「1番飛んだアイアンはどれ？」最新12モデルを一気試打！

今年の下半期も多数の新作アイアンが登場。偶然か必然か、見た目、カッコいいアイアンばかりで購買欲をそそる。その全12 モデルをギアのご意見番・鹿又芳典とアマチュアを代表して小誌スタッフが試打。あなたにピッタリのアイアンを選ぶ参考になる解説と感想をお届けする。

ロフトや素材が同じでも内部構造やフェース設計によって違いが出るアイアン〝超・多様性〞時代

キャロウェイだけで最新は４モデルもあります

以前からアイアンは、一部のモデルのストロングロフト化によって多様化していましたが、２０２５年はさらに細分化されて、超・多様性の時代になりました。キャロウェイだけでも10モデル以上、テーラーメイドは８モデル、タイトリストも７モデルあります。

モデルによっての違いは、たとえばキャロウェイの「ＸフォージドＭＡＸ スター」と「ＡＰＥＸ Ａｉ １５０」はロフトもほぼ同じで軟鉄鍛造ボディも共通ですが、「ＡＰＥＸ Ａｉ１５０」は最新のＡｉフェースを採用したことでボールスピードが速くなった。

また、タイトリストの「Ｔシリーズ」は、内部構造やタングステンの量によって前作より４モデルの個性がはっきりわかれました。同じメーカーの同じシリーズでも内部構造やフェース設計の進化で多様化してきたのが、最新アイアンのトレンドです。

Aiフェースがさらに進化

「APEX Ai 150」は、ドライバーの「エリート」に採用しているAi フェースと同じ技術を採用している

タイトリストだけの特許

ヘッド内部でトゥ側、ヒール側の両方にタングステンを配置できるのはタイトリストだけの特許

タイプの異なる3人が試打！

鹿又だけではなく、アマチュア代表として編集M、ライターN が全12 モデルの最新アイアンを試打

キャロウェイ

APEX Ti FUSION 250

SPEC

●ヘッド素材／ボディ：鍛造430ステンレススチール＋ウレタン・マイクロスフィア＋タングステン・インナーウェイト（#5 ～ 7）、フェース：鍛造6-4 チタン

●ロフト角（#7）／ 30 度

●長さ（#7）／ 37 インチ

●重さ／未発表

●シャフト／RECOIL DART 6T for Callaway など

●価格／ 29 万7000 円～（#6 ～ PW・5 本セット）、5 万9400 円～（#5・1 本）

【鹿又CHECK】UTみたいな寛容性と初速

未来型のオートマチックアイアン

他メーカーの最新アイアンと比較しても、テクノロジーとしては一歩先を行っている感じがします。上下左右のミスヒットに強くて、ボールスピードも速い。形状はアイアンですが、ユーティリティのような寛容性とボール初速の速さを感じました。サイドスピンが少なくて、打球がねじれない。オートマチックにストレートボールが打てるアイアンです。

【ライターN】新世代・飛び系アイアン

鍛造フェースに鍛造ステンレスボディという、今までになかった贅沢な構造で飛距離性能がすごい！ヒールヒットやトップしたときでも曲がり幅が少なくて、キャリーが出てくれるお助けアイアンです。

キャロウェイ

APEX Ai 150

SPEC

●ヘッド素材／ボディ：軟鉄鍛造＋ウレタン・マイクロスフィア＋タングステン・インナーウェイト（#4 ～ 7）＋タングステンウェイト、フェース：カーペンター455スチール＋Ai APEXフェース（#4 ～ 7）

●ロフト角（#7）／ 31 度

●長さ（#7）／37 インチ

●重さ（#7）／約419g（N.S.PROMODUS³ TOUR 105）

●シャフト（フレックス）／N.S.PRO MODUS³ TOUR 105（S）、Dynamic Gold MID 115（S）

●価格／ 19万2500 円（#6 ～ PW・5 本セット）、3万8500 円（#4、5・1 本）

【鹿又CHECK】「＋5ヤード」がほしい中・上級者向け

形状は、クラシックな雰囲気でシャープなサイズ感。中・上級者が好む「顔」になっていますが、打ってみると想像以上に飛距離性能が高くてミスヒットにも強い。ストロングロフトではないのにボール初速が速く、スピンコントロールもできます。アスリートにとっては操作性がありつつ、プラス5ヤードのキャリーを叶えてくれますね。

