大学院卒で派遣社員だった女性が直面した男女の賃金格差。3歳年上夫からの「奴隷扱い」の悲劇

日本の女性の賃金は男性の約75％

厚生労働省が2025年3月に作成した『男女間の賃金格差解消のためのガイドライン』によると、一般労働者の男性の平均賃金水準を100としたときに、一般労働者の女性の平均賃金水準は、2023年段階で74.8％だという。長期的にはその差は縮小傾向にあるものの、先進国の中では韓国に次いで差が大きいこともグラフになっている。

2025年9月24日に放送された「クローズアップ現代」の特集「最賃1000円超だけど…どうする女性の地方低賃金」では、長く地方のジェンダーギャップ解消に取り組む小安美和さんが出演、とくに地方での男女賃金格差の実態を伝えた。そこでは35歳になったら正社員からパートになると決まっている会社の事例や、女性は出世ができないと決まっている事例も紹介された。地方の女性たちが地方を脱出し、東京で職に就こうとする理由がはっきりわかる映像だった。

「男女の賃金格差是正」は、男性にとっても女性にとっても過ごしやすい社会を作るためにも重要な課題だ。2024年10月25日から日本でも公開となり、ドキュメンタリー作品ながら全国でロングランとなっている映画『女性の休日』では、ジェンダーギャップ指数16年1位のアイスランドも、50年前は女性の賃金が男性の60％だったことを伝えている。その問題から目を背けず、国民の9割の女性たちが集って問題点を指摘していったことで、格差是正の法律が施行され、現在ににつながっているのだ。2026年は日本でもさらに「男女の賃金格差」に注目が集まるだろう。

一方で、家庭内でも女性が稼ぐことを良しとしない例もあるという。

キャリア10年以上、3000件以上の調査実績がある私立探偵・山村佳子さんは「男女差別が浮気の原因になることは多々あります。妻の昇格や昇給に否定的な夫は多くいます」と言う。

山村さんに依頼がくる相談の多くは「時代」を反映している。同じような悩みを抱える方々への問題解決のヒントも多くあるはずだ。個人が特定されないように配慮をしながら、家族の問題を浮き上がらせる連載は「探偵が見た家族の肖像」として人気を博した。山村さんはカウンセラーの資格も持ち、問題に悩む顧客のメンタルケアにも言及して伝えているのが現在の連載「探偵はカウンセラー」だ。

時代が浮かび上がる実例から「探偵はカウンセラーSP」としてご紹介する第1回のテーマは「男女の賃金格差」。今回ご紹介するのは 43歳の会社員・咲絵さん（さきえ・仮名）の相談。

彼女は名門大学・大学院を出た才媛だが、男女の賃金格差に直面した。「46歳の夫の様子がおかしくて、妊活どころの話ではなくなってしまったんです」と山村さんに連絡をしてきた。一体何があったのだろうか……。

山村佳子

私立探偵、夫婦カウンセラー、探偵。JADP認定 メンタル心理アドバイザー JADP認定 夫婦カウンセラー。神奈川県横浜市で生まれ育つ。フェリス女学院大学在学中から、探偵の仕事を開始。卒業後は化粧品メーカーなどに勤務。2013年に5年間の修行を経て、リッツ横浜探偵社を設立。豊富な調査とカウンセリング経験を持つ探偵として注目を集める。テレビやWEB連載など様々なメディアで活躍している。

リッツ横浜探偵社：https://ritztantei.com/

3歳年上の夫と結婚して15年

今回の依頼者・咲絵さんは、バイオベンチャー企業勤務する43歳の会社員です。夫とは結婚15年で、夫の転勤に伴い5年前に九州から上京。朝9時に「こっちに友達がいなくて、ひとまず相談したいのです」と連絡をいただき、会社帰りにカウンセリングルームに来ることに。咲絵さんはグラマラスな体型の魅力的な女性です。ただ、かなり疲れた様相で、白髪混じりの髪を引っ詰めてまとめており、身なりに構わなくなっている様子が見て取れました。表情も暗く、「心療内科に通っているんですが、全然良くならないんです」と。

まずは夫婦のなれそめについて伺います。

「主人とは16年前に鎌倉の低山登山で出会いました。私は寺を見に行ったのですが、看板に“ハイキング”とあったので、靴底がつるつるの普通のスニーカーのままコースに入ってしまったのです。でもそこは、ガチの山。下山のときに転んで、腕を擦りむいてしまった時に助けてくれたのが夫でした」

