職場にいる「頑張ってるのに応援されない人」に共通するたった1つの“ざんねんな特徴”
それを教えてくれるのが、400以上のチームを見て「人と協力するのがうまい人の特徴」をまとめた書籍『チームプレーの天才 誰とでもうまく仕事を進められる人がやっていること』（沢渡あまね・下總良則著、ダイヤモンド社刊）だ。「チームの空気が変わった」「仕事仲間との関係性が良くなった」と話題の一冊から、その考え方について紹介する。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）
頑張っているのに、なぜか応援されない人
毎日まじめに働き、時間も情熱も注いでいるのに、なぜか応援されない。
そんな“報われない人”は、どの職場にもいます。
とくに、内容や成果の見えづらい「新規事業」や「新プロジェクト」は、本人は努力しているのに、社内の理解も協力も得られず、気づけば「よくわからない活動をしている人」扱いされがち。
『チームプレーの天才』という本でも、このように指摘されています。
新たな活動や通常業務外の活動は、悪気なく「一部の意識高い人たちだけのよくわからない取り組み」や「名もなき仕事」になりがちです。そうして、社内外の理解や協力が得られず、ある日突然なきものにされてしまう。
――『チームプレーの天才』（128ページ）より
報われないのは「過程を見せていない」から
「報われない」のは、努力の“過程”を誰にも見せていないからです。
周りから見れば、
・何をしているのか
・どこまで進んでいるのか
・なぜ必要なのか
がまったくわからないため、協力も理解も生まれません。
そこで、『チームプレーの天才』は、こう提案しています。
そうならないためにも、ビジョンはもちろん、活動の経緯や進捗を発信したり、チームメンバーやプロジェクトメンバー以外の人も参加できるイベントを開催したりするなど、その活動の認知を高める広報活動が求められます。
――『チームプレーの天才』（128ページ）より
小さくていいから「過程」を記録し発信する
では、報われる人は何をしているのか？
その点についても、同書では触れられています。
とはいえ派手なPRは必要ありません。「お金を使いまくっている」「遊んでいる」と思われ、無駄にアンチを増やすだけですから。
新しい取り組みを始める際は、まず「何をしているのか」を丁寧に伝えましょう。魅力を感じてもらう前に、「わかってもらう」ところから始めます。
――『チームプレーの天才』（128ページ）より
そのためには、小さくてもいいから過程を残し、見せる。
それだけで、周囲の理解が進み、共感が生まれ、協力者が増えます。
たとえば、各活動の様子を写真や動画などに収めて、社内報や自社ブログ、SNSなどで発信する。
そういったメイキングの段階から記録・発信することで、それを見た新たな仲間や協力者が現れることもある。
と、同書には書いてあります。
過程を見せる人は、自然と味方が増え、結果として報われる。
スマホで一枚写真を撮るだけでいい。
一行で「今日やったこと」をメモするだけでもいい。
その小さな一歩が、あなたの努力を“見える努力”に変えていきます。
（本稿は、『チームプレーの天才 誰とでもうまく仕事を進められる人がやっていること』の内容を引用したオリジナル記事です）