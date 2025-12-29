日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜・午前１０時２５分）が２８日に放送され、長嶋一茂がお気に入りの電化製品を明かした。

同番組はタレントの長嶋と「かまいたち」の山内健司、濱家隆一の３人が意外と知られていないが「キニナルゲンバ」を訪れ、忖度（そんたく）ナシで意見をぶつけ合う新感覚リポートバラエティー番組。この日は日本最大級の電気街、東京・秋葉原を訪れた。

濱家が「年末は冬のボーナスで電化製品を買い替える人が多いというので、そのゲンバを見に行こうということです」と案内すると、一茂はいきなり「空気清浄加湿器がね、僕は大好き」とひとこと。濱家は「好きってどういうこと？家に何台もあったりとか？」と質問した。

一茂が「１０台くらいありますかね。各フロアに３つくらい。」と答えると、山内は「えええ！」とビックリ。一茂は「僕は湿度がないと生きていけないので、絶対５５％以下にはしないです」と断言した。

これに山内が「びっしゃびしゃになっちゃう」、濱家には「マジでソファとかグチュグチュになる」。一茂は「ならない！全然ならない！」と断言していた。