《新作》なんっっって可愛いのーーーッ！【スタバ】プレゼントにも♡「クリスマスグッズ」

お世話になった人や自分へのプレゼントにも良さそうな「クリスマスグッズ」を【スターバックス】でゲットしてみては？ 季節のムードを盛り上げてくれそうな、可愛らしい新作アイテムが登場しています。今回はキャップ付きのドリンクカップや、支払いに使えるデザイン豊富なカードをご紹介。

ベアリスタキャップが付いたキュートなドリンクカップ！

おうちや職場で使える「ホリデー2025リユーザブルカップレッド473ml + ドリンクホールキャップベアリスタ」。カップには雪が積もった街並みが描かれていて、この時期のプレゼントにうってつけです。飲み口にベアリスタのキャップ付きで、マフラーや帽子を身につけた可愛らしい姿もたまりません。写真映えも狙えそう。

好みに合わせて選べるクリスマス感のある「スターバックス カード」

クリスマスらしいカラーやアイテムがあしらわれた可愛い「スターバックス カード」もプレゼントにぴったり。デザインはスタイリッシュなものから、賑やかであたたかみのあるものまでラインナップ。種類豊富に揃っていて相手に合わせて選べそうです。用意したプレゼントの“ちょい足し”として添えるのもおすすめ。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@j.u_u.n__starbucks様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino