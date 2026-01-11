50代になって、「何かを変えたいけど、何から始めればいいかわからない」「やりたいことはあるけど、自信がない」…こうした悩みを抱えている人はいませんか？ インスタグラマーのしょ〜こさんは、「誰だって、いくつになったって、新しい世界を見に行くべき」と語り、50代になってから二拠点生活や海外へのひとり旅を始めるなど、さまざまな「実験」を行っています。そこで今回は、そんなしょ〜こさんの著書『５０代、「心地いい暮らし」は自分でさがす 東京・京都の二拠点生活、海外ひとり旅、憧れの身軽な生き方』から抜粋し、お届けします。

【写真】昭和っぽい雰囲気と、畳の上にゆらゆらと揺れる木漏れ日にグッときた

二拠点生活は突然に

それは突然のことでした。ある日メールボックスに届いたメールマガジンを開くと、とある写真が目に飛び込んできたのです。それは長年愛読していた『東京Ｒ不動産』の賃貸物件を紹介するメルマガ。若いころから「いつか東京に住めたらなぁ」と漠然とした憧れはあったものの、50年以上も生まれ育った京都から飛び出す勇気もなく、ただ物件を眺めるだけで満足していました。

そんな私の前に、突如築60年の古い一軒家が現れたのです。古びた木枠の窓や畳、それに小さな庭までついている。静かなたたずまいがなんて愛らしいんだろう！（私は味のある古い物件が大好物なのです）。東京都内で古い一軒家の物件なんてそうそう見つかるまい。しかも家賃が破格といっていいほどの金額。今ならがんばったら借りられるかも……？ え、借りるのか私!?

東京で暮らすことと同じように、二拠点生活にもなんとなくの憧れがありました。とはいえ、実際に何かを調べたり行動に移したりしたことはなく、「いいなぁ、うらやましい」くらいのテンション。そんな中、目に飛びこんできた小さな古い家が熱量のメーターを突然上げてきたのです。自分で言うのもなんですが、熱量のメーターが上がった私は自分でも制御不能です。

長年賃貸物件のメルマガを購読してきて、物件を見るのがもはや趣味になってしまった私から見ても魅力的で、これは人気物件になるにちがいない。ということは早く手を打たないと誰かに取られてしまう！ 本当に借りるかどうかの判断もつかないまま、気がつけば「内見申し込み」のメールをポチっと送信していました。

物件を担当してくれるのはＡさん。さわやかな好青年です。いざ、内覧――。

「借りる」ほうにぐいっと心が傾いた瞬間

思ったよりも薄暗いな。古びた感じは想像していたよりもリアルでした。日当たりはさほどよくなさそう。お風呂はあまりきれいじゃない。マイナス面が目についてしまう。だけどだけど、部屋の壁二面に掃き出し窓があり、その向こうにさまざまな木が植わっている小さな庭が見渡せる。縁側っぽくベンチもおかれている。このベンチでお茶したら楽しそうだなぁ。妄想は膨らみます。

「２階も見ますか？」とＡさんが促してくれて、急な階段を上ると、畳敷きの６畳間が一つ。ベランダの向こうは庭の木々の葉がわさわさと生い茂り、その向こうには校舎が見える。学校？



「そうなんです。高校が隣ですね。夕方になると部活の声が聞こえてくるんですよ」

ベランダから中に入り、ふと足元に目をやると、木漏れ日が畳に影を落とし、ゆらゆらと揺れています。実は私、木漏れ日が大好きで、見るともれなく写真を撮ってしまうほどなのです。この瞬間、「借りる」ほうにぐいっと心が傾きました。

ちょっと暗めの１階とは違い、２階の和室は太陽の光がさんさんと降り注いでいます。寝室はこっちかな？ ここでお昼寝したらいいだろうなぁ。近所からの目線もないし、ベランダでお茶しちゃったりなんかして……。またもや妄想が膨らみます。

