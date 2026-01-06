¡Ú£Í£Ì£Â¡Ûº£°æÃ£Ìé¤¬¥¢¥¹¥È¥í¥ºÆþÃÄ²ñ¸«¡Ö°ìÈÖÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡× WBCÉÔ½Ð¾ì¤âÌÀ¸À
¡¡À¾Éð¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿º£°æÃ£ÌéÅê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤Ï£µÆü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£¶Æü¡Ë¤Ë¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¤ÎËÜµòÃÏ¥À¥¤¥¥ó¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤ÇÆþÃÄ²ñ¸«¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Î¥Á¡¼¥à¤«¤é¤Î¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¥Í¥¯¥¿¥¤¡¢¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Çº£°æ¤ÏÊóÆ»¿Ø¡¢´Ø·¸¼ÔÌó£µ£°¿Í¤¬ÂÔ¤Ä²ñ¸«¾ì¤Ë¸½¤ì¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¡Ö£´£µ¡×¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤¹¤È¾Ð´é¡£±Ñ¸ì¤Ç¡Ö£É¡¤£í¡¡£Ô£á£ô£ó£õ£ù£á¡¡£É£í£á£é¡¢£É¡¡£ò£å£á£ä£ù¡¡£ô£ï¡¡£ã£è£á£ó£å¡¡£á£÷£á£ù¡¡£ã£è£á£í£ð£é£ï£î£ó£è£é£ð¡¥¡¡£Ì£å£ô¡¤£ó¡¡£ç£ï¡¡£È£ï£õ£ó£õ£ô£ï£î¡ª¡¡£Ô£è£á£î£ë¡¡£ù£ï£õ¡¡£ó£ï¡¡£í£õ£ã£è¡Ê»ä¤Ïº£°æÃ£Ìé¤Ç¤¹¡£Í¥¾¡¤¹¤ë½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤¢¡¢¹Ô¤¯¤¾¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
¡¡·ÀÌó¤Ï£³Ç¯Áí³Û£µ£´£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£¸£´²¯£³£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤Ç¡¢£±Ç¯¤´¤È¤Ë¥ª¥×¥È¥¢¥¦¥È¡Ê·ÀÌóÇË´þ¡Ë¾ò¹à¤¬ÉÕ¤¡¢½ÐÍè¹â¤ò´Þ¤á¤ë¤È£³Ç¯¤ÇºÇÂç£¶£³£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£¹£¸²¯£´£°£°£°Ëü±ß¡Ë¡£
¡¡¥¢¥¹¥È¥í¥º¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤ò¡Ö°ìÈÖÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£ËÍ¤ò¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë°ìÈÖ¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡
¡¡º£Ç¯£³·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê£×£Â£Ã¡Ë¤Ë¤Ï¡Öº£¤Î¤È¤³¤í¡¢½Ð¤ëÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¡ÖË»¤·¤¤¤Ã¤Æ¤À¤±¤Ç¤¹¤Í¡£¤È¤Ë¤«¤¯£±Ç¯ÌÜ¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡£²ÈÂ²¤Î¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£Í¥Àè½ç°Ì¤È¤¤¤¦¤«¡¢²ÈÂ²¤Î°ÂÁ´¤â¼é¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£º£²ó¤Ï½Ð¤ëÊý¸þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£