【ライターN】中空構造なのに打感がいい！

中空のデメリットといわれている打感の違和感が、いっさいないことに驚きました。フィーリングは完全に、鉄鍛造の心地よさ。ソールの抜けがいいので、ダウンブローに打ち込むタイプと相性がよさそうです。

キャロウェイ

X FORGED MAX

SPEC

●ヘッド素材／軟鉄鍛造（S20C）

●ロフト角（#7）／ 32 度

●長さ（#7）／37 インチ

●重さ（#7）／約424g（N.S.PROMODUS³ TOUR 105）

●シャフト（フレックス）／N.S.PRO MODUS³ TOUR 105（S）、Dynamic Gold MID 115（S）

●価格／ 15万9000 円（5 本セット・#6 ～ PW）、3万1900 円（#4、5・1 本）

【鹿又CHECK】今、もっとも幅広いアマチュアにストライクな軟鉄鍛造アイアン

昨年大ヒットした「Xフォージド」は、アスリート向けに近い難易度のモデルでしたが、「Xフォージド MAX」は寛容性、慣性モーメントがあきらかに大きくなったことで、一般的なアマチュアゴルファーにハマるアイアンになりました。打感は1枚モノの軟鉄鍛造なので、もちろんグッドフィーリング。打球もコントロールできるし、個人的にはイチオシです！

【編集M】シャープさとやさしさを兼備

大好物のワンピース軟鉄鍛造。いい顔をしていてシャープな見た目からシャープな弾道を、心地よい手ごたえを得ながら打てる。「MAX」とつくやさしさも十分で、ミスヒットに強くて球も高く上がってくれます。

キャロウェイ

X FORGED MAX STAR

SPEC

●ヘッド素材／ボディ：軟鉄鍛造（S20C）・フェースプレート

●ロフト角（#7）／ 30 度

●長さ（#7）／ 37 インチ

●重さ（#7）／約390g（RECOIL DART6T for Callaway）

●シャフト（フレックス）／ RECOIL DART 6T for Callaway（ユニフレックス）、N. S. PRO 950GH neo（S）、N.S.PRO MODUS³ TOUR 105（S）

● 価格／ 15 万9000 円（5 本セット・#6 ～PW）、3 万1900 円（#4、5・1 本）

【鹿又CHECK】もうひとつの「Xフォージド」弾き系の打感で弾道が高い

打感は「Xフォージド MAX」と比べると、かなり違っていて弾き系です。ヘッドサイズが大きく、ソール幅も広い、何よりキャビティ部分が深くなっているのでミスヒットに強い。ポケットキャビティのメリットを最大限に追求したアイアンです。7番アイアンでロフト30度ですが、その角度以上に弾道が高いので、打球が上がらないタイプにオススメです。

【編集M】軟鉄鍛造のポケットキャビティ

大きめのヘッドで寛容性の高いポケキャビを、あえて軟鉄鍛造で使って作っているところに特別なよさを感じます。ソフトな感触から弾きますが、ロフトが立ちすぎていないので球を高く上げやすいのも大きな魅力です。

ピン

i240

SPEC

●ヘッド素材／ 431 ステンレススチール

●ロフト角（#7）／ 31.5 度

●長さ（#7）／ 37 インチ

●重さ（#7）／約410g（AWT 3.0 LITE・S）

●シャフト（フレックス）／ ALTA J CB BLUE（R、SR、S）、AWT 3.0 LITE（R、S）など

●価格／ 3 万1900 円～（#3 ～ UW・1 本）

【鹿又CHECK】歴代「i シリーズ」よりやさしめ

操作性と寛容性のバランスがいい！

プロからもアマチュアからも評価が高かった「i210」「i 230」と比較すると、寛容性が高くなり、7番アイアンのロフトは約1.5度立ちました。ただし、形状はほとんど変わっていないのでアドレスしたときの印象は「i230」に近い構えやすい顔。ドロー、フェードを打ち分けられる操作性もあるので、操作性と寛容性のバランスがよくなりましたね。