そこでＡさんがひとこと。

「どうしますか？ このあと予約が何件か入っていて、先に申し込みをしてもらわないと流れる可能性があります。先着順なのか、大家さんが決めるのかはまだわかりませんが、とりあえず仮申し込みだけでもされますか？」

うわぁ、どうしよう？ ちょっとイメージと違ったところもある。だけど庭と木漏れ日が魅力的すぎる。一生に一度、こんな家に住めるチャンスはないかも。二拠点生活うんぬんというよりも、この家そのものの吸引力に惹かれてしまった私は、逡巡の末に「申し込み書、どこに送ったらいいですか？」と口を開いていました。

駅までご一緒しましょうか。Ａさんと一緒に私鉄の駅まで歩きました。駅からは徒歩20分とけっこう距離があるのと、建物が古いことで家賃が安いよう。だけど駅までの道のりも、川が流れていたり見晴らしのいい大きな公園を抜けたりと、散歩コースとして最高なのです。東京に部屋を借りる、ということがじわじわと現実味を増してきます。審査はあるみたいだけど、そこでダメだったら縁がなかったってことだよね。

「なぜ二拠点生活を始めたんですか？」

そう聞かれると、うまく答えられません。でもいいじゃないですか。50歳を過ぎて東京で暮らしたくなった。いい物件と出合った。木漏れ日にひと目惚れした。理由なんてそれぐらいシンプルでいいと思うのです。

大きな家電が必要だ！

勢いで東京に家を借りてから、はたと考えました。京都の団地を極限まで片づけて、不要なものを手放した。だから今さらモノは増やしたくないんだけど、東京の家にも家財道具は必要になる。さて、何をどこまで揃えるか――。

そもそも、二拠点でどんな風に生活がしたいのか。たとえば京都の団地を本宅にして、気分転換用にホテル替わりで東京に滞在するのか。それとも月に半分ずつ、行き来するのか。そこで気づいたのは、「一度、東京でちゃんと暮らしてみたい」という心の声でした。たまに遊びに来るんじゃなくて、“ふつうの生活”がしたい。スーパーで買い物をし、料理をし、晴れた日はベランダで洗濯物を干すような。

となると、ストレスなく生活できる場として家をととのえたほうがよさそうです。冷蔵庫や洗濯機を置かないという想像もしてみたけど、やはりあったほうがいい。どうせ買うなら心から気に入って、かつ、この家に似合うものを、徹底的に探そう！

そうと決まればひたすら検索です。１週間ぐらいかけて検索の鬼となり、めぼしい候補を上げていく。最終的に残ったのは、角が丸く「Grand Line」とロゴが入ったアメリカっぽい冷蔵庫でした。サイズも２ドアで大きすぎず、ちょうどいい。いざ届いて柱のくぼみに設置してみたら、これがしっくり収まること！ チョイスは大正解でした。

洗濯機は……

洗濯機は難問でした。まずおしゃれなデザインのものが極端に少ない。今はやりの乾燥機つきの縦型ドラムは巨大すぎるし、そこまで本格的なものはいらない。値段も高いしね。

そもそも、この家の洗濯機置き場が、謎なんです。キッチンの流しとコンロ台があり、すぐ左手にお風呂。その向かいにドーンと洗濯パンがある。つまりはキッチンの一部に洗濯機があるから、どうしたって目立ってしまう。なるべく小さめで存在感を感じさせないもの。

ということで、「無印良品」の洗濯機を選びました。大きな家電ふたつが揃っただけで急に生活感が出てくるから不思議です。

「ここに腰をすえて月の半分を暮らすぞ」と、じわじわ実感が湧いてきました。



悩みに悩んだレイアウト、今はこの形に。折り畳みテーブルで朝ごはんを食べることも。（写真：『５０代、「心地いい暮らし」は自分でさがす 東京・京都の二拠点生活、海外ひとり旅、憧れの身軽な生き方』より。撮影 ６１５１）

※本稿は、『５０代、「心地いい暮らし」は自分でさがす 東京・京都の二拠点生活、海外ひとり旅、憧れの身軽な生き方』（PHP研究所）の一部を再編集したものです。