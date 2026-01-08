¤Þ¤µ¤«¤Îà°µ¾¡Í½Â¬á¡Ä¾®Àî¾½Á°»ÔÄ¹¤ÏÍ¾Íµ¤Î¥¹¥Þ¥¤¥ë¡Ö¥é¥Ö¥Û¼¿¦¤Ç¤â¤Ê¤¼¤«»ÔÌ±¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¥ï¥±
Á°¶¶»ÔÄ¹ÁªµóÂçº®ÌÂ¤Î¸½ÃÏ¥ë¥Ý
¡Ö»ä¤ÏÉ¬¤º¾¡¤Æ¤ë¡×
·²ÇÏ¸©Á°¶¶»Ô¤Î¾®Àî¾½(¤¢¤¤é)Á°»ÔÄ¹¡Ê43¡Ë¤Ï¡¢½ÐÄ¾¤·Áªµó¤òÁ°¤Ë¼þ°Ï¤Î»Ù±ç¼Ô¤Ë¤½¤¦Ï³¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
£±·î12ÆüÅê³«É¼¤ÎÁ°¶¶»ÔÄ¹Áª¤Ë¤ÏÁ°¿¦¤Î¾®Àî»á¤Î¤Û¤«¡¢¼«Ì±ÅÞ·Ï²ñÇÉ¤ä»³ËÜ°ìÂÀ·²ÇÏ¸©ÃÎ»ö¡Ê67¡Ë¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ëÊÛ¸î»Î¤Î´Ý»³ÉË»á¡Ê40¡Ë¡¢¸µ»ÔµÄ¤ÎÅ¹¶¶À¤ÄÅ»Ò»á¡Ê64¡Ë¡¢ÇÀ¶È¤Î¹â¶¶ÁïºÈ»á¡Ê66¡Ë¤é£µ¿Í¤¬½ÐÇÏ¤·¡¢»ÔÄ¹¤ÎºÂ¤òÁè¤¦¡£
´ûº§¼Ô¤Ç¤¢¤ë»Ô¿¦°÷¤È¤Î¥é¥Ö¥ÛÄÌ¤¤¤¬È¯³Ð¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¬Ä¾·â¤·¤¿¾®Àî»á¡£¤µ¤¾µÕÉ÷¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡½¡½¤È»×¤¤¤¤ä¡¢ËÁÆ¬¤Î¤è¤¦¤ËºÆÁª¤¬³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤¬Ç¯ÌÀ¤±¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Ä´ºº¤Ç¡¢¡Ø¾®Àî»á¤ÏÂÐÎ©¸õÊä¤Î´Ý»³»á¤ò10¥Ý¥¤¥ó¥È¤Û¤É¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬½Ð¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Â¾¿Ø±Ä¤ÎÊÌ¤ÎÄ´ºº¤Ç¤â¡Ø¾®Àî»á¤¬Âçº¹¤Ç°µ¾¡¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦Í½Â¬¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°¶¶»ÔÀ¯´Ø·¸¼Ô¡Ë
Á°¶¶¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£ÁªµóÀï½éÆü¡¢ËÜ»ïµ¼Ô¤Ï¸½ÃÏ¤ËÈô¤ó¤À¡£
¸áÁ°£¸»þÈ¾²á¤®¡½¡½¾®Àî»á¤Ï»ÔÆâ¤ÎÁªµó»öÌ³½ê¤Ç½Ð¿Ø¼°¤ËÎ×¤ó¤À¡£½¸¤Þ¤Ã¤¿Ìó100¿Í¤Î»Ù±ç¼Ô¤òÁ°¤Ë¡¢¾®Àî»á¤ÏÌÜ¤ò½á¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¡Ö¤É¤ó¤Ê¤Ë¸·¤·¤¯¤Æ¤â¡¢¤â¤¦°ìÅÙÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¡×¤È·è°Õ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
½Ð¿Ø¼°¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢Áªµó¥«¡¼¤Ë¾è¤Ã¤Æ³¹Æ¬¤Ø¡£¼ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¼çÉØ¡¢Ï·¿Í¤é»ÔÌ±¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¿¤Ó¤Ë¼Ö¤ò¹ß¤ê¤Æ°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£ÇÀÂ¼ÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÁö¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤è¡×¤È¸À¤¦½÷À¤Ë¡ÖÁö¤ê¤Þ¤¹¤Ã¡ª¡×¤È¾®Àî»á¤¬¶î¤±´ó¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¾®³ØÀ¸¤Î»Ò¶¡¤ò»ý¤Ä30Âå¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢¾®Àî»á¤ò±þ±ç¤¹¤ëÍýÍ³¤ò¤³¤¦ÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÖÈà½÷¤ÏÀ¯¼£²È¤È¤·¤Æ¤ÏÀ¿¼Â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¸øÌó¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¾®³Ø¹»¤Îµë¿©ÈñÌµ½þ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¼ÂÀÓ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¼¡¤âÈà½÷¤ËÇ¤¤»¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×
Ìë£·»þº¢¡¢»ÔÆâ¤Ç¤ÎÍ·Àâ¤ò½ª¤¨¤¿¾®Àî»á¤Ï»ÔÌò½ê¶á¤¯¤Î¶ä¹Ô¤ÎÁ°¤Ç½éÌÄ¤¡£²ÈÂ²Ï¢¤ì¡¢¤ªÇÌ¤µ¤ó¡¢¥¹¥Þ¥ÛÊÒ¼ê¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å£òÉ÷¤ÎÃËÀ¤é10¿Í¤Û¤É¤ÎÄ°½°¤ÎÁ°¤Ç¡¢¼«¤é¤Î¼ÂÀÓ¤ä¡¢ÊÝ°éÎÁ¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤Ê¤É¸øÌó¤Î¼Â¸½¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£Çï¼ê¤ä´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ë¤È¡¢Ä«¤ÏÎÞ¤°¤ó¤Ç¤¤¤¿¾®Àî»á¤Î´é¤Ë¾Ð¤ß¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡ÖÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï½½Ê¬¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿¿ÌÌÌÜ¤Ëº£²ó¤ÎÁªµó¤ËÎ×¤ß¡¢ÃúÇ«¤Ë»Ù±ç¼Ô¤È¸þ¤¹ç¤¦»ÑÀª¤ò¸«¤Æ¿®ÍÑ¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê±éÀâ²ñ¾ì¤Ë¤¤¤¿40Âå½÷À¡Ë
º¬¶¯¤¯»Ä¤ë¡ÖÊÝ¼éÀ¯¼£¡×¤Ø¤ÎÉÔËþ
¾®Àî»á¤¬ÁªµóÀï¤Ç¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Á°¶¶»ÔÁª½Ð¤ÎµÜºê³Ù»Ö¡¦·²ÇÏ¸©µÄ¤Ï¤³¤¦²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡ÖÁ°²ó¡¢¡ØÊÝ¼é²¦¹ñ¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë·²ÇÏ¸©Á°¶¶»Ô¤Ç³×¿··Ï¤Î¾®Àî»á¤¬ÅöÁª¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ëÊÝ¼éÀ¯¼£¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÔÌ±¤ÎÉÔËþ¤ÎÝµÀÑ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ïº£¤âº¬¶¯¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤·¤¬¤é¤ß¤ËÇû¤é¤ì¤¿À¯¼£¤ËÂÐ¤¹¤ë·Ù²ü´¶¤¬É½ÌÌ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¾®Àî»á¤¬»ÔÄ¹¤Ë½éÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Á°¶¶»Ô¤Î¸µÉû»ÔÄ¹¤¬´±À½ÃÌ¹ç»ö·ï¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢¼«Ì±ÅÞ·²ÇÏ¸©Ï¢¤ËÌó670Ëü±ß¤ÎÎ¢¶âµ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À¯¼£²È¤¿¤Á¤ÎÉÔ¾Í»ö¤¬¼¡¡¹¤ÈÌÀ¤ë¤ß¤Ë½Ð¤¿»þ´ü¤À¤Ã¤¿¡£
¾®Àî»á¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤¿Í×°ø¤Ë¤Ï¡¢ÂÐÎ©¿Ø±Ä¤Î¸«¹þ¤ß¤Î´Å¤µ¤â¤¢¤ë¡£¤½¤¦¾Ú¸À¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Á°½Ð¤È¤ÏÊÌ¤Î»ÔÀ¯´Ø·¸¼Ô¤À¡£
¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ÎÊý¿Ë¤Ç¡¢´Ý»³»á¤ÏÌµ½êÂ°¤È¤·¤Æ½ÐÇÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾®Àî»á¤Ë°¦ÁÛ¤ò¿Ô¤«¤·¤¿ÌîÅÞ·Ï¤ÎÍ¸¢¼ÔÉ¼¤ò¼è¤ê¹þ¤â¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞÀ¯¼£¤Ø¤ÎÈ¿È¯¤¬Í½ÁÛ°Ê¾å¤Ë¶¯¤«¤Ã¤¿¡×
³×¿··Ï¤Î½÷À»ÔÄ¹¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤Ç¼º¿¦¤·¤¿ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝâÃµªÁ°»ÔÄ¹¡Ê55¡Ë¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ö¤¬¡¢Èà½÷¤ÏºòÇ¯12·î¤Î½ÐÄ¾¤·Áªµó¤Ç¤¢¤¨¤Ê¤¯ÍîÁª¤·¤¿¡£Æó¿Í¤Îº¹¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö³ØÎòº¾¾Î¤Ï¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿¤ËÌä¤ï¤ì¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢à¥é¥Ö¥ÛÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»á¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÆ»µÁ¾å¤ÎÌäÂê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ËÅì»ÔÄ¹Áª¤ÏÊÝ¼é·Ï¤ÈÌîÅÞ·Ï¤Î¸õÊä¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¿§Ê¬¤±¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±¦¤âº¸¤âÅÄµ×ÊÝ»á°Ê³°¤ÎÅêÉ¼Àè¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢Á°¶¶¤Ï¾®Àî»á¤Î¤Û¤«¤ËÍÎÏ¤Ê¸õÊä¤¬¤ª¤é¤º¡¢¾ÃµîË¡Åª¤ËÈà½÷¤ËÉ¼¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡Ö¾®Àî·à¾ì¡×¤ÎÂèÆóËë¤Ï³«¤¯¤Î¤«¡£