【ライターN】幅広いゴルファーが使える

「ブループリントS」と「G440」の中間に位置し、両モデルの長所を兼ね備えています。性能としては「ブループリントS」より高弾道でミスヒットに強く、「G440」よりは飛距離性能が抑えめで、操作性が高いですね。

グローブライド

オノフ フォージド アイアン KURO

SPEC

● ヘッド素材／ ボディ： 軟鉄（S20C）、フェース：特殊バネ鋼 SAE8655

●ロフト角（#7）／ 32 度

●長さ（#7）／37.25 インチ

●重さ（#7）／ 419g（N.S.PRO950GH neo）

●シャフト（フレックス）／ N.S.PRO 950GH neo（S）、N.S.PROMODUS³ TOUR 110（S）など

● 価格／ 13 万7500 円 ～（5 本セット・#6 ～PW）、2 万7500 円～（#4、5・1 本）

【鹿又CHECK】プロが使える中空アイアンのパイオニアであり最先端

「オノフ KURO」は、プロやアスリートが使える中空アイアンのパイオニアであり、モデルチェンジをするたびに着実に進化してきました。新作は今までの「KURO」よりも慣性モーメントが大きくなっただけではなく、ウェイトを変えることで調整機能も大幅にアップ。そのうえでオノフらしいやわらかい打感は健在。この打感で大きく飛ぶのがオノフの魅力です。

【編集M】中空のよさもしっかり感じられる

前作よりもデザインがさらにカッコよくなりました！ヘッド素材は軟鉄鍛造なので、打感などのフィーリング面はグッド。さらに、フェース下でのヒットの強さなど、中空構造ならではのよさをしっかりと感じられます。

タイトリスト

T100

SPEC ●ヘッド素材／軟鉄＋タングステン

●ロフト角（#7）／ 33 度

●長さ（#7）／37 インチ

●重さ／未発表

●シャフト（フレックス）／ AMT White（S）、N.S.PROMODUS³ TOUR 115（S）

●価格／ 17 万8200 円（6 本セット・#5 ～ PW）、2 万9700 円（#3、4、W・1 本）

【鹿又CHECK】「T100」らしさを残しつつ正常進化で打球が高くなった

PGAツアー使用率ナンバー1の「T100」は、前作までの完成度の高さを継承しつつ、打球が高くなって落下角度が大きくなりました。性能が大幅に変わったわけではなく、タイトリストらしい正常進化を遂げています。ヘッドサイズは、見た目は小さいですがタングステンを内蔵している効果があり、それほどハードなアイアンではありません。

【編集M】「小さい」というのも魅力と長所

Tシリーズのなかでは、これがいちばんのお気に入り♪ ロフトは「T150」より寝ているのに同じ飛距離が出る。つまり、厚く当たっている。その理由はヘッドサイズが小さいことが、多大に影響しているからだと思います。

タイトリスト

T150

SPEC ●ヘッド素材／高強度ステンレス＋タングステン

●ロフト角（#7）／ 32 度

●長さ（#7）／ 37 インチ

●重さ／未発表

●シャフト（フレックス）／ AMT Silver（S）、N.S.PRO MODUS³ TOUR 115（S）

● 価格／ 17 万8200 円（6 本セット・#5 ～PW）、2 万9700 円（#3、4、W・1 本）

【鹿又CHECK】あくまで「T100」の兄弟

飛距離はほぼ同じで寛容性アップ

打感、操作性は「T100」と近くて、飛距離は「T150」のほうが2、3ヤード飛ぶくらいの差です。サイズもわずかに大きくなった程度ですが、寛容性はかなり違います。左右のミスヒットに対して打球が曲がりにくくなっています。アイアンのセッティングを、ミドルアイアンは「T150」、ショートアイアンは「T100」にするコンボセットもアリですね。

【編集M】決して難しいとは思わない

「T100」もそうですが、タイトリストのアイアンはプロ仕様でも決して難しくない、という印象に変わりました。ソフトな打感やシャープなヘッド形状が好みの人は、アベレージゴルファーでもぜひこちらも試してください。

タイトリスト

T250

SPEC

●ヘッド素材／高強度ステンレス＋タングステン

●ロフト角（#7）／ 30.5 度

●長さ（#7）／ 37 インチ

●重さ／未発表

●シャフト（フレックス）／ N.S.PRO 880AMC（S）、N.S.PRO MODUS³ TOUR 105（S）など

●価格／ 17 万8200 円（6 本セット・#5 ～ PW）、2 万9700 円（#2、3、4、W・1 本）

【鹿又CHECK】じつに魅力的なアイアン

カッコいいし、やさしい！

バックフェースのデザインが、マッスルバックみたいでカッコいいし、アマチュアゴルファーにとっては1番の魅力となり使いたくなる飛距離性能と寛容性が高いので、幅広いゴルファーにフィットするアイアンです。性能は「T100」「T150」とはあきらかに別タイプ。直進性が高くて「T150」よりも高弾道、それでいて操作性のよさを残しています。

【ライターN】「T200」より飛ぶし、打感がいい

今作から「T200」ではなく「T250」になりましたが、「T200」よりも飛距離性能が高くなりつつ、打感が食いつく感じで心地いい。昔の「AP2」をさらにやさしくした印象ですが、タイトリストらしさは失われていません。

タイトリスト

T350

SPEC

●ヘッド素材／高強度ステンレス＋タングステン

●ロフト角（#7）／ 29 度

●長さ（#7）／ 37 インチ

●重さ／未発表

●シャフト（フレックス）／ N.S.PRO 880AMC（S）、MCA MMT AMC Red（65）、N.S.PRO MODUS³ TOUR 105（S）

● 価格／ 17 万8200 円（6 本セット・#6 ～PW、W）、2 万9700 円（#4、5、W2）

【鹿又CHECK】本格派の飛び系アイアン！形状も抜けのよさも妥協せず

飛距離性能としては、十分に飛び系アイアンのカテゴリー。ただし、じつにアイアンらしい形状で、ソール幅も広すぎていない本格派の飛び系アイアンです。プロや競技ゴルファーが長い距離を打つ4番、5番アイアンだけを「T350」にしているくらいなので、上級者でも使えます。打感は「T250」と同じ弾き系ですが、決して硬い感じはしません。

【ライターN】飛距離だけでなくスライス解消も

「T250」をさらにやさしくして、飛距離性能をアップさせた「T350」ですが、ボールのつかまりもいいのでスライサーにもオススメ。ヒールヒットしたときのミスヒットの強さは、全12モデル中、ナンバー1でした。

テーラーメイド

P8CB

SPEC

●ヘッド素材／ボディ：軟鉄（S25C）＋内蔵セラミックコア、フェース：軟鉄（S25C）

●ロフト角（#7）／ 30 度

●長さ（#7）／ 37 インチ

●重さ（#7）／約418g（N.S.PRO MODUS³ TOUR 105）

●シャフト（フレックス）／ N.S.PRO 950GH neo（S）、N.S.PRO MODUS³ TOUR 105（S）

●価格／ 14 万8500 円（5 本セット・#6～ PW）、2 万9700 円（#5）

【鹿又CHECK】テーラーメイドの軟鉄鍛造でもっともやさしいかも

昨年の「P7CB」と比較すると相当やさしくなっていて、歴代のテーラーメイドの軟鉄鍛造アイアンを振り返ってもトップクラスのやさしさです。打球も高く上がりやすくて、ミスヒットに強い。5、6、7番アイアンくらいまではグースがしっかりついていてボールのつかまりもいい。日本人ゴルファーにとてもよく合うフォージドアイアンです。

【編集M】全項目で高得点！ 完ペキに近い

試打するときは複数の項目を設けていますが、そのすべてで高得点がつく。寛容性の高さとほどよい操作性。7番でロフト30度だけど高弾道で、飛距離も伸びて飛ぶ。こだわりたいフィーリング面ももちろん◎です。

ブリヂストン

BX２HT

SPEC

●ヘッド素材／ボディ：17-4PLUS（#5 ～ PW）、フェース：HT1770M マレージング鋼

●ロフト角（#7）／ 28 度

●長さ（#7）／ 37.5 インチ（カーボンシャフト）

●重さ（#7）／ 373g（SPEEDERNX BS50i）

●シャフト（フレックス）／Diamana BS50i Ⅱ（R、S）、SPEEDERNX BS50i（S）、N.S.PRO 850GH neo（S）

●価格／ 13 万2000 円（5 本セット・#6～ PW）、2 万6400 円（#5）

【鹿又CHECK】往年の名器を超えるBS史上ナンバー1アイアン!?

最近のブリヂストンはアイアンに対する評価が高くなっていますが、そのなかでも「BX2 HT」は完成度が高い。個人的には往年の名器「ファイズ フォージド」を超えて、ブリヂストン史上ナンバー1のアイアンだと思いました。安心感のあるヘッドサイズでありながら振りやすくて芯に当てやすい。飛距離を求めるベテランゴルファーに向けても最高の出来です。

【ライターN】全12モデルで1番飛んだ

7番アイアンで28度というストロングロフト設計ですが、想像以上に打球が高く上がってくれて、ボール初速が速い。クラフ長が少し長いため、では片づけられない高初速・高弾道は、テクノジーのすごさを感じました。

日本メーカーに負けない打感と寛容性の軟鉄鍛造“USフォージド”の逆襲か!?

2025 年の下半期はキャロウェイ、ピン、タイトリスト、テーラーメイドなど人気海外メーカーの新作が多かったが、鹿又の総評は？

近年はスリクソンの「ＺＸｉ５」、ブリヂストンの「２４２ＣＢ＋」など国内メーカーの軟鉄鍛造アイアンが人気でした。理由は軟鉄鍛造らしい打感のよさに、寛容性を融合したことで幅広い一般ゴルファーが使えるようになったことです。今年の下半期も、同じカテゴリーの軟鉄鍛造アイアンを海外メーカーが続々と発売。

テーラーメイドの「Ｐ８ＣＢ」、キャロウェイの「Ｘ フォージド ＭＡＸ」は、まさにやさしさを追求した軟鉄鍛造アイアン。ピンの「ｉ２４０」も前作以上に慣性モーメントが高くなり、タイトリストの「Ｔシリーズ」も全体的に打球が高く上がりやすくなっています。

海外メーカーも軟鉄鍛造モデル、ツアーモデルの寛容性を高めたことによって人気となりそうですが、これらは飛距離性能が高いことも魅力のひとつ。下半期はＵＳフォージドアイアンの逆襲がはじまるかもしれませんね。

「人気シリーズの後継モデルでも、前作から寛容性の高さや弾道を変えてきたモデルが多かったです。中空構造のアイアンは打感がよくなり、寛容性も高いフォージドアイアンに進化しています」

いかがでしたか？ ぜひ、自分にピッタリの1本を見つけてみてください！

試打･解説＝鹿又芳典

●かのまた・よしのり／多くのゴルフメディアで活躍する人気クラブコーディネーター。現役ツアープロのクラブ調整やサポートだけでなく、ジュニアゴルファーの育成にも注力している。

アマチュア代表試打者

編集M

ゴルフ誌編集歴26年のベテラン編集者。今年の平均スコアは84。ドライバーのヘッドスヒードは40m/秒。アイアンは顔、軟鉄などフィーリング面を重視するタイプ。

ライターＮ

多数のメディアでギア企画を取材・執筆し、テクノロジーについても詳しい。ドライバーのヘッドスピードは43m/秒。持ち球はドローで、やさしめのアイアンが好み。

構成＝野中真一、編集部

写真＝田中宏幸

協力＝ジャパンゴルフスクール