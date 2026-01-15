iPhone 17¤¬¹¥Ä´¡ª¡¡¥¹¥Þ¥Û¡Ê¥·¥ê¡¼¥ºÊÌ¡Ë¿Íµ¤¥é¥ó¥¥ó¥°TOP10¡¡2026/1/15
¡¡¡ÖBCN¥é¥ó¥¥ó¥°¡×2026Ç¯1·î5Æü¡Á11Æü¤ÎÆü¼¡½¸·×¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ê¥¹¥Þ¥Û¡Ë¥·¥ê¡¼¥ºÊÌ¤Î¼ÂÇäÂæ¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
1°Ì¡¡iPhone 17¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë
2°Ì¡¡iPhone 16e¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë
3°Ì¡¡iPhone 16¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë
4°Ì¡¡Pixel 9a¡ÊGoogle¡Ë
5°Ì¡¡iPhone 17 Pro¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë
6°Ì¡¡Galaxy A25 5G¡ÊSAMSUNG¡Ë
7°Ì¡¡AQUOS wish5¡Ê¥·¥ã¡¼¥×¡Ë
8°Ì¡¡moto g05¡ÊMotorola Mobility¡Ë
9°Ì¡¡Galaxy S25¡ÊSAMSUNG¡Ë
10°Ì¡¡arrows We2¡ÊFCNT¡Ë
¡ö¡ÖBCN¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¼çÍ×²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¦¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤«¤é¥Ñ¥½¥³¥óËÜÂÎ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²ÈÅÅ¤Ê¤É¤Î¼ÂÇä¥Ç¡¼¥¿¤òËèÆü¼ý½¸¡¦½¸·×¤·¤Æ¤¤¤ëPOS¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÅ¹Æ¬»Ô¾ì¤ÎÌó4³ä¡Ê¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¾ì¹ç¡Ë¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