低山登山とは、標高1000メートルほどの山で、「日本に人気百低山」のリストもあります。しかしハイキングといっても山は山。スニーカーだとしても靴底がしっかりしたものでないと危険なこともあります。夫も同じようにスニーカーだったとか。夫は擦りむいたところをペットボトルの水で洗ってくれたそうです。

「コースを出ても駅まで歩かねばなりません。30分ほど歩くうちに、お互いに理系だったり、好奇心の方向性が似ているところで意気投合。夕食を一緒に食べることになったんです」

同じ派遣社員でも男性は手取りで5万円高かった

食べ物の好みも似ており、終電まで飲んでしまう。東京駅で別れる時に、夫は咲絵さんの手を握り「また会おうね」と言ってくれたそうです。

「当時、私は派遣社員をしており給料は手取りで15万円。激安ですよね。シェアハウス以外に住めませんでしたもん。あるとき、同じ派遣で、同じ仕事をしていても男性の給料が20万円だと知ってしまった。その時に、“結婚しなければ野垂れ死する”とそれまでになかった結婚願望が燃えていました。そんな時に夫と出会ってしまった。彼は安定した世界的機器のメーカーに勤務しており、顔も好み。この人だと思って、私から“付き合ってください”と言いました」

当時の夫は31歳、容姿が整っていて、優しく大企業の正社員なのでモテるはずだが、交際していた女性はいなかったとのこと。写真を見せていただくと、清潔感がありカッコいい。

「夫も“結婚したい”と言ってくれました。そして、お互いの家に挨拶に行き、無事に入籍。私の両親は大喜びでした。九州に住む夫の両親も“娘ができたみたい”と優しくしてくれたんです」

入籍直後から「おまえ」呼び

しかし、区役所に婚姻届を出したあと、夫は咲絵さんを「おまえ」と呼ぶように。名前で呼んで欲しいと伝えると、「僕の父は母をそう呼んでいる。“さきちゃん”は5文字だけど、“おまえ”は3文字、効率がいいでしょ？」と言われたそう。

さらに、夫から「いつ、仕事を辞めるの？」と言われます。当時、咲絵さんは夫に惚れ込んでいたので、すぐに退職。派遣の同僚の中には、寿退職をする咲絵さんを羨望の目で見ていた人も多かったそうです。

「よく、“女性が仕事を続けることは幸せだ”と言いますが、私のように未来がない仕事をし続け、正社員からモノのように扱われる底辺の派遣にとっては、寿退社をすることが幸せでした。夫と結婚するときに、もう家賃を払わなくてもいいし、お金の心配をしなくていいと、すごく安心したんです。正社員の夫と結婚すれば、子供も産めるし、毎日肉や卵も食べられる。人並みな生活ができますから」

「36歳でお尻を触ってもらえるなんて、ありがたいよ」

咲絵さんが仕事を辞めた直後に、夫のアメリカ赴任が決まります。咲絵さんは同行することになったそう。

「思えば、あの時期が一番楽しかったです。アメリカって専業主婦の人が意外と多くて、ボランティアや教会で交流があってすごく楽しいんですよ。現地の友達と話をしたくて、必死で英語を学びました」

「持続可能な開発リポート2025」によると、持続可能な開発目標達成度で、アメリカの順位は4位。19位の日本の方がSDGsの目標達成ができています。中でも教育や医療が発達し、インフラも整備されて清潔な水を使える人がほとんどだというのは大きく評価されるところ。しかし17個の目標の中で、日本は圧倒的に「ジェンダー平等を実現しよう」の達成ができておらず、「深刻な問題がある」と評価されています。

「アメリカで8年勤務した後、帰国後2年間は夫の地元九州に赴任。夫の実家と行き来する機会が増えました。そこで分かったことは、夫の実家の強烈な男尊女卑です。家族の集まりがあっても、女性は台所に立って、ひたすら料理を作り続ける。私は30代と若いから、お酌要員になり親戚のおじさんからお尻や胸を触られました」

それについて夫に不満を言うと「36歳でお尻を触ってもらえるなんて、ありがたいよ。おまえが可愛いからだよ」と言われたそうです。

「さらに夫の親戚から、“咲絵さんのケツはデカい。あんたも子供を産まなくちゃ。旦那にもっと可愛がってもらえ”と言われたんです。酔っているとはいえ、すごい発言ですよね。夫は異常に性欲が弱く、不妊治療を考えるタイミングでした。夫は繊細なので、おじさんの発言を受け、“自然妊娠しよう”と数回は頑張ったのですが、結果が出ず……」

経済力がないから自立ができない

親族からのセクシャルハラスメント発言について、夫も含め、誰も理解していない状況に絶望した咲絵さんでしたが、経済力がないために、自立ができない。夫のもとで生活するしかなかったとか。

「辛かったですが、仕方がないと思いました。九州赴任は2年で終わり、東京本社の勤務が決まったのが5年前。そのときに、大学院時代の指導教授から連絡があり、今の会社の入社試験を受けてくれと頼まれたのです」

実は咲絵さんは大学と大学院の研究で結果を出していました。ただ、就活当時その研究分野は注目をされていませんでした。加えて、院卒女性が企業から敬遠されていたので、派遣社員として働くしか道はなかったとか。

「時代は変わっています。そこで、入社試験を受けたら合格。これは夫のアメリカ赴任に同行し、英語ができるようになっていたことも大きかったと思います。38歳で初めて正社員になりました」

咲絵さんが仕事をすることを夫は反対しつつも、これまで通りの「家事ルール」を守る限り黙認するようになったそうです。ちなみにそのルールとは、

●夫が家に帰るまでに帰宅して風呂を沸かしておかねばならない。

●夫は自由に行動し、食事を家でするかどうかの報告義務はない。

●しかし、咲絵さんは夫が食べるかどうかわからないまま、夕飯の支度を一汁三菜で整えなければいけない。

等々……それ以外にも「え、それは奴隷扱いでは？」と思うような細かなルールがありました。

それを咲絵さんは必死に守っているのです。

「今後一生、おまえの子供は欲しくない」

咲絵さんは会社で評価され、役員の打診までされるようになりました。しかし夫は咲絵さんに「おまえが役員になったら会社が倒産する」「おまえに仕事は無理だ」「おまえに社会性はない」などと発言する姿勢は続けていました。

「夫には、書類を隠されたり、通勤服を捨てられたり、勤務する上での妨害をされていましたが、やっぱり別れたくないんです。15年も一緒に過ごしてきましたし、また独身になるのは辛い。だから、関係を改善するためにも、子供が欲しいと思いました。今の会社はリモートができるので、先進治療を受けて妊娠・出産する最後のチャンスだと感じ、夫に不妊治療の再開を提案したのです」

すると、「今後一生、おまえの子供は欲しくない」と豪語。そこに咲絵さんは異変を感じます。それまで、夫はときどき「子供も考えないとな〜」と話していたからです。

「夫は親から子供を急かされているのに、この態度はおかしい。1ヵ月前に夫のバッグを見てみると、ポーチの中に勃起不全の改善薬があったのです」

咲絵さんと夫は、もう5年以上セックスをしておらず、する予定もない。目の前が真っ暗になったと言います。

「さらに、バッグの中には女性の筆跡で“お誕生日、おめでとう！ 愛してる！”というメッセージカードもあったのです。夫には付き合っている女性がいることは間違いない。本当に、本当に怖いのですが、調べて欲しいのです」

◇経済DVは、女性から経済力を奪い、自立できなくすることによって自分の言いなりにコントロールする暴力だ。それ以外にも夫はまるで咲絵さんを奴隷のように扱っている。そして咲絵さんがそれでもついてきたのは、理系の研究職で大学院を出ても就職先がなかったことや、派遣会社での男女の賃金格差などで、自立することに絶望していることも大きい理由だと思われる。社会での差別が、家庭内差別に鈍感にさせてしまったと言ってもいいだろう。

幸いなことに、咲絵さんは「これはおかしい」と思って調査を依頼にきた。それが「現実に向き合う」第一歩となるはずだ。

では夫の浮気の現状は、そして咲絵さんの決断は。詳しくは後編「夫の帰宅前に風呂を沸かし、毎日一汁三菜」共働き妻を奴隷のように扱う43歳エリートの本音」にてお伝えする。

【後編】家事育児は妻のワンオペでもミルク代も割り勘。ケチな高学歴エリート夫がブチ切れた驚愕の「原因」