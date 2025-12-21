¡Ö¥ª¥¤¡¢Ä³Ìî¡ª¡×Ä¹½£ÎÏ¤¬»ÅÀÚ¤Ã¤¿¿ÆËÓ²ñ¡¡¼ã¼êÊÂ¤Ð¤»à¥Ó¡¼¥ë£²ËÜ¥¤¥Ã¥áÍ×µá¡ÄÊ¿À®½é´ü¤Î¸¶É÷·Ê
¡Ú¥×¥í¥ì¥¹Â¢½Ð¤·¼Ì¿¿´Û¡Û¡ÖÄ³Ìî¡¢¤ªÁ°¤Ï¤³¤ì¤ò¥¤¥Ã¥¤À¤Ê¡×¡£Ä¹½£ÎÏ¤¬¶¯¸¢¤òÈ¯Æ°¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹½£¤ÏÄ³ÌîÀµÍÎ¤ò¸Æ¤Ó¡¢¸ý¤Ë¥¦¥¤¥¹¥¡¼¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥Û¡¼¥¹¡×¤Î¥Ü¥È¥ë¤ò¤¯¤ï¤¨¤µ¤»¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥Ó¥ó¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¼Ð¤á¤Ë¤·¤Æ¼ò¤òÃí¤®¹þ¤ó¤À¡£¤Û¤É¤Ê¤¯Ä³Ìî¤ÎÌÜ¤Ï¤¦¤Ä¤í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡Ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ïº£¤«¤é£³£³Ç¯Á°¡¢£±£¹£¹£²Ç¯¡ÊÊ¿À®£´Ç¯¡Ë£µ·î£±£±Æü¤«¤é£±£³Æü¤Þ¤Ç¡¢ÀÅ²¬¡¦ÅÚÈî²¹Àô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¹±Îã¤Î½Õµ¨¹çÆ±¹ç½É¤Î¤Ò¤È¥³¥Þ¡£
¡¡¸½¾ì´ÆÆÄ¤ÎÄ¹½£¤Ï¡¢¤³¤Î¹ç½É¤Î°ÕµÁ¤ò¡ÖÂÎ¤Å¤¯¤ê¤¬¼ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Áª¼ê¤ÎÁê¸ß¿ÆËÓ¤¬ÌÜÅª¤À¡£º£¡¢¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Ï·ãÆ°´ü¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÃ×ÃÄ·ë¤Ç¾è¤êÀÚ¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Í¸À¼Â¹Ô¤ÎÄ¹½£¤Ï¡¢Ìë¤Î±ã²ñ¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ëà¿ÆËÓá¤ò¤Ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÑ¶ËÅª¤Ë¼ã¼ê¤È¤âÍí¤à¡£¼ò¤¬Æþ¤ê¡¢¾ì¤¬³è¶·¤òÄè¤·¤Æ¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¼ã¼ê¤òÉñÂæ¤Ë¾å¤²¤¿¡£°ìÎó¤ËÊÂ¤Ð¤»¤Æ¤«¤é£²ËÜ¤Î¥Ó¡¼¥ë¤òÅÏ¤·¡¢¡Ö¥Ó¡¼¥ë£²ËÜÁá°û¤ß¶¥Áè¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£»²²Ã¤·¤¿¤ÎÂçÃ«¿¸ÆóÏº¡¢¹â´äÎµ°ì¡¢¾®ÅçÁï¡¢»³ËÜ¹µÈ¡Ê¸½¡¦Å·»³¹µÈ¡Ë¡¢ÀÐÂô¾ï¸÷¡Ê¸½¥±¥ó¥É¡¼¡¦¥«¥·¥ó¡Ë¡¢¶âËÜ¹ÀÆó¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤ÎÅÄ»³ÀµÍº¡£Ä¹½£¤Ïà¿³ºº°÷á¤È¤·¤ÆÀµÌÌ¤ËÀµºÂ¤·¤ÆÌÜ¤ò¸÷¤é¤»¤¿¡£»³ËÜ¤¬Í¥¾¡¤·¤ÆÇË´é°ì¾Ð¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¥ª¥¤¡¢Ä³Ìî¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢ËÁÆ¬¤Î¥¤¥Ã¥°û¤ß¶¯Í×¡Ê¡©¡Ë¤Ø¤ÈÂ³¤¯¡£
¡¡
¡¡Ä³Ìî¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤Ë¥Ó¡¼¥ë£±ÇÕ¤ÇÀÖ¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¡¢µ²±¤¬Èô¤Ó¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Ä¹½£¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤ËÊÛÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢·ò²ð¤È¤«¼ã¼ê¤È°ã¤Ã¤Æ¥ª¥ì¤é»°½Æ»Î¤Ë¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤¿¤Ö¤ó¡¢¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ø¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤·¤ç¡×¤È²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¤È¤³¤í¤Ç¡¢¹ç½É½éÆü¡¢Áª¼ê¤ÏÀµ¸á²á¤®¤ËÅÚÈîÆþ¤ê¡£¤¹¤°à¿ÆÁ±¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ëÂç²ñá¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ä¹½£¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¥Á¡¼¥à¤È½Ã¿À¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥é¥¤¥¬¡¼Ãæ¿´¤Î¼ã¼ê¥Á¡¼¥à¤¬ÂÐ·è¤·¤¿¡Ê·ë²Ì¤Ï£±£°¡½£±£´¤Ç¼ã¼ê¥Á¡¼¥à¤¬¾¡Íø¡Ë¡£
¡¡Íâ£±£²Æü¤ÏÄ«£¶»þÈ¾¤Ëµ¯¾²¤·¤Æ¥é¥ó¥Ë¥ó¥°³«»Ï¡£¹üÀÞ¤«¤é¤ÎÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹º´¡¹ÌÚ·ò²ð¤Ï¡¢¤Ò¤È¤ê·Ú¤¤¥¸¥ç¥®¥ó¥°¤Ç´À¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡¸á¸å¤«¤é¤ÏÉÙ²È¹§¥ê¥ó¥°¥É¥¯¥¿¡¼¤ò¾·¤¤¤Æ¡Ö¥¨¥¤¥º¹Ö±é²ñ¡×¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£¿·Æü¥×¥í¤ÏÁ°Ç¯¤«¤éÍèÆü³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤Ë¥¨¥¤¥º¸¡¿Ç¤ò²Ý¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¤È¤¤ËÎ®·ìÀï¤â¤¢¤ë¡£¥ì¥¹¥é¡¼¤¿¤Á¤Ï¿¿·õ¤ËÄ°¹Ö¤¹¤ë¡£
¡¡ÉÙ²È»á¤Ï¡ÖÎ®·ìÀï¤Ç¥¨¥¤¥º¤Ë´¶À÷¤¹¤ë³ÎÎ¨¤ÏÈó¾ï¤Ë¤Þ¤ì¡£»î¹ç¸å¤Ë¿åÀö¤¤¤È¾ÃÆÇ¤ò¤¹¤ì¤Ð´°àú¤Ë¶á¤¤·Á¤Ç£Ï£Ë¡×¡£¤½¤ÎÀâÌÀ¤ËÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï°Â¤É¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ºÇ½ªÆü£±£³Æü¤Ï¡¢´õË¾¼Ô¤òÊç¤Ã¤Æ¥´¥ë¥ÕÂç²ñ¤Þ¤ÇºÅ¤µ¤ì¤¿¡£Ä¹½£¤Ï¡Ö³§¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÎ©¾ì¤ò¤è¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Á¤¤¤ÁºÙ¤«¤¤¤³¤È¤ò¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â²¿¤ò¤Ê¤¹¤Ù¤¤«Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥í¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¾Úµò¡×¤ÈËþÂ¤²¤ÊÉ½¾ð¤ÇÁí³ç¤·¤¿¡£¹ç½É¤Ï½½Ê¬¤ËÀ®²Ì¡¢¤½¤·¤Æ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¸ú²Ì¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢ÅöÁ³¡¢Ä¹½£¤â¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥¤¥Ã¥°û¤ß¤ÎÀöÎé¤òÍá¤Ó¤¿¡££¸£µÇ¯¡Ê¾¼ÏÂ£¶£°Ç¯¡Ë£±·î£±£¶Æü¡¢Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î·§ËÜ¡¦°²ËÌÄ®Âç²ñ¤Î»î¹ç¸å¡¢à»Õ¾¢á¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥Þ¥µºØÆ£¤Î´¿·Þ²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ºØÆ£¤«¤éÂç¤¤ÊÇÖ¤Ë°ì¾£ÉÓ¤Î¾ÆÃñ¤òÃí¤¬¤ì¤¿Ä¹½£¤Ï¡¢Ã«ÄÅ²Å¾Ï¤Î¹ç¤¤¤Î¼ê¤Ç¥¤¥Ã¥°û¤ß¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£µ¤Ê¬¤¬¹âÍÈ¤·¤¿¤Î¤«¡¢ºØÆ£¤È¥«¥é¥ª¥±¤Î¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤Ë¤â¶½¤¸¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¾ì¤ËÍ¶¤ï¤ì¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥¤¥Ã¥¤µ¤»¤é¤ì¤¿Åì¥¹¥Ý¡¦ÀîÌîÊÕ½¤µ¼Ô¤Ï¡Ö¥Ó¡¼¥ë¤ä¾ÆÃñ¤Î¶õ¤ÉÓ¤¬¥´¥í¥´¥íÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤¿¡£¤·¤Ã¤Á¤ã¤«¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤À¤Ã¤¿¤Í¡£¡Ê¥¶¡¦¥°¥ì¡¼¥È¡Ë¥«¥Ö¥¤µ¤ó¤¬¥Þ¥µ¤µ¤ó¤È°û¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤À¤±¤É¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥í¥ì¥¹¤Ç½¸¤Þ¤ë¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ»ÄÇ°¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÎ¤Ï¹ë²÷¤È¸À¤ï¤ì¤¿¥ì¥¹¥é¡¼¤Î°û¤ßÊý¤â¡¢»þÂå¤È¤È¤â¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤³¤Î¼ê¤ÎÏÃ¤ÏÊ¹¤«¤Ê¤¤¡£¾¼ÏÂ¤«¤éÊ¿À®¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ËºÇ¯²ñ¡¢°û¤ß²ñ¤ÇàÄêÈÖá¤À¤Ã¤¿¥¤¥Ã¥°û¤ß¤âº£¤ÏÀÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë¡£