年末年始に旅行でホテルに泊まった際に忘れ物をしてしまった人もいると思います。ホテルの客室で忘れ物がよく見つかる場所について、ホテルビースイーツ（大阪市中央区）が公式TikTokアカウントで紹介しています。

【要注意】「またここに…」と本音 ホテルスタッフが明かす客室で“よく忘れ物が見つかる場所”がコレです！

公式TikTokアカウントは「ここに気をつけて！ ホテルでよく忘れ物がある場所3選」というタイトルの動画を公開。この動画では、スタッフが「ホテルマンは『またここに忘れ物か』と思うことがよくあります！」と説明した上で、客室で忘れ物がよく見つかる場所として「冷蔵庫の中」「洗面所、バスルーム」「ベッド周辺」の3つを紹介しています。洗面所やバスルームについては、「適当に置いたバスタオルの下は特に注意！」と呼び掛けています。

この投稿に対し、SNS上では「振動専用目覚まし時計2個忘れたことあります」「窓際に置いたソーラー式の腕時計を忘れたことがあります。すぐ引き返して受け取りました」といった声が上がっています。

ホテルをチェックアウトする際は、忘れ物がないかよく確認しましょう。