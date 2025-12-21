¡Ú¹â¹»±ØÅÁ¡Û´ÆÆÄ¤È½¸ÃÄÅ¾¹»¤ÎÄ»¼è¾ëËÌ¡ÖÀµ²ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡Ä¡×¾×ÆÍ¤ÎÀè¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡Ö°ì´Ý¤ÎÁ´¹ñ4°Ì¡×
¡¡¡þÁ´¹ñ¹â¹»±ØÅÁ¡¡ÃË»Ò7¶è´Ö42¡¦195¥¥í¡Ê2025Ç¯12·î21Æü¡¡¤¿¤±¤Ó¤·¥¹¥¿¥¸¥¢¥àµþÅÔÈ¯Ãå¡Ë
¡¡ÃË»ÒÁ´¹ñ¹â¹»±ØÅÁ¤¬21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢½¸ÃÄÅ¾¹»¤ò·Ð¸³¤·¤¿Ä»¼è¾ëËÌ¡ÊÄ»¼è¡Ë¤Ï¡¢Á°²ó½Ð¾ì23Ç¯¤Î30°Ì¤«¤éÂç¤¤¯½ç°Ì¤ò¾å¤²¡¢Æ±¹»ºÇ¹â¤È¤Ê¤ë4°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¸©Àª¤Ç¤Ï92Ç¯2°Ì¤ÎÍ³ÎÉ°é±Ñ°ÊÍè33Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆþ¾Þ¡Ê8°Ì°ÊÆâ¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯2°Ì¤ÎÂçÌ¶ÅÄ¡ÊÊ¡²¬¡Ë¤Ç¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤À¤Ã¤¿ÀÖÃÓ·ò´ÆÆÄ¤¬º£Ç¯4·î¤ËÄ»¼è¾ëËÌ¤ËÉëÇ¤¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÂçÌ¶ÅÄ¤ÎÉô°÷18¿Í¤¬Ä»¼è¤Þ¤Ç¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë°ÛÎã¤ÎÂÖÀª¤Ç¿·¥Á¡¼¥à¤¬»ÏÆ°¤·¤¿¡£
¡¡1¶è¤ÎËÜÅÄºùÆóÏº¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï¡ÖÅ¾¹»Ä¾¸å¤Ï¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¡£³Ø¹»¤Ç¤âµ¤¤Þ¤º¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¡ÈÅ¾¹»¤·¤ÆÀµ²ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡Ä¡É¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÇº¤á¤ëÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤¿¡£
¡¡Á´¹ñ¾å°Ì¤ÎÎÏ¤¬¤¢¤ëÂçÌ¶ÅÄ¤Î¸µÁª¼ê¤È¡¢Ä»¼è¾ëËÌ¤ÇÅ¾¹»À¸¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿Áª¼ê¤Î´Ö¤Ë¤ÏÎÏ¤Îº¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£º£Âç²ñ¤Î1¥«·îÁ°¤Ë¤â°Õ¸«¤Î¿©¤¤°ã¤¤¤Ç¾×ÆÍ¤·¤¿¡£ËÜÅÄ¤Ï¡Ö¾×ÆÍ¤·¤ÆÇº¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¿¡£±ØÅÁ¤¬¶á¤Å¤¡¢ºÇ¸å¤ËÁ´°÷¤¬°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¿ô¡¹¤Î¾ãÊÉ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢å«¤ò¿¼¤á¤Æ·Þ¤¨¤¿ËÜÈÖ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡½¾Íè¤«¤éÄ»¼è¾ëËÌ¤Ë¤¤¤¿Áª¼ê¤ÎÃæ¤ÇÍ£°ì¡¢2¶è¤Î»³º¬ÁÖ³Ú¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬½Ð¾ì¤Ç¤¤¿¡£Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬ÂçÌ¶ÅÄ½Ð¿È¤ÎÁª¼ê¤È¤Î¼ÂÎÏº¹¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¿Ãæ¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¿¤Þ¤ë¤«¤È¤¤¤¦Ä»¼è¾ëËÌ¤Î°ÕÃÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£
¡¡¡Ö½¸ÃÄÅ¾¹»¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï¡È¤Þ¤¸¤«¡Ä¡É¤È»×¤Ã¤¿¡£¤³¤Î°ìÇ¯´Ö¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Á´°÷¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤É¤Î³Ø¹»¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡½ÐÁöÁ°¡¢1¶è¤ÎËÜÅÄ¤ÏÀÖÃÓ´ÆÆÄ¤«¤éÏÓ¤Ë¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ç¡Ö¿¿¼Â¤Ï°ì¤Ä¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¡£Ä»¼è½Ð¿È¤ÎÌ¡²è²È¡¦ÀÄ»³¹ä¾»¤¬ÉÁ¤¯¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡×¤Î·è¤áÂæ»ì¡£Ê¡²¬½Ð¿È¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤â¡¢Ä»¼èÂåÉ½¤Î¸Ø¤ê¤ò¶»¤ËÅÔÂçÏ©¤òÁö¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö°ìÈÖ¤ÏÀÖÃÓÀèÀ¸¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£À¸¤¤Æ¤¤¿18Ç¯´Ö¤ÇºÇ¤âÇ»¤¤¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀÖÃÓÀèÀ¸¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡2¶è¤Î»³º¬¤Ï¡¢Á´¹ñ¶þ»Ø¤ÎÎý½¬´Ä¶¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Ç¿·¤¿¤ÊÌÜÉ¸¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£¡ÖÂç³Ø¤Ç¤ÏÈ¢º¬±ØÅÁ¤òÁö¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¶ìÆñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢Í£°ìÌµÆó¤Îå«¤òÃÛ¤¤¤¿¡£ÀÖÃÓ·ò´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÉô°÷56¿Í¤¬1¿Í¤â·ç¤±¤º¤Ëº£Æü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Â¾¤Î³Ø¹»¤Ë¤Ï¤Ê¤¤À¨¤¤¤³¤È¡£ºÇ½é¤«¤é°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê°ì´Ý¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÅØÎÏ¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£