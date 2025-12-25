西東京市の住宅で母親と子ども合わせて4人が死亡し、その後、母親が借りているマンションで殺害されたとみられる男性が見つかった事件。母親と男性は交際関係にあったとみられていますが、24日、新たに男性の死因は「出血性ショックの疑い」であることが分かりました。

■西東京と練馬“2つの事件”の接点は

亡くなった会社員の中窪新太郎さん（27）。成人式の際に撮影された写真です。

24日、雨が降りしきる東京・練馬区の現場では…

記者（24日午後6時ごろ）

「捜査員により事件のあったマンションから荷物が運び出されていきます。捜査員の車に運び出されていきます」

午前中から行われていた鑑識などの作業は、夜になっても続いていました。

22日、このマンションで中窪さんが遺体で見つかった事件。そして、19日に発生した東京・西東京市で母親と子ども3人が死亡した事件。

場所も日時も異なる2つの事件の接点が徐々に見えてきました。

■中窪さんと36歳母親は交際関係か

中窪さんの遺体が見つかった練馬の部屋は、西東京市で死亡した36歳の母親が借りていました。3人の子を持つ母親、そしてその母親名義のマンションに住んでいたとみられる中窪さん。捜査関係者によりますと、2人は交際関係にあったとみられることが新たに分かりました。

それぞれの事件が起きるまでに何があったのか。

並木雲楓フィールドキャスター

「中窪さんは遺体で発見される8日前、マンションを出入りする様子が防犯カメラに映っていたということです」

22日に遺体で発見された中窪さん。今月14日にマンションを出入りしている様子が防犯カメラで確認されたといいます。

■事件発生までの経緯

その2日後（16日）には、社用スマホから会社宛てに「体調不良のため休む」という内容のメッセージが送られていました。ただ、このメッセージを中窪さん本人が送信したのかは分かっていません。

一方、西東京市では19日、住宅で36歳の母親と子ども3人が死亡する事件が発生。無理心中の可能性が高いとみられています。

母親を知る人

「子どもたちの間では金髪で美人のお母さんという話は聞いていた。特段目立った感じではなく普通のお母さん」

長男（16）を知る人は…

長男を知る人

「おとなしい感じで、まじめな感じでした」

父親（40代）を含めて5人で暮らしていて、家族内でのトラブルは確認されていないといいます。

■西東京の車内から…死亡男性の社用スマホ

この西東京市の事件よりも前に練馬の事件は起きたとみられています。つまり中窪さんは今月14日〜19日の間に死亡した可能性があります。

2人の接点が判明したきっかけは、西東京市の住宅に止められていた車の中から見つかった母親名義の現場マンションの契約書ですが、同じ車の中から中窪さんの社用スマホが見つかったことも新たに分かりました。

■死因は“出血性ショック”か ベッドに血痕

こうした中、24日に明らかになったのは中窪さんの死因です。警視庁によりますと、司法解剖の結果、「出血性ショックの疑い」だということです。

そして遺体発見時の状況についても新たな情報が。

養生テープで隙間を目張りされた寝室のクローゼットの中で発見された中窪さん。その際、長袖のシャツに下着姿だったといいます。腹部や太ももなど、十数か所に刺し傷や切り傷があったという一方、部屋には大量の血痕はなく運ばれた形跡もなかったといいます。ただベッドには血痕が付着していたということです。

■マンションに“空気清浄機”持ち込み

また、この部屋の借主である母親とみられる人物が、マンションに入っていく様子が防犯カメラに。空気清浄機のようなものを持っていて、家宅捜索を行った際も空気清浄機が動いていたといいます。

◇

警視庁は、中窪さんが殺害されたとみて、詳しい経緯を調べています。

（12月24日放送『news zero』より）