田雅功（62）から「バッターとしては度会選手どうなんですか？」と聞かれると、度会は「いや、そうですねぇ！一度岩崎さんに投げていただいたことがあるんですけど…」とまるで若手芸人のような張り切った声で話し始めた。

これを聞き逃さない浜田はすかさず「お前、慣れとんな！なんか」とツッコミ。「どういうしゃべり方やねん！そっと来い」と早速いじられた。

その後、“この場を借りて度会に言いたいことがある”という入江が「えげつないぐらいナルシストで…」とダメ出しすると、度会はふざけた声をつくりながら食い気味に「それは言い過ぎですよおっ！本当っすかあっ！」と完全に芸人ノリ。浜田も「分かる！…分かる！」と入江に共感した。

強力な援軍を得た入江は「5分に1回は鏡見てて」と暴露。「今日もずっと鏡気にしてましたし…」と続けた。石田裕も「さっき浜田さんがしゃべってる時に“前髪、大丈夫？”って言われました」と数分前のフレッシュなトークを展開。浜田が「何がどうなん？」と聞くと、度会は「見られる職業なんで意識してないとダメっていうのと（髪の毛）1本のズレで顔の大きさもだいぶ変わってくるんでぇ〜！」と今度はアイドルのようなことを言い出した。

入江によると度会は試合中もファウルを打ったあとにヘルメットを脱ぎ、前髪を整えてからかぶり直すそうで、浜田は「何なんそれ！試合中はええやん！」とごもっともな意見を口にした。

「直し方も慣れてくるもので。一回でいけますね、慣れで。流れ、毛並みが大事です」という度会。

ここで度会にとって横浜高校の大先輩にあたる中日・涌井秀章投手（39）が意見を求められたが、涌井は「いやちょっと…。横浜高校としての毛並みが違うんですよね」とこちらもチクリ。「横浜高校ってもっとシュッとした、しゃべらない、寡黙な職人肌の人たちが（卒業生としてプロに）出てるんですよ。だから度会が（プロに）入って来た時に（横浜高校OBたちが）“凄いの来たぞ”ってみんな。ちょっと前髪はどうかな…」と先輩として改善を促した。

また、その後、入江が本拠について「横浜スタジアムのドライヤーの風量は本当に疲れたおじさんのため息ぐらいしか出ないんです。夏頃になると長髪の選手が諦めて短髪にするんですよ」と愚痴をこぼし「度会とか一番大変だと思います。前髪気にするんで」といじると、度会は何度もうなずいたあとで「ホントにマサトシさんに買ってもらいたいっす」と浜田に懇願。これには浜田も「下の名前でいうな！」と苦笑いだった。