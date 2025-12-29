【パームビーチ（米フロリダ州）＝池田慶太】米国のトランプ大統領とウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は２８日、米フロリダ州で会談した。

ロシアによるウクライナ侵略の終結に向けた和平の枠組み案を巡っては、焦点の領土問題で結論が出なかった。両首脳は早期の合意を目指し、年明けに欧州首脳を交えて米ワシントンで再会談することを確認した。

会談はトランプ氏の邸宅「マール・ア・ラーゴ」で行われ、両首脳と欧州首脳の電話会談を含めて断続的に約３時間続いた。

終了後の共同記者会見で、トランプ氏は、ロシアの再侵略を防ぐ「安全の保証」への米国の関与を伝えたと明らかにし、「欧州が『安全の保証』の大部分を担うが米国は欧州を１００％支援する」と述べた。

トランプ氏は「これまで以上に合意に近づいている」と強調した。ゼレンスキー氏は、米国とウクライナが枠組みに関し「９０％合意した」と語った。

一方、トランプ氏は、領土の扱いは「厄介だ」と述べ、溝が埋まらなかったと認めた。ゼレンスキー氏は「私たちは自国の法律と国民、領土を尊重しなければならない」とし、領土放棄は受け入れ困難だと訴えた。

トランプ氏は会談に先立ち、ロシアのプーチン大統領と電話で会談した。露大統領府によると、プーチン氏は、安全保障と経済の二つの作業部会を設置し、協議を継続するという米側の提案に同意した。トランプ氏は会談後、プーチン氏は「戦争を終わらせたがっている」と記者団に述べた。