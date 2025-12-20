2025Ç¯Åß¡È¥È¥ì¥ó¥É¡É¥Ø¥¢¥«¥é¡¼¤Ï¡©¡¡¥Ö¥ë¥Ù¡¦¥¤¥¨¥Ù¡ÄÈ©¥¿¥¤¥×ÊÌ¤Ë¡È±Ç¤¨¥«¥é¡¼¡É¤òÈþÍÆ»Õ¤¬²òÀâ
¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Ø¥¢¥«¥é¡¼¤Ë¤âµ¨Àá´¶¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤Åß¡£¤½¤³¤Ç¡¢2025Ç¯Åß¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥Ø¥¢¥«¥é¡¼¤ò¡¢ÈþÍÆ»Õ¤ÎÄÅÅÄ·Ã¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£È©¥¿¥¤¥×ÊÌ¤Ë¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¡ÈÈ©±Ç¤¨¥«¥é¡¼¡É¤È¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´é¿§¤Þ¤ÇÌÀ¤ë¤¯¸«¤¨¤ë¡ª¡¡È©¥¿¥¤¥×ÊÌ¤Î¡ÈÀµ²ò¡É¤¬¥³¥ì¡ª
Ç»¤¤¤á¡õÃÈ¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤ÏÈ©¤ò¥È¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×
Q. 2025Ç¯Åß¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥Ø¥¢¥«¥é¡¼¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¿Íµ¤¤Î·¹¸þ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÄÅÅÄ¤µ¤ó¡Ö2025Ç¯Åß¤Î¥Ø¥¢¥«¥é¡¼¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó·Ï¤¬¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¤¹¡£½©¤«¤é¿Íµ¤¤¬Â³¤¯¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ï¡¢È©¤Ê¤¸¤ß¤¬¤è¤¯¾åÉÊ¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤â»÷¹ç¤¦¥«¥é¡¼¤Ç¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ê¤É¤ÎÇ»¤¤¤á¤Î¥Ö¥é¥¦¥ó¤ä¡¢¾¯¤·ÀÖ¤ß¤¬Æþ¤Ã¤¿ÃÈ¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ï¡¢È±¤Î¥Ä¥ä´¶¤¬ºÝÎ©¤Á¡¢È©¿§¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¥È¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¿§¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤â¡¢Åß¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥È¡¼¥ó¤¬¿Íµ¤¤Ç¤¹¡×
Q. Åß¤Ç¤â´é¿§¤¬ÌÀ¤ë¤¯¸«¤¨¤ë¥Ö¥é¥¦¥ó¥«¥é¡¼¤ò¡¢¥Ö¥ë¤Ù¡¦¥¤¥¨¥ÙÊÌ¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÄÅÅÄ¤µ¤ó¡Ö´é¿§¤òÌÀ¤ë¤¯¸«¤»¤ë¤Ê¤é¡¢¥Ö¥ë¤Ù¡¦¥¤¥¨¥Ù¤È¤â¤Ë¾¯¤·ÃÈ¤«¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£ÀÖ¤ß¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢¥Ô¥ó¥¯¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¥Ö¥é¥¦¥ó¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Ö¥ë¤Ù¤ÎÊý¤ÏÀÄ¤ß¤Ë´ó¤Ã¤¿¥«¥é¡¼¡¢¥¤¥¨¥Ù¤ÎÊý¤Ï¥ª¥ì¥ó¥¸¤Ë´ó¤Ã¤¿¥«¥é¡¼¤òÁª¤Ö¤È¡¢È©¿§¤Ë¹ç¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Q. È±Á´ÂÎ¤ò¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¼è¤êÆþ¤ìÊý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÄÅÅÄ¤µ¤ó¡Ö¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Î¤è¤¦¤ËºÙ¤«¤¯Àþ¾õ¤ËÀ÷¤á¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£Á´ÂÎ¤ËÀþ¾õ¤Ë¿§¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢È±¤ËÎ©ÂÎ´¶¤ÈÆ°¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ê¤éÃÏÌÓ¤Î¿§¤Ë¤â¤Ê¤¸¤ß¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢ÊÑ²½¤Ï¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢È±¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ½À¤é¤«¤¤°õ¾Ý¤¬ºî¤ì¤Æ¡¢¾åÉÊ¤Ë¤¢¤«È´¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¡£°ìÈÌÅª¤Ê¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ç¤Ï¥Ö¥ê¡¼¥Á¤ò¤·¤Æ¿§¤òÆþ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ö¥ê¡¼¥Á·Ï¤ÎÌôºÞ¤ò»È¤¦¤È¤É¤¦¤·¤Æ¤â²«¿§¤¯Âà¿§¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¥«¥é¡¼¤Ê¤é¥«¥é¡¼ºÞ¤ò»È¤Ã¤ÆÀ÷¤á¤ë¤È¤è¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡È©¿§¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¿§Ì£¤òÁª¤Ù¤Ð¡¢´é¿§¤¬¥Ñ¥Ã¤ÈÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ê¡¢È±¤Î¥Ä¥ä´¶¤â¥¢¥Ã¥×¡£Á´ÂÎÀ÷¤á¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ç¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤â¤¢¤«È´¤±¤¿°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¡£µ¨Àá´¶¤ÈÈ©±Ç¤¨¤òÎ¾Î©¤·¤¿¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥Ö¥é¥¦¥ó¥«¥é¡¼¤Ç¡¢Åß¤Î¥ª¥·¥ã¥ì¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£