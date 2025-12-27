º´µ×´ÖÀë¹Ô»á¡ÖÌÌÇò²á¤®¤ë¡×¡Ö¥¨¥°¥¤¡×ÂçÂçÂçÀä»¿¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤È¤Ï¡¡¤Ê¤¼²ÄÇ½¡©¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤âÃ¦Ë¹
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼º´µ×´ÖÀë¹Ô»á¡Ê50¡Ë¤¬27Æü¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Öº´µ×´ÖÀë¹Ô¤ÎNOBROCK¡¡TV¡×¤ò¹¹¿·¡£Ç¯Ëö¹±Îã¤ÎÆÃÊÌÊÔ¤È¤·¤Æ¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÅìÌî¹¬¼£¡Ê58¡Ë¤È2025Ç¯¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¤ò¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅìÌî¤Ï¡¢ºòº£¤Î¥Æ¥ì¥Ó»ëÄ°Î¨¤ÎÄã²¼¤òÃ²¤¤Ê¤¬¤éÅâÆÍ¤Ë¡ÖNHK¤ÎÌ¤²ò·è»ö·ï¡¢ÌÌÇò¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¡£º´µ×´Ö»á¤â¡ÖÌÌÇò²á¤®¤ë¡£ÌÌÇò²á¤®¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÌÌÇò²á¤®¤ë¡×¤È´ù¤òÃ¡¤¤Ê¤¬¤é¿©¤¤µ¤Ì£¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¡£
¡¡2¿Í¤¬ÌÌÇò¤¤¤ÈÀä»¿¤¹¤ë¤Î¤ÏNHK¡ÖÌ¤²ò·è»ö·ï¡×¡£ºÆ¸½¥É¥é¥Þ¤È¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤¤¿Ì¤²ò·è»ö·ï¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ëÈÖÁÈ¤Ç¡¢º£Ç¯¤«¤é½©¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅìÌî¤¬¡Ö¤¢¤ì¤¬ºÇ¹â¤ËÌÌÇò¤¤¡£¸«¤Þ¤·¤¿¡©¤³¤Î´Ö¤ÎÆüËÜÀÖ·³VSÆüËÜ·Ù»¡¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡¢º´µ×´Ö»á¤Ï¡Ö¤¢¤ì¥¨¥°¥¤¤Ç¤¹¤è¡×¡£ÅìÌî¤¬¡Ö²¿¤Ç½Å¿®Ë¼»Ò¤µ¤ó¡ÊÆüËÜÀÖ·³¤Î¸µºÇ¹â´´Éô¡Ë¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼»£¤ì¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤È¸ì¤ë¤Èº´µ×´Ö»á¤Ï¡ÖÊ¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ã¤¹¤è¡Ä¡×¤È¾®À¼¤ÇÅÇÏª¡£¡Ö¤¤¤ä¡¢NHK¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥È¤Ï¤º¤Ã¤È¥ä¥Ð¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤ÎÌ¤²ò·è»ö·ï¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ï°Û¾ï¤Ë¹â¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÂçÀä»¿¤·¤¿¡£