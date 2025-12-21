『「頑張ってるのに応援されない人」の“ざんねんな特徴”』

それを教えてくれるのが、400以上のチームを見て「人と協力するのがうまい人の特徴」をまとめた書籍 『チームプレーの天才 誰とでもうまく仕事を進められる人がやっていること』 （沢渡あまね・下總良則著、ダイヤモンド社刊）だ。「チームの空気が変わった」「仕事仲間との関係性が良くなった」と話題の一冊から、その考え方について紹介する。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

頑張っているのに、なぜか応援されない人

毎日まじめに働き、時間も情熱も注いでいるのに、なぜか応援されない。

そんな“報われない人”は、どの職場にもいます。

とくに、内容や成果の見えづらい「新規事業」や「新プロジェクト」は、本人は努力しているのに、社内の理解も協力も得られず、気づけば「よくわからない活動をしている人」扱いされがち。

『チームプレーの天才』という本でも、このように指摘されています。

新たな活動や通常業務外の活動は、悪気なく「一部の意識高い人たちだけのよくわからない取り組み」や「名もなき仕事」になりがちです。そうして、社内外の理解や協力が得られず、ある日突然なきものにされてしまう。

――『チームプレーの天才』（128ページ）より

報われないのは「過程を見せていない」から

「報われない」のは、努力の“過程”を誰にも見せていないからです。

周りから見れば、

・何をしているのか

・どこまで進んでいるのか

・なぜ必要なのか

がまったくわからないため、協力も理解も生まれません。

そこで、『チームプレーの天才』は、こう提案しています。

そうならないためにも、ビジョンはもちろん、活動の経緯や進捗を発信したり、チームメンバーやプロジェクトメンバー以外の人も参加できるイベントを開催したりするなど、その活動の認知を高める広報活動が求められます。

――『チームプレーの天才』（128ページ）より

小さくていいから「過程」を記録し発信する

では、報われる人は何をしているのか？

その点についても、同書では触れられています。

とはいえ派手なPRは必要ありません。「お金を使いまくっている」「遊んでいる」と思われ、無駄にアンチを増やすだけですから。

新しい取り組みを始める際は、まず「何をしているのか」を丁寧に伝えましょう。魅力を感じてもらう前に、「わかってもらう」ところから始めます。

――『チームプレーの天才』（128ページ）より

そのためには、小さくてもいいから過程を残し、見せる。

それだけで、周囲の理解が進み、共感が生まれ、協力者が増えます。

たとえば、各活動の様子を写真や動画などに収めて、社内報や自社ブログ、SNSなどで発信する。

そういったメイキングの段階から記録・発信することで、それを見た新たな仲間や協力者が現れることもある。

と、同書には書いてあります。

過程を見せる人は、自然と味方が増え、結果として報われる。

スマホで一枚写真を撮るだけでいい。

一行で「今日やったこと」をメモするだけでもいい。

その小さな一歩が、あなたの努力を“見える努力”に変えていきます。