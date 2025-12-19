¡ØSPY¡ßFAMILY¡ÙMISSION¡§49 ¡Ö²¼¿åÆ»¤Î»àÆ®¡×Àè¹Ô¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¸ø³«¡ª
Season 3¤¬ÊüÁ÷Ãæ¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡ØSPY¡ßFAMILY¡Ù¡£MISSION¡§49¤ÎÀè¹Ô¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤È¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ØSPY¡ßFAMILY¡Ù¤Ï±óÆ£Ã£ºÈ¸¶ºî¤ÎÌ¡²èºîÉÊ¡£½¸±Ñ¼Ò¤Î¥Þ¥ó¥¬»ï¥¢¥×¥ê¡Ø¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü¡Ù¤Ë¤Æ2019Ç¯3·î¤è¤êÏ¢ºÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÁíPV¿ô6²¯Ä¶¤¨¡¢¿ô¡¹¤Î¥Þ¥ó¥¬¾Þ¤Ë¤âµ±¤¡¢ºÇ¿·¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹ 15´¬¤Þ¤Ç¤Î¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤¬3800ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2023Ç¯10·î¤è¤êÊüÁ÷¤ò³«»Ï¤·¤¿TV¥¢¥Ë¥áSeason2¤âÂç¹¥É¾¤Î¤¦¤Á¤ËËë¤òÊÄ¤¸¡¢Æ±Ç¯12·î22Æü¤ËÁ´¹ñ383´Û¤Ç¸ø³«¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ø·à¾ìÈÇ SPY¡ßFAMILY CODE¡§ White¡Ù¤Ï¸ø³«3Æü´Ö¤Ç¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ12²¯±ß¤òÆÍÇË¤È¹¥Ä´¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ê¡¢2024Ç¯3·î31Æü»þÅÀ¤Ç¶½¹Ô¼ýÆþ62.6²¯±ß¡¢´ÑµÒÆ°°÷¿ô464Ëü¿ÍÆÍÇË¤ÈÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£¾ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ëÂç¿Íµ¤ºî¤À¡£
MISSION¡§49¤Î¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö²¼¿åÆ»¤Î»àÆ®¡×¡£
¤Ê¤ª¡¢¤¢¤é¤¹¤¸¤ÏÊüÁ÷¸å¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡ã¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¡ä
MISSION¡§49¡Ö²¼¿åÆ»¤Î»àÆ®¡×
¡ä¡ä¡äMISSION¡§49Àè¹Ô¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿7ÅÀ¡Ë
¡ÊC¡Ë±óÆ£Ã£ºÈ¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦SPY¡ßFAMILYÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ØSPY¡ßFAMILY¡Ù¤Ï±óÆ£Ã£ºÈ¸¶ºî¤ÎÌ¡²èºîÉÊ¡£½¸±Ñ¼Ò¤Î¥Þ¥ó¥¬»ï¥¢¥×¥ê¡Ø¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü¡Ù¤Ë¤Æ2019Ç¯3·î¤è¤êÏ¢ºÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÁíPV¿ô6²¯Ä¶¤¨¡¢¿ô¡¹¤Î¥Þ¥ó¥¬¾Þ¤Ë¤âµ±¤¡¢ºÇ¿·¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹ 15´¬¤Þ¤Ç¤Î¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤¬3800ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2023Ç¯10·î¤è¤êÊüÁ÷¤ò³«»Ï¤·¤¿TV¥¢¥Ë¥áSeason2¤âÂç¹¥É¾¤Î¤¦¤Á¤ËËë¤òÊÄ¤¸¡¢Æ±Ç¯12·î22Æü¤ËÁ´¹ñ383´Û¤Ç¸ø³«¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ø·à¾ìÈÇ SPY¡ßFAMILY CODE¡§ White¡Ù¤Ï¸ø³«3Æü´Ö¤Ç¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ12²¯±ß¤òÆÍÇË¤È¹¥Ä´¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ê¡¢2024Ç¯3·î31Æü»þÅÀ¤Ç¶½¹Ô¼ýÆþ62.6²¯±ß¡¢´ÑµÒÆ°°÷¿ô464Ëü¿ÍÆÍÇË¤ÈÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£¾ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ëÂç¿Íµ¤ºî¤À¡£
MISSION¡§49¤Î¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö²¼¿åÆ»¤Î»àÆ®¡×¡£
¤Ê¤ª¡¢¤¢¤é¤¹¤¸¤ÏÊüÁ÷¸å¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡ã¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¡ä
MISSION¡§49¡Ö²¼¿åÆ»¤Î»àÆ®¡×
¡ä¡ä¡äMISSION¡§49Àè¹Ô¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿7ÅÀ¡Ë
¡ÊC¡Ë±óÆ£Ã£ºÈ¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦SPY¡ßFAMILYÀ½ºî°Ñ°÷²ñ