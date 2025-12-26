回転寿司（ずし）チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司（大阪府堺市）が、サンリオの大人気キャラクター「シナモロール」とのコラボキャンペーンを2026年1月9日から期間限定で実施します。雲の上で生まれたシナモロールをイメージした「シナモロールのお空にふわふわうどん」（580円、以下、税込み）と「シナモロールの空飛ぶりんごソーダ 」（490円）といったコラボメニューが登場します。

【写真】シナモロール、モカ、エスプレッソもかわいい！ ふわふわうどん、グッズも一挙にチェック！

店舗の各テーブルに備え付けられた「皿回収ポケット」に、食べ終えた皿5枚を入れるとゲームに挑戦できる「ビッくらポン！」で当たりが出ると、シナモロールやエスプレッソ、カプチーノらがパジャマを着た姿がデザインされた「フィギュアストラップ」（全6種）、「缶バッジ」（全6種）、「マスキングテープ」（全4種）がもらえます。

さらに、2500円の会計ごとに、オリジナルグッズが1個もらえるプレゼントキャンペーンでは、「クリアファイル」（全4種）、「クッションチャーム」（全4種）が用意。第2弾まで行われ、第1弾は「クリアファイル」、同月23日からの第2弾は「クッションチャーム」が対象。

くら寿司では、「シナモロールの恵方巻3本セット」（1200円）の予約受付を同月4日に開始。味は「牛肉チーズ巻（牛すき焼き、クリームチーズダイス、フライドオニオン）」「えび天巻（えび天、えびマヨ）」「まぐろたまご巻（ねぎまぐろ、たまご）」で、シナモロールがプリントされた特製フィルムとオリジナルステッカーが付属。サイズは約10センチになっています。

※価格は店舗によって異なります。