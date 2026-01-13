DeNAの編成戦略にチーム内部から疑問の声が上がっている。攻守の要だった桑原将志がFAで西武に移籍し、先発ローテーションを担っていたアンドレ・ジャクソンはロッテへ。アンソニー・ケイはMLBのホワイトソックスに移籍した。前阪神のデュプランティエを獲得したが、戦力ダウンは避けられない。相川亮二新監督は難しいかじ取りを迫られている。

【写真を見る】マイナスが大きすぎる！？ ベイスターズに来た人＆去った人

日本シリーズMVP

DeNAはFA移籍した桑原の人的補償で西武から古市尊を獲得したことを、今月8日に発表した。強肩とインサイドワークに定評がある23歳の捕手で、打撃も思い切りの良さが魅力だ。山本祐大、松尾汐恩との定位置争いに割って入ることが期待される一方で、桑原が抜けた穴は大きい。打線を牽引するチャンスメーカーとして活躍し、ソフトバンクと対戦した24年の日本シリーズでは打率.444、1本塁打、9打点の大活躍。日本シリーズ新記録の5試合連続打点でMVPを受賞し、26年ぶりの日本一に導いた。センターの守備能力も高く、ゴールデングラブ賞を2度受賞。ケガを恐れないダイビングキャッチで何度もチームを救ってきた。

DeNAベイスターズの本拠地・横浜スタジアム

「グラウンド上で残す数字以上に貢献度が高い選手です。DeNAは伸び伸び楽しくプレーするチームカラーで、クワ（桑原）も明るい性格のムードメーカーでチームを盛り上げますが、空気が緩いなと感じたらビシッと締めることができる。こういう選手は貴重ですよ。高卒で入団し、14年間プレーしていたのでDeNAに対する愛着は強いはず。西武に移籍すると聞いたときはびっくりしました」（DeNAの球団OB）

絶対に残さなければいけない選手

西武は23年以降5、6、5位と低迷していることに加え、桑原が本職で守るセンターには、昨年自身初のゴールデングラブ賞を受賞した若手成長株の西川愛也がいる。それでも、西武サイドは桑原を「チームを変革するために必要な選手」と高く評価して猛アプローチした。DeNAの球団関係者は「絶対に残さなければいけない選手だった」と語気を強めた上で、こう続ける。

「詳細は言えませんが、DeNAが桑原に提示した契約内容を見ると、高く評価しているとは言えないものでした。桑原は人格者なので何も言いませんでしたが、他の選手だったら怒りをマスコミにぶちまけても不思議ではない。生え抜きを大事にしない球団は強さを持続できませんよ」

デュプランティエに大金をつぎ込むなら…

DeNAは22年以降に4年連続Aクラス入り、24年はレギュラーシーズン3位から下克上で日本一を勝ち取ったが、昨年から不可解な補強戦略が目立つ。昨年はシーズン途中に藤浪晋太郎、ビシエド、フォードを緊急補強。AIを駆使して藤浪の制球力改善に自信を見せていたが、その成果が出ているとは言えない。6試合登板で1勝0敗、防御率4.09。CSではメンバーから漏れたが、3000万円増の年俸8000万円で残留が決まった。今オフはソフトバンクに入団が有力視されていた元阪神のジョン・デュプランティエの獲得に成功したが、年俸300万ドル（約4億7000万円）の単年契約だったことが報じられている。

「デュプランティエの能力が高いことは間違いないですが、米国時代を含めて故障が多く稼働率が低い。昨年も前半戦は大活躍でしたが、後半戦はコンディション不良でファームで過ごす時間が長かった。昨年の阪神時代の年俸が1億1600万円であることを考えると、DeNAは4倍増の契約条件であまりにも高すぎる。阪神やソフトバンクはそこまでの高年俸を払って獲得する価値はないと考えたのでしょう。デュプランティエにこれだけの大金をつぎ込むなら、桑原やジャクソンに好条件を提示して慰留に全力を注いだ方が良かったと思うのですが……」（前出の球団関係者）

ベテランからの苦言

チームの現状に危機感を覚えている選手は多い。昨オフに契約更改を終えた後の会見では中堅、ベテランから若手に苦言が相次いだ。エースの東克樹は「2軍の選手と一緒に練習すると、準備の部分で携帯を触りながらだらだらストレッチしてから全体練習にいく選手も多い。気づいたら野球人生終わってるよ。準備をやれよと自分からは言わないですし、そういう選手にわざわざ頑張ってほしくもない」と厳しく指摘。山崎康晃も「大事な試合前に関係ない話をしている選手もいた。ずっと過ごすブルペンの中で、いい雰囲気というか、戦える雰囲気ではない」と危機感を露わにした発言が報じられた。筒香嘉智、柴田竜拓はテーピングが球場の風呂場に置いたまま、ごみの分別ができていないなどの光景を目にしたことを明かし、グラウンド外の行動で意識の低さを指摘した。

「TBSが親会社だった00年代から暗黒時代が10年以上続きましたが、DeNAになって着実に力をつけ、満員のお客さんでスタンドが埋め尽くされる人気球団になりました。でも、隙を見せたら低迷期に逆戻りするのはあっという間です。桑原がチームを去った状況をどう受け止めるか。楽しく野球をやるのは大事ですが、DeNAはプロ意識が低いと感じる若手が多い。このままではV奪回どころか、Bクラス転落もあります」（DeNAを取材するスポーツライター）

選手個々の能力が高いことは間違いない。意識改革で足元を見つめ直し、王者・阪神の牙城を崩せるか。

デイリー新潮編集部