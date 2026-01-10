藤田文武日本維新の会共同代表と玉木雄一郎国民民主党が９日にＢＳフジで放送された「プライムニュース」に出演した。

長野美郷キャスターが高市内閣の支持率が高いことを踏まえた上で、「年内の解散に踏み切る可能性は」と藤田氏に尋ねた。番組では今後の政治日程を考え、２６年度の予算が成立した２〜３月、通常国会が閉会した６月を候補にした。

藤田氏は「これは総理の専権事項なので『分かりません』としか言えないですし、与党の共同代表になると解散に少しでもかすることを言うとニュースになるので言わないことにしてるんですけど」と苦笑いを浮かべた。続けて、「今回の通常国会で仕上げないといけない大玉がかなりあるんです。だから予算が成立してそこから選挙に突入してる暇は実はなくて。相当仕上げないといけないことをとにかく急ピッチでやるということが王道だと思います」と予算成立後の選挙は難しいのではと述べた。

さらに藤田氏は「ただ、解散は突然来るもんですから、分かりません」とし、「それから参議院の方は過半数割れている状況は衆議院の結果がどうなっても変わらない現実があるので。わたしは国民民主党さんが協力してくれるようなアジェンダもたくさんありますから、これを仕上げていくのが私は王道だと思っています」と慎重に語った。