¡¡¡ÚËÌµþ¶¦Æ±¡ÛÃæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤Ï16Æü¡¢¥«¥Ê¥À¤Î¥«¡¼¥Ë¡¼¼óÁê¤ÈËÌµþ¤Ç²ñÃÌ¤·¤¿¡£¿·²Ú¼Ò¤¬Êó¤¸¤¿¡£À¤³¦¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤ò¤Ë¤é¤ß¡¢Î¾¼óÇ¾¤ÏÎä¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿´Ø·¸¤Î²þÁ±¤Ë°ÕÍß¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£ËÇ°×¤ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò´Þ¤àÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç¶¨ÎÏ¶¯²½¤òÌÏº÷¤¹¤ë¡£
¡¡½¬»á¤Ï¡Ö·òÁ´¤Ç°ÂÄê¤·¤¿´Ø·¸¤ÏÎ¾¹ñ¤ÎÍø±×¤Ë¤Ê¤ë¡£´Ø·¸²þÁ±¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê¤á¤¿¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£¥«¡¼¥Ë¡¼»á¤ÏÃæ¹ñ¤È¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×´Ø·¸¤ò½¬»á¤È¶¦¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤¿¤¤¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¹á¹Á¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥Æ¥ì¥Ó¤¬²ñÃÌËÁÆ¬¤Î±ÇÁü¤òÊüÁ÷¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥Ê¥À¼óÁê¤ÎË¬Ãæ¤ÏÌó8Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¡¢¥«¥Ê¥À¤Ë¤È¤Ã¤ÆÃæ¹ñ¤ÏÊÆ¹ñ¤Ë¼¡¤°Âè2¤ÎËÇ°×Áê¼ê¡£Ãæ¹ñ¤ÏG7¤Ë¤è¤ëÂÐÃæÏ¢·È¤ÎÆ°¤¤òÀÚ¤êÊø¤¹ÁÀ¤¤¤â¤¢¤ë¡£