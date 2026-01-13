¤À¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¶âÍø¤Ï²¼¤¬¤ë¡ÄÊÆFRBµÄÄ¹¤Î¸åÇ¤4¿Í¤Ë¹Ê¤é¤ì¤ë
ÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡ÊFRB¡Ë¤Î¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤Î¸åÇ¤¤ò¤á¤°¤ë³ÑÃàÀï¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£5·î¤Î¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤ÎÇ¤´üËþÎ»¤ò¹µ¤¨¤Æ¤À¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤Î¼«¼çÅª¤Ê¼Ç¤¤ò°µÇ÷¤¹¤ë¤Î¤âÊÑ¿ô¤À¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï8Æü¤Ë¸ø³«¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¼¡´üFRBµÄÄ¹¤Î¿ÍÁª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤À¤À¤ì¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë·è¤á¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬19¡Á23Æü¤Ë¥¹¥¤¥¹¤Î¥À¥Ü¥¹¤Ç³«¤«¤ì¤ëÀ¤³¦·ÐºÑ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡ÊWEF¡ËÇ¯¼¡²ñµÄ½ÐÀÊ¤òÁ°¸å¤·¤ÆµÄÄ¹¸õÊä¤ò»ØÌ¾¤¹¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï²áµî¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¡Ö¡Ê5·î¤ÎÇ¤´ü½ªÎ»Á°¤Ç¤â¡Ë¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤ò²òÇ¤¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤òFRBÄ£¼Ë²þÁ±Êä½¤¤È´ØÏ¢¤·¤Æ·º»öµ¯ÁÊ¤Ç¤¤ë¤È°µÎÏ¤ò¤«¤±¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏºòÇ¯1·î¤Î½¢Ç¤¤·¤¿Ä¾¸å¤«¤éÏª¹ü¤ËÍø²¼¤²¤ò°µÇ÷¤·¤¿¡£¡ÖFRB¤ÎÆÈÎ©À¤ÈÄÌ²ßÀ¯ºö¤ÎÃæÎ©À¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ¤Ï¸å²ó¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤Ï¤â¤Î¤È¤â¤»¤º¡Ö¥Þ¥¤¥¦¥§¥¤¡×¤òÊâ¤ßÂ³¤±¤¿¡£¤³¤Î1Ç¯´Ö¤Ç¶âÍø¤ò3²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê0¡¥75¡ó²¼¤²¤¿¡£¸½ºß¤ÏÇ¯3¡¥50¡Á3¡¥75¡ó¿å½à¤À¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤ò¡ÖÃÙ¤¹¤®¤ëÃË¡×¤È¤³¤²¼¤í¤·¤¿ÍýÍ³¤À¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬Î×¤â¤¦¼¡´üFRBµÄÄ¹¤ÏÅöÁ³¡¢´ËÏÂÅªÄÌ²ßÀ¯ºö¤ò¿Ê¤á¤ë¡Ö¥Ï¥ÈÇÉ¡×¤À¡£Èà¤ÏºÇ¶á¥¦¥©¡¼¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¡ÖFRBµÄÄ¹¤Ï¶âÍø·èÄê¤È´ØÏ¢¤·¤ÆÂçÅýÎÎ¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£Àè·î17Æü¤Î±éÀâ¤Ç¤Ï¡Ö¡Ê¼¡´üFRBµÄÄ¹¤Ï¡Ë¶âÍø¤òÂçÉý¤Ë°ú¤²¼¤²¤ë¤³¤È¤ò¿®¤¸¤ë¿ÍÊª¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
±Ñ»æ¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¤Ï¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤¬FRB¤ËÍø²¼¤²°µÎÏ¤ò¤«¤±¤ë¾ì¹ç¡¢1970Ç¯Âå¤Ëµ¯¤¤¿¥°¥ì¡¼¥È¡¦¥¤¥ó¥Õ¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ºÆ¤Óµ¯¤¤«¤Í¤Ê¤¤¤È·Ù¹ð¤·¤¿¡£1970Ç¯Âå¤Ë¥Ë¥¯¥½¥óÂçÅýÎÎ¤ÏFRB¤Î¥Ð¡¼¥ó¥ºµÄÄ¹¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÅö»þ¡Ë¤ò°µÇ÷¤·ÄÌ²ß´ËÏÂÀ¯ºö¤ò¿ä¿Ê¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì10¡ó¤òÄ¶¤¨¤ë¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊCPI¡Ë¾å¾ºÎ¨¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤¿¡£¥Ù¥ì¥ó¥Ð¡¼¥°¶ä¹Ô¤Î¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡¢¥¢¥¿¥«¥ó¡¦¥Ð¥¥¹¥«¥ó»á¤Ï¡Ö¤â¤·FRB¤¬¿¼¹ï¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÄÌ²ßÄ¶´ËÏÂÀ¯ºö¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð1970Ç¯Âå¤Ëµ¯¤¤¿ºÇ°¤Î´í¸±¥·¥Ê¥ê¥ª¤È»÷¤¿·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È·üÇ°¤¹¤ë¡£
¸½ºßÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤ëÍÎÏ¸õÊä·²¤Ï4¿Í¤Ë°µ½Ì¤µ¤ì¤ë¡£
¹ñ²È·ÐºÑ°Ñ°÷²ñ¡ÊNEC¡Ë¥Ï¥»¥Ã¥È°Ñ°÷Ä¹¡¢¥¦¥©¡¼¥·¥å¸µFRBÍý»ö¡¢¥¦¥©¡¼¥é¡¼FRBÍý»ö¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥í¥Ã¥¯¤Î¥ê¡¼¥À¡¼ºÇ¹âÅê»ñÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCIO¡Ë¤À¡£¤¹¤Ç¤Ë¥Ï¥»¥Ã¥È»á¡¢¥¦¥©¡¼¥·¥å»á¡¢¥¦¥©¡¼¥é¡¼»á¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤ÎÌÌÀÜ¤ò½ª¤¨¤¿¡£¥ê¡¼¥À¡¼»á¤ÏÌÌÀÜ¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
13Æü¤Ë°ì»þÍ½Â¬¥µ¥¤¥È¤Î¥Ý¥ê¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¤Ï¥Ï¥»¥Ã¥È»á¤¬»Ù»ýÎ¨40¡ó¡¢¥¦¥©¡¼¥·¥å»á¤¬39¡ó¤È¸åÇ¤¤ÎºÂ¤ò¤á¤°¤ê¥È¥Ã¥×¤òÁè¤Ã¤¿¡£2¿Í¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï¤³¤Î1¥«·î´Ö¤Ë½ç°Ì¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤Ê¤¬¤éÆóÅ¾»°Å¾¤·¤¿¡£¥¦¥©¡¼¥é¡¼»á¤Ï9¡ó¡¢¥ê¡¼¥À¡¼»á¤Ï8¡ó¤È³Êº¹¤¬¹¤¬¤ê¡¢¡Ö2¶¯2¼å¡×¤Î¹½¿Þ¤À¡£
¶¯¤µ¤Ë°ã¤¤¤Ï¤¢¤ë¤¬¡Ö¸½ºß¤Î¶âÍø¤Ï¤È¤Æ¤â¹â¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÌäÂê°Õ¼±¤Ï4¿Í¤¤¤º¤ì¤âÆ±¤¸¤À¡£
¤À¤ì¤¬¼¡´üFRBµÄÄ¹¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ë¤è¤ê´ËÏÂÂ®ÅÙ¤È¥ì¥Ù¥ë¤À¤±¤¬ÊÑ¤ï¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£»Ô¾ì¤Ç¥Ï¥»¥Ã¥È»á¤Ï¡ÖÁ°¸þ¤¤ÊÍø²¼¤²¡×¡¢¥¦¥©¡¼¥·¥å»á¤Ï¡Ö¿µ½Å¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡×¡¢¥¦¥©¡¼¥é¡¼»á¤È¥ê¡¼¥À¡¼»á¤Ï¡ÖÃÊ³¬Åª´ËÏÂ¡×¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£FRB¤ÎÆÈÎ©ÀµÄÏÀ¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¥Ï¥»¥Ã¥È»á¤ÏºÇ¶á¡ÖFRB¤ÎÆÈÎ©À¤¬¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£¥¦¥©¡¼¥·¥å»á¤Ï¡ÖÆÈÎ©À¤ÏÉ¬¿Ü¤À¤¬FRB¤¬ËÜÍè¤ÎÌò³ä¤òÄ¶¤¨¤ì¤ÐÀ¯¼£¤¬²ðÆþ¤¹¤ëÌ¾Ê¬¤À¤±³ÈÂç¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